Валерий Ангелопол: «Спасибо всем, кто от меня отвернулся, балласт сброшен, теперь гораздо легче. Я продолжу кататься, несмотря на чье‑либо мнение»

Теги Максим Ставиский сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Фигурист Валерий Ангелопол заявил, что продолжит спортивную карьеру.

Ранее стало известно о распаде его танцевального дуэта с Василисой Кагановской. Фигуристы тренировались под руководством Анжелики Крыловой.

Кагановская рассказала, что причиной распада стал предложенный Ангелополом контракт, согласно которому она должна была взять партнера «на полное обеспечение».

«Мой новый тренер настоятельно порекомендовал никаких комментариев не давать. Я продолжу кататься, я очень хочу кататься и буду кататься, несмотря на чье‑либо мнение.

Спасибо большое всем, кто меня поддерживает, ко мне начали возвращаться люди, которых я не ожидал снова увидеть в своем кругу. Спасибо большое всем, кто от меня отвернулся, балласт сброшен, теперь гораздо легче. Ну, а я продолжаю. Никаких комментариев я давать не буду, я докажу делом.

Надо понимать другой момент: если я молчу – это не значит, что мне нечего сказать. Пускай люди думают, как хотят и как им навязали, другой момент, что они заложники ситуации и не знают правды.

Но я считаю, что обязан сказать следующие слова, хотя бы здесь, раз вживую мне не дали этого сделать.

Я хочу поблагодарить весь штаб команды Крыловой за все годы работы. Я получил хороший, ценный и незабываемый опыт. Мы многое одолели, многого достигли вместе.

Спасибо большое Василисе за пройденный совместный путь, он был тяжелым, длинным и ярким. Хочу пожелать ей всего самого наилучшего, чтобы она достигла своих целей и была счастлива.

Спасибо большое Анжелике Крыловой, очень много она для нас сделала, и я очень рад, что Василиса продолжит свой путь под ее руководством. Отдельное спасибо дорогому Максиму Евгеньевичу (Ставискому), я не представляю свои 5 лет без этого человека.

Хочу отдельное спасибо сказать ребятам в этой группе – это самый дружный и сплоченный коллектив, в котором я катался. Желаю каждой паре сиять и занимать самые высокие места. У меня все, спасибо», – сказал Ангелопол.

Фигурист Ангелопол хочет, чтобы партнерша оплачивала ему коньки, шнурки и одежду. У нас к нему несколько вопросов

«Я никогда не был плохим, но я был невыносимым». Пацанский цитатник фигуриста, который предъявил контракт партнерше

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94 комментария

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Lana Kazakova
Очень интересно что за тренер так быстро забрал к себе это мамино сокровище. Наверное и партнёрша уже нашлась.

С уважением, Балласт.
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Orange carrot
Настоящий мужик в очередной раз промолчал
+81
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Lana Kazakova
Он балластом назвал бывших фанатов или Василису с тренером?
+59
-7
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Roman Roman
25й раз повторяю, я молчу и не даю комментариев...
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Призрачный триксель
Нарциссичный душнила
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Elena Savanuk
Новый тренер, новая партнерша, а потом, возможно, и новая страна...
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чистый раскат
Реально надеюсь, что больше он не будет ничего говорить
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Алеся Ткаченко
Вроде бы и поблагодарил,но в то же время и шпильку кинул,балластом назвал.Ну что ж,удачи,Валера.Крепких нервов твоему новому тренеру и новой партнерше,если такая появится.
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Allairina
Ответ Lana Kazakova
Очень интересно что за тренер так быстро забрал к себе это мамино сокровище. Наверное и партнёрша уже нашлась. С уважением, Балласт.
Это он к Плющенко что ли пошёл тренироваться?
+22
-1
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Марта2222
Ответ Lana Kazakova
Он балластом назвал бывших фанатов или Василису с тренером?
Бывших болельщиков, которые от него отвернулись. Тренеру и партнерше, наоборот, спасибо сказал.
+25
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Татьяна Вересова
Ответ Lana Kazakova
Он балластом назвал бывших фанатов или Василису с тренером?
Всех скопом
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Raduga
Это он так не хотел ничего комментировать? А если б хотел, каждую минуту писал?
+19
-3
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ретроградный меркурий
Ну, допустим, решил ты молчать и делом доказать. Типа показать себя как настоящий мужчина. Но почему за тебя в публичном поле отдувается твоя мама, а сам ты закрыл комментарии в соцсетях?
+23
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Hiro Nakamura
А Валера всё периодически подкидывает дров в затухающий костёр))
+16
-1
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Ирина С
Вот посоветовали парню: не комментируй! Что ж ты умные советы игнорируешь? Если хотел кому-то "спасибо" сказать, просто сказал бы - а то после "балласта" в искренность совсем не верится.
+17
-3
+14
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S Olga
Хватило ума поблагодарить всех. Может, по совету нового тренера. В то, что это по собственному желанию, верится с трудом.
+16
-3
+13
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MyCA
Ответ Roman Roman
25й раз повторяю, я молчу и не даю комментариев...
Ага из цикла "я три дня и три ночи гналась за вами чтобы сказать как вы мне безразличны"
+13
-1
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Vendetta4111323
Ему точно надо в Академию, прям их мальчик
Не буду комментировать, но напишу очередную простыню, чтоб нидайбох не забыли о моей великой персоне
+17
-5
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Ir_rish
Ответ Angry_bear
Видимо этот текст ему умная мама написала, чтобы сгладить впечатление общественности, мягко говоря, не самое лестное для мальчика и его мамы...
Нет, здесь кто-то поумнее мамы писал.
И если бы это появилось пару дней назад, вместо всех предыдущих "штампов" и маминого сольного выступления- выглядело бы приличнее.
+13
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chespo
Пара КА была хороша, все у них было еще впереди, и федра их поддерживала; а будут ли новые пары у каждого столь успешными и перспективными, еще вопрос. Жаль, конечно, что распались.
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Heopsa
Валере надо к Плющенко, там любят тиктоки и контракты с финансовой частью, а не только про дисциплину. Будет Валера где-нибудь в Монголии за 10к зеленых 15 твизлов вертеть. Мечта!
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Gemma157
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Последние 4 абзаца хорошие. Жалко только, что это ничего не меняет на фоне всего остального
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Гаммаглобулин
*я не договорила*
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Лия Романова
с благодарностей тренеру и спасибо партнёрше и стоило начинать, а не с навала кринжа… но даже в этого раз не без этого. Кто для него балласт то?
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Angry_bear
Дружбе11: Они слишком много наговорили лишнего в публичном пространстве, друг про друга и про тренера, чтобы можно было отыграть назад. А пару жалко, согласна...
+9
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