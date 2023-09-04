Валерий Ангелопол: «Спасибо всем, кто от меня отвернулся, балласт сброшен, теперь гораздо легче. Я продолжу кататься, несмотря на чье‑либо мнение»

Фигурист Валерий Ангелопол заявил, что продолжит спортивную карьеру.

Ранее стало известно о распаде его танцевального дуэта с . Фигуристы тренировались под руководством Анжелики Крыловой.

Кагановская рассказала, что причиной распада стал предложенный Ангелополом контракт, согласно которому она должна была взять партнера «на полное обеспечение».

«Мой новый тренер настоятельно порекомендовал никаких комментариев не давать. Я продолжу кататься, я очень хочу кататься и буду кататься, несмотря на чье‑либо мнение.

Спасибо большое всем, кто меня поддерживает, ко мне начали возвращаться люди, которых я не ожидал снова увидеть в своем кругу. Спасибо большое всем, кто от меня отвернулся, балласт сброшен, теперь гораздо легче. Ну, а я продолжаю. Никаких комментариев я давать не буду, я докажу делом.

Надо понимать другой момент: если я молчу – это не значит, что мне нечего сказать. Пускай люди думают, как хотят и как им навязали, другой момент, что они заложники ситуации и не знают правды.

Но я считаю, что обязан сказать следующие слова, хотя бы здесь, раз вживую мне не дали этого сделать.

Я хочу поблагодарить весь штаб команды Крыловой за все годы работы. Я получил хороший, ценный и незабываемый опыт. Мы многое одолели, многого достигли вместе.

Спасибо большое Василисе за пройденный совместный путь, он был тяжелым, длинным и ярким. Хочу пожелать ей всего самого наилучшего, чтобы она достигла своих целей и была счастлива.

Спасибо большое , очень много она для нас сделала, и я очень рад, что Василиса продолжит свой путь под ее руководством. Отдельное спасибо дорогому Максиму Евгеньевичу (Ставискому), я не представляю свои 5 лет без этого человека.

Хочу отдельное спасибо сказать ребятам в этой группе – это самый дружный и сплоченный коллектив, в котором я катался. Желаю каждой паре сиять и занимать самые высокие места. У меня все, спасибо», – сказал Ангелопол.

Фигурист Ангелопол хочет, чтобы партнерша оплачивала ему коньки, шнурки и одежду. У нас к нему несколько вопросов

«Я никогда не был плохим, но я был невыносимым». Пацанский цитатник фигуриста, который предъявил контракт партнерше