Тен Хаг не отказывается от слов о Санчо, несмотря на его ответ, и считает, что вингер не заслужил место в заявке «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Эрик тен Хаг убежден в правоте своих слов о Джейдоне Санчо.

Вингер «Манчестер Юнайтед» не попал в заявку на матч 4-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:3). Эрик тен Хаг объяснил это тем, что Санчо не впечатлил его на тренировках. Джейдон ответил: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

Как сообщает ESPN со ссылкой на свои источники, тренер «Манчестер Юнайтед» остается при своих словах об англичанине, несмотря на его ответ.

Тен Хаг узнал об ответе Санчо по дороге в Манчестер из Лондона вечером воскресенья, но решил не давать разъяснений своим комментариям после матча.

По данным источников, тен Хаг считает, что он ясно объяснил, почему не включил Санчо в заявку. Тренер придерживается позиции о том, что вингер не заслужил места в составе из-за некачественной работы на тренировках.

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138 комментариев

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Люблю Марго Робби
Мало того что игры нет, от слова совсем, ещё и срач внутри который вынесли наружу! Кто-то тут на сайте правильно сказал, сезон только начался, а я уже жду следующий
+113
-5
+108
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Гарун Алиев
Ну Саутгейт в свое время тоже говорил,что Санчо не играет за сборную потому что плохо тренируется.Из Сити он ушел потому что хотел гарантированное место в старте.В прошлом году когда Санчо хейтили все подряд Тен Хаг дал ему отпуск на два месяца,а сейчас видимо решил что раз пряник не работает,значит надо дать кнута
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MU4evainmyheart!!!
Неужели Антони заслуживает играть в старте в каждом матче? Многие тут пишут о его отборах и помощи в защите, но его брали как креативного игрока, который будет создавать моменты с правого фланга, но ведь этого нет. У него пасы либо назад идут, либо прямиком в ноги соперника. Санчо же играл на правом фланге в Боруссии, где он показывал топовый футбол.
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Jaxongir Shodiev
какой гордый павлин
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Alex_V69
Ответ Zakir Zakir
в прошлом году все списали на роналду, хейтеры роналду счастливые были, а многие писали что тен хага уволят в следующем году) столько ему игроков купили, по сути всех кого просил, а игры нет вообще
Нормальный тренер никогда так вести себя не будет. Ни в случае с Роном, ни сейчас. Прилюдно унижать игроков - это какой-то нонсенс.
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Greenalem
Ответ MU4evainmyheart!!!
Неужели Антони заслуживает играть в старте в каждом матче? Многие тут пишут о его отборах и помощи в защите, но его брали как креативного игрока, который будет создавать моменты с правого фланга, но ведь этого нет. У него пасы либо назад идут, либо прямиком в ноги соперника. Санчо же играл на правом фланге в Боруссии, где он показывал топовый футбол.
Антони не топ, но и Санчо уже тоже. Времена Боруссии давно прошли. В атаке оба не очень хороши, хотя у Антони чуть более голов и креатива. В защите и в отношении к делу Антони на голову выше. Санчо в последней игре например ножку свою убрал из единоборства и такое наблюдается не первый раз.
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MU4evainmyheart!!!
Ответ Greenalem
Антони не топ, но и Санчо уже тоже. Времена Боруссии давно прошли. В атаке оба не очень хороши, хотя у Антони чуть более голов и креатива. В защите и в отношении к делу Антони на голову выше. Санчо в последней игре например ножку свою убрал из единоборства и такое наблюдается не первый раз.
я понимаю, если бы Санчо один сезон только попылил за БД и, перейдя в новый клуб, сдулся бы, но парень 3 сезона показывал отличную игру. Значит можно реанимировать его как игрока высокого класса. Но ЭТХ ведь только пихает своего Антони. При этом на предсезонке наигрывался Санчо. Да, он играл ложную девятку, но ведь был на поле. Просто я к чему? Если не получается у Антони один матч, посади его на лавку, пусть другие попробуют свои силы. Санчо, Пеллистри.
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o0
Ответ Alex_V69
Кнута можно и нужно дать лично. Унижать перед журналистами - путь к потере раздевалки.
К журналистам пошел игрок. А у Тен-Хаага общение с ними — обязательная часть работы.

Ну и плюс, он не унижал, он буквально сказал по фактам, что парень не готов. Тренер же знает, что хочет от игроков.
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Гарун Алиев
Ие,кто не верят Тен Хагу могут глянуть этот видос

https://t.me/manutd_one/41572
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Анваржан Хашимов
ЕТХ что скривает или потерял команду
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Sergey Kuznetsov
Тен Хаг кипишь с Роналду вывез, с Санчо и подавно вывезет.
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Konstantin Meerov
Ответ Alex_V69
Нормальный тренер никогда так вести себя не будет. Ни в случае с Роном, ни сейчас. Прилюдно унижать игроков - это какой-то нонсенс.
Твой Рончик полностью пропустил предсезонку, играл в полноги и хотел быть в составе исключительно из-за статуса и былые заслуги. С ним вели себя максимально корректно, пока он не обделался на интервью у своего ручного журналиста
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CyberUnited
Ответ Alex_V69
Нормальный тренер никогда так вести себя не будет. Ни в случае с Роном, ни сейчас. Прилюдно унижать игроков - это какой-то нонсенс.
Прилюдно унижать? Тен Хага спросили, почему Санчо нету в заявке, ему надо было соврать, что тот приболел или у него травма? Нет, он честно ответил, что Гарначо и Пельистри в данный момент лучше него. А сажать трех винегров на скамейку не имеет смысла.
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Плакса Джон ушел налево
Фердинанд сказал, что у Санчо теперь 2 варика: у Арабов открыто окно, либо сидеть на банке сезон.

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Zakir Zakir
Ответ Люблю Марго Робби
Мало того что игры нет, от слова совсем, ещё и срач внутри который вынесли наружу! Кто-то тут на сайте правильно сказал, сезон только начался, а я уже жду следующий
в прошлом году все списали на роналду, хейтеры роналду счастливые были, а многие писали что тен хага уволят в следующем году) столько ему игроков купили, по сути всех кого просил, а игры нет вообще
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Today I feel Qatari
Ответ Sergey Kuznetsov
Тен Хаг кипишь с Роналду вывез, с Санчо и подавно вывезет.
Да не факт. Против Роналду изначально было настроенно общественное мнение за его демонстративный пропуск предсезонки. Удобная мишень для самоутверждения. Второй такой случай за год лишь показывает токсичность главного тренера. Тем более Санчо честно отыграл всю предсезонку и никаких нареканий не вызывал
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wonderwall
Просто не понимаю, конечно Санчо далёк от себя времен Боруссии,но блин,посмотришь на Антони и думаешь : ну дай ты парню шанс.
Антони это настоящий кошмар
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Aidos9419
Ответ wonderwall
Просто не понимаю, конечно Санчо далёк от себя времен Боруссии,но блин,посмотришь на Антони и думаешь : ну дай ты парню шанс. Антони это настоящий кошмар
нормальный он, лучше чем дно Санчо..Антони хоть забивал решающие голыч а что делал Джейдон?!
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rej1sta
У Санчо уже с каким по счету тренером проблемы в МЮ?
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Африкан Богаевский
сор из избы
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Sergey Kuznetsov
Ответ Today I feel Qatari
Да не факт. Против Роналду изначально было настроенно общественное мнение за его демонстративный пропуск предсезонки. Удобная мишень для самоутверждения. Второй такой случай за год лишь показывает токсичность главного тренера. Тем более Санчо честно отыграл всю предсезонку и никаких нареканий не вызывал
Тен Хаг не выглядит токсичным и не припомню, чтобы в Аяксе были такие разговоры (хотя я не сильно следил). Возможно, он решает некоторые задачи подобными провокациями, не более.
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AmanEsen
А почему нулевый Антони выходит в старте каждый матч?
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Dm Kznts
Ответ Today I feel Qatari
Да не факт. Против Роналду изначально было настроенно общественное мнение за его демонстративный пропуск предсезонки. Удобная мишень для самоутверждения. Второй такой случай за год лишь показывает токсичность главного тренера. Тем более Санчо честно отыграл всю предсезонку и никаких нареканий не вызывал
я сейчас совсем не защищаю Хаага и спиннера, но скажи честно, тебя серьёзно устраивает игра Санчо??
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Покерный Футбол
МЮ и Челси теперь два брата акробата. Игроки переходят и становятся днарями, мне кажется что и Антони и Санчо и многие кто перешёл в нынешний Челси и сник перейдя в другие клубы играли бы иначе. Но отсутсвие толкового руководства и не способность выбрать тренера губит все на корню. Обратная ситуация в Сити и Ливерпуле, благодаря Пепу и Клоппу они стабильно держат уровень ТОП уже больше 5 лет. Все таки это база. Глейзеры уже давно в МЮ,но пока там решал все САФ проблем не было, а вот без него….
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кэпко
Ответ Zver
1) Опять Роналду развалил команду, 2) Тен Хаг сейчас построит игру без португальской примы 3) 0-7 4) Санчо виноват Что там секта крутости 7Хага скажет?
3) 0-7
4) Магвайер виноват
5) 0-5
6) Де Хея виноват
7) 1-3
8) Санчо виноват
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