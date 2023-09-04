Тен Хаг не отказывается от слов о Санчо, несмотря на его ответ, и считает, что вингер не заслужил место в заявке «МЮ»

Эрик тен Хаг убежден в правоте своих слов о Джейдоне Санчо.

Вингер «Манчестер Юнайтед» не попал в заявку на матч 4-го тура против «Арсенала» (1:3). Эрик тен Хаг объяснил это тем, что Санчо не впечатлил его на тренировках. Джейдон ответил: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

Как сообщает ESPN со ссылкой на свои источники, тренер « » остается при своих словах об англичанине, несмотря на его ответ.

Тен Хаг узнал об ответе по дороге в Манчестер из Лондона вечером воскресенья, но решил не давать разъяснений своим комментариям после матча.

По данным источников, тен Хаг считает, что он ясно объяснил, почему не включил Санчо в заявку. Тренер придерживается позиции о том, что вингер не заслужил места в составе из-за некачественной работы на тренировках.

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