Тен Хаг не отказывается от слов о Санчо, несмотря на его ответ, и считает, что вингер не заслужил место в заявке «МЮ»
Эрик тен Хаг убежден в правоте своих слов о Джейдоне Санчо.
Вингер «Манчестер Юнайтед» не попал в заявку на матч 4-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:3). Эрик тен Хаг объяснил это тем, что Санчо не впечатлил его на тренировках. Джейдон ответил: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».
Как сообщает ESPN со ссылкой на свои источники, тренер «Манчестер Юнайтед» остается при своих словах об англичанине, несмотря на его ответ.
Тен Хаг узнал об ответе Санчо по дороге в Манчестер из Лондона вечером воскресенья, но решил не давать разъяснений своим комментариям после матча.
По данным источников, тен Хаг считает, что он ясно объяснил, почему не включил Санчо в заявку. Тренер придерживается позиции о том, что вингер не заслужил места в составе из-за некачественной работы на тренировках.
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Ну и плюс, он не унижал, он буквально сказал по фактам, что парень не готов. Тренер же знает, что хочет от игроков.
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Антони это настоящий кошмар
4) Магвайер виноват
5) 0-5
6) Де Хея виноват
7) 1-3
8) Санчо виноват