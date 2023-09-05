Медведев восьмой раз вышел в четвертьфинал «Шлема» и сыграет с Рублевым

Теги US Open ATP Андрей Рублев Даниил Медведев Алекс де Минаур Теннис

Третья ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open, обыграв Алекса де Минаура – 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Россиянин восьмой раз добрался до этой стадии на турнирах «Большого шлема». В половине случаев он делал это на US Open, где вышел в 1/4 четыре раза за последние пять лет.

Дальше он сыграет с Андреем Рублевым, у которого ведет 5:2 в личных встречах.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
goga70
Развели тут кумовство, понимаешь ли:).
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Генадий Адамов
друзья, товарищи за чашкой кофе обсудят кому быть в полуфинале, Рублёв не хочет проигрывать девятый четвертьфинал, но у Дани больше шансов пройти в финал
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SashokPirozhok
Кто бы не победил, желаю упорной и красивой борьбы!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Паскаль Шимбонда
Ответ Генадий Адамов
друзья, товарищи за чашкой кофе обсудят кому быть в полуфинале, Рублёв не хочет проигрывать девятый четвертьфинал, но у Дани больше шансов пройти в финал
Если в полуфинале будет Алькарас - я бы поспорил, у кого там будет больше шансов выйти в полуфинал, у Дани или у Андрея. В последних двух случаях Алькарас просто уничтожил Медведева, даже на траве.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Чирятьев
Ответ Andy93
Иронично, что у Медведя меньше 1/4 при его успехах и лузерстве Рубля
Зато КПД четвертьфиналов у Медведя прямо противополжно Рублю:) в 6 из 7 случаев выходил дальше. Через день подозреваю будет 7 из 8
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий