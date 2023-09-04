Роналду заявил, что он величайший бомбардир всех времен. Криштиану считает, что его рекорд по голам не побьют при его жизни
Криштиану Роналду считает себя величайшим бомбардиром в истории.
Роналду дал интервью для ютуб-канала криптовалютной биржи Binance, где его проверяли на детекторе лжи. После каждого ответа реакцию Криштиану оценивали на полиграфе и говорили, честно ли он отвечал.
– Кто-нибудь когда-нибудь побьет твой рекорд по голам в течение твоей жизни (Роналду забил 850 голов за карьеру – Sports.ru)?
– Нет.
– Ты величайший бомбардир всех времен?
– Да, – заявил португалец.
По оценке данных с полиграфа, оба ответа были правдивыми.
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У него статистика лучше, на 1045 игр приходится 818 голов.
У Роналду его 850 голов приходится на 1205 игр.
Если полностью по стате, то:
Месси 1045 игр 818 голов 361 ассист
роналду 1205 игр 850 голов 240 ассистов.
Месси Чемпион Мира.
Нет более совершенного игрока, чем я, и я считаю, что я лучший в истории футбола в худшие и лучшие моменты», – приводит Football Espana слова Роналду из интервью France Football. И это не сарказм ,там правда нарцистическое расстройство ,как сказал один врач ,у его секты такое же !
Роналду бомбардир, очень хороший.
Но есть гении футбола, это другая категория.
В случае с Месси просто случилась справедливость.
Этот титул больше был нужен недоброжелателям Месси, и они его получили.
Судья по всему, многие успокоились, и последний козырь открыл им глаза.
Не титул, а игра Месси на чемпионате мира, но и титул тоже.
Ну и хорошо.
Месси без этого титула все равно был сильнейщим, но требовали.
Вообще смешно это натягивание совы на глобус, будто вы что то измените.
У Ведичайшего нет пробелов в карьере, выиграна вершина ЧМ.
Играй Лео в Европе всякими фарерам,гибралтарам пачками клал! К тому подтверждение пента трик эстоний.
Как бы Месси не решил играть долго, а то у Лео стата по гол/матч лучше на порядок)
Лео как бы младше на 2,5 года.
Месси младше и не так далеко от рекорда Криштиану, а есть еще Холанд , который идет с большим опережением графика обоих.
Да и так, если Криштиану собрался жить еще лет сорок ( дай бог ему здоровья), то он еще увидит при жизни несколько поколений игроков, кто-нибудь из которых вполне может перебить его достижения. Во всяком случае -- это никак нельзя исключать в такой категоричной форме, как он тут сказал
Причина - это победа Лео.
ЧМ - величайший турнир и рядом по статусу, значимости и масштабу ничего нет.