Роналду заявил, что он величайший бомбардир всех времен. Криштиану считает, что его рекорд по голам не побьют при его жизни

Криштиану Роналду считает себя величайшим бомбардиром в истории.

Роналду дал интервью для ютуб-канала криптовалютной биржи Binance, где его проверяли на детекторе лжи. После каждого ответа реакцию оценивали на полиграфе и говорили, честно ли он отвечал.

– Кто-нибудь когда-нибудь побьет твой рекорд по голам в течение твоей жизни (Роналду забил 850 голов за карьеру – Sports.ru)?

– Нет.

– Ты величайший бомбардир всех времен?

– Да, – заявил португалец.

По оценке данных с полиграфа, оба ответа были правдивыми.

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