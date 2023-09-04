Роналду заявил, что он величайший бомбардир всех времен. Криштиану считает, что его рекорд по голам не побьют при его жизни

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд детектор лжи Футбол

Криштиану Роналду считает себя величайшим бомбардиром в истории.

Роналду дал интервью для ютуб-канала криптовалютной биржи Binance, где его проверяли на детекторе лжи. После каждого ответа реакцию Криштиану оценивали на полиграфе и говорили, честно ли он отвечал.

– Кто-нибудь когда-нибудь побьет твой рекорд по голам в течение твоей жизни (Роналду забил 850 голов за карьеру – Sports.ru)?

– Нет.

– Ты величайший бомбардир всех времен?

– Да, – заявил португалец.

По оценке данных с полиграфа, оба ответа были правдивыми.

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184 комментария

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Бьорн Дэли
А вдруг Чемпион Мира Месси решит играть до 45?)
У него статистика лучше, на 1045 игр приходится 818 голов.
У Роналду его 850 голов приходится на 1205 игр.
Если полностью по стате, то:
Месси 1045 игр 818 голов 361 ассист
роналду 1205 игр 850 голов 240 ассистов.
+84
-29
+55
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Бьорн Дэли
Ответ Anton Kortenko
Комментарий скрыт
Какая ЛЧ, хоспади.
Месси Чемпион Мира.
+95
-42
+53
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Кашшай Чакырович
«Я лучший игрок в истории футбола. Не знаю ни одного игрока лучше меня, никто не добился того, что добился я, я делаю многое, что не могут другие.

Нет более совершенного игрока, чем я, и я считаю, что я лучший в истории футбола в худшие и лучшие моменты», – приводит Football Espana слова Роналду из интервью France Football. И это не сарказм ,там правда нарцистическое расстройство ,как сказал один врач ,у его секты такое же !
+61
-14
+47
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Барберис
Постепенно все свое место находит.
Роналду бомбардир, очень хороший.

Но есть гении футбола, это другая категория.
+57
-25
+32
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Отец Абду
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Но голов у Роналду больше, смекаешь?
Ну кнч, на +140 матчей больше сыграл... Об этом забыл упомянуть:)
+39
-13
+26
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Отец Абду
Ну не знаю, у лучшего бомбардира вроде 6 ЗБ:)
+43
-20
+23
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Рус Киссенжер
величайший нарцисс.
+21
-3
+18
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Arty K.
Санитаров этому бедуину
+18
-3
+15
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Красный чай
Почему этот полиграф не спросил его про ориентацию? Или всем все ясно 🤔
+28
-14
+14
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Барберис
Ответ cukken
И чемпионы мира, согласен, другая когорта…
Считаю, были чемпионы мира намного слабее Акинфеева, но были не чемпионы мира, сильнее Мазиньо.

В случае с Месси просто случилась справедливость.

Этот титул больше был нужен недоброжелателям Месси, и они его получили.

Судья по всему, многие успокоились, и последний козырь открыл им глаза.
Не титул, а игра Месси на чемпионате мира, но и титул тоже.
Ну и хорошо.
Месси без этого титула все равно был сильнейщим, но требовали.
+16
-5
+11
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Konstantin Frolov
Ответ Штаны Габора Кирая
Ну и в чем он не прав?
Во всём
+22
-12
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Бьорн Дэли
Ответ JENNINGS
Роналду - величайший футболист, бомбардир, но никогда не говори никогда Если Холланд и Мбаппе не сбавят обороты, возможно, они и будут главными претендентами на новый рекорд в будущем
Он не величайший футболист, вот как страйкер возможно и то не факт, как футболист нет.
Вообще смешно это натягивание совы на глобус, будто вы что то измените.
У Ведичайшего нет пробелов в карьере, выиграна вершина ЧМ.
+13
-4
+9
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Илана Аникина
Охренеть как его от ботекса плющит,галюны конкретные у гелевого
+10
-1
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Мохнатый55
Ответ Anton Kortenko
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Если вычесть голы Роналду из офсайдов и с левых пенальти, то разница сокращается практически до нуля.
+25
-16
+9
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cukken
Ответ Барберис
Постепенно все свое место находит. Роналду бомбардир, очень хороший. Но есть гении футбола, это другая категория.
И чемпионы мира, согласен, другая когорта…
+14
-6
+8
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Ювентиниус
Окончательно разочорован в Роналду. Ей богу как 8 класник прыщавый юноша все еще твердит о св.достижений.( эти рекорды неделает его ЧМ)
Играй Лео в Европе всякими фарерам,гибралтарам пачками клал! К тому подтверждение пента трик эстоний.
+14
-6
+8
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Kurama Altai
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
950 Месси против 1007 Роналду. Не слишком большая разница
Месси провел 1039 игр, Криш 1179)
+10
-2
+8
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Леван Мкртчян
Ответ Красный чай
Почему этот полиграф не спросил его про ориентацию? Или всем все ясно 🤔
У полиграф полиграфыча была задача задать нужные и удобные вопросы , чтобы весь мир узнал , как Криштиану не особо интересует титул чемпиона мира, который недавно выиграл его главный конкурент
+13
-5
+8
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Красный чай
Почему этот полиграф не спросил его про ориентацию? Или всем все ясно 🤔
Самый волнующий тебя вопрос?)))
+15
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Бьорн Дэли
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Но голов у Роналду больше, смекаешь?
Старше и игр на 150 + больше провел.
Как бы Месси не решил играть долго, а то у Лео стата по гол/матч лучше на порядок)
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Мікалай Ланец
Если годика через 2 перейти в чемпионат Бахрейна, а потом еще через два в чемпионат Индии, то можно и 2000 наколотить.
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Бьорн Дэли
Ответ Anton Kortenko
кто мешает Месси играть?
Может возраст или Лео должен был с пеленок играть?)
Лео как бы младше на 2,5 года.
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Леван Мкртчян
Ответ Штаны Габора Кирая
Ну и в чем он не прав?
В том что он этого знать не может , априори [ останется он лучшим бомбардиром в истории при его жизни, или нет].
Месси младше и не так далеко от рекорда Криштиану, а есть еще Холанд , который идет с большим опережением графика обоих.
Да и так, если Криштиану собрался жить еще лет сорок ( дай бог ему здоровья), то он еще увидит при жизни несколько поколений игроков, кто-нибудь из которых вполне может перебить его достижения. Во всяком случае -- это никак нельзя исключать в такой категоричной форме, как он тут сказал
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Бьорн Дэли
Ответ Кашшай Чакырович
«Я лучший игрок в истории футбола. Не знаю ни одного игрока лучше меня, никто не добился того, что добился я, я делаю многое, что не могут другие. Нет более совершенного игрока, чем я, и я считаю, что я лучший в истории футбола в худшие и лучшие моменты», – приводит Football Espana слова Роналду из интервью France Football. И это не сарказм ,там правда нарцистическое расстройство ,как сказал один врач ,у его секты такое же !
Его фан база,, как и сам роналду, пытается ЧМ вычеркнуть, стереть из памяти, уничтожить)
Причина - это победа Лео.
ЧМ - величайший турнир и рядом по статусу, значимости и масштабу ничего нет.
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Tristan...
Кринженовость какая то...
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