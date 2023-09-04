Кузяев и Головин – в символической сборной 4-го тура Лиги 1 от L’Équipe

Далер Кузяев и Александр Головин вошли в сборную 4-го тура Лиги 1 от L’Équipe.

В состав символической сборной 4-го тура Лиги 1 по версии французской газеты вошли , (оба – «ПСЖ»), (« »), Маркиньос («ПСЖ»), Кайо Энрике («Монако»), («Гавр»), Юссуф Фофана, Мохамед Камара, Александр Головин (все – «Монако»), Марко Асенсио, Килиан Мбаппе (оба – «ПСЖ»).

И Кузяев, и Головин в матчах 4-го тура французского чемпионата отметились забитыми голами. Далер забил победный «Лорьяну» (3:0), а Александр отличился в игре с «Лансом» (3:0).

Фото: lequipe.fr

«Царь родился». L’Équipe о Кузяеве после 2-го гола за «Гавр» в Лиге 1

И Кузяев, и Головин забили в этом туре. Далер принес «Гавру» первую победу в сезоне

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку