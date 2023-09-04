Кузяев и Головин – в символической сборной 4-го тура Лиги 1 от L’Équipe
Далер Кузяев и Александр Головин вошли в сборную 4-го тура Лиги 1 от L’Équipe.
В состав символической сборной 4-го тура Лиги 1 по версии французской газеты вошли Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими (оба – «ПСЖ»), Алиду Сейду («Клермон»), Маркиньос («ПСЖ»), Кайо Энрике («Монако»), Далер Кузяев («Гавр»), Юссуф Фофана, Мохамед Камара, Александр Головин (все – «Монако»), Марко Асенсио, Килиан Мбаппе (оба – «ПСЖ»).
И Кузяев, и Головин в матчах 4-го тура французского чемпионата отметились забитыми голами. Далер забил победный «Лорьяну» (3:0), а Александр отличился в игре с «Лансом» (3:0).
Фото: lequipe.fr
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За Кузяева невероятно рад, парень исполняет свою мечту, такой пахарь, конечно, главное, бзе травм обоим.