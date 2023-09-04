Кузяев и Головин – в символической сборной 4-го тура Лиги 1 от L’Équipe

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Далер Кузяев и Александр Головин вошли в сборную 4-го тура Лиги 1 от L’Équipe.

В состав символической сборной 4-го тура Лиги 1 по версии французской газеты вошли Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими (оба – «ПСЖ»), Алиду СейдуКлермон»), Маркиньос («ПСЖ»), Кайо Энрике («Монако»), Далер Кузяев («Гавр»), Юссуф Фофана, Мохамед Камара, Александр Головин (все – «Монако»), Марко Асенсио, Килиан Мбаппе (оба – «ПСЖ»).

И Кузяев, и Головин в матчах 4-го тура французского чемпионата отметились забитыми голами. Далер забил победный «Лорьяну» (3:0), а Александр отличился в игре с «Лансом» (3:0).

Фото: lequipe.fr

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И Кузяев, и Головин забили в этом туре. Далер принес «Гавру» первую победу в сезоне

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31 комментарий

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Нурбол Жумаскалиев
я уже на никольской, где все?
+127
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Сын маминой подруги
Далер большой молодец, очень рад за него
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Даулет Абдрахманбек
Молодцы!
+26
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Отец Абду
Вот почему Мбаппе не ушёл из ПСЖ... Оказывается он хотел попасть в символическую сборную с Головин и Далером:)
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Сергей Ефимов
Ответ Нурбол Жумаскалиев
я уже на никольской, где все?
Подъезжаем :-)
+16
-3
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Balt39
Ответ Сын маминой подруги
Далер большой молодец, очень рад за него
Ну если сын маминой подруги рад, то я считаю это успехом)
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Max Zhomkov
ну а что оба сильные футболисты. За далера даже как то и не сомневался что будет играть. а вот по захаряну сомнения есть
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Виталий Ан
Круто. Парни молодцы большие. Очень приятно от такой новости. С респектом из Казахстана.
+7
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Светлана Калинина
Ответ Нурбол Жумаскалиев
я уже на никольской, где все?
В Астане?
+5
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Alexander Tryapyshko
Ответ Андрей Федоров
Мудрик там как ?
надеется, что не депортируют
+2
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Вован Испан
вы че фото на нокия 3110 делали??
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Андрей Федоров
Мудрик там как ?
+4
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БолельщикСоСтажем
Такого не было со времен Яновского и Смертина
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Арсений Чернобаев
Ответ rdyabin@icloud.com
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ну скорее Мудрик. Зинченко ж защитник
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DonaldBrashear 2.0
офигеть, это же вообще отличный результат, парни молодцы, бодро начали чемпионат.
За Кузяева невероятно рад, парень исполняет свою мечту, такой пахарь, конечно, главное, бзе травм обоим.
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Zenith forever
Мелочь, а приятно
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Понаехали тут :))
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Эл Ку
Дай бог чтоб в каждом туре так отличались!
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kk.abb
Красавцы
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Артем Русанов
Вот это красавцы 👍🏻
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MagicWithoutBorders
Оказаться в сборной вместе с Мбаппе, Асенсио, Хакими и Маркиньосом - это круто 💪🏻
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ID89
Ответ Нурбол Жумаскалиев
я уже на никольской, где все?
Зачем вы плюсуете нурсултанский мяч, который обесценивает результаты наших игроков?
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Роман Ляпин
Ответ Нурбол Жумаскалиев
я уже на никольской, где все?
когда плитку переложишь - зови, подойдем - проверим:)
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Гоша Петров
Ответ Роман Ляпин
когда плитку переложишь - зови, подойдем - проверим:)
Много ты вообще казахов в Москве видел?Тем более тех кто приезжает на заработки.Ты путаешь казахов с узбеками и киргизами.
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Гоша Петров
Ответ Гоша Петров
Со стороны казаха у которых нет и не было НИКОГДА игроков в топ лигах такую иронию про никольскую читать как то странно.
Прикольно что на российском сайте,меня минусуют.Что за ужас.
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