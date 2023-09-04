Роналду считает, что сможет играть на топ-уровне после 40. Так он сказал в интервью с детектором лжи

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд детектор лжи Футбол

Криштиану Роналду планирует играть на топ-уровне после 40 лет.

Роналду дал интервью, где его проверяли на детекторе лжи. После каждого ответа реакцию Криштиану оценивали на полиграфе и говорили, честно ли он отвечал.

– Ты когда-нибудь гуглил себя?

– Очень много раз.

– Ты когда-нибудь ел фастфуд?

– Очень много раз.

 – Португалия выиграет чемпионат мира?

– Да.

– Ты пересматриваешь свои голы?

– Да.

– АПЛ – самая сложная лига мира?

– Да.

– Ты все еще будешь играть на высшем уровне после 40?

– Да, – сказал португалец.

По оценке данных с полиграфа, все ответы, кроме возможной победы Португалии на чемпионате мира, были правдивыми.

Роналду заявил, что он величайший бомбардир всех времен. Криштиану считает, что его рекорд по голам не побьют при его жизни

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145 комментариев

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Эзиз Халлыев
Ответ Фаргат Гарипов
Обожаю, когда 100500 "фанатиков" Месси приходят в комменты под новостью о Роналду и начинается... Особенно забавляет то, что подобные лица приравнивают Месси к Марадоне и Пеле, хотя по риторике понятно, что они их игру не застали. Мы должны быть рады, что застали их противостояние, а не пытаться разжигать тут). Каждый может выбрать себе лучшего по своим предпочтениям, каждый сам решает, что для него важнее, ЛЧ или ЧМ.
Чел, такое случается и на ветке Барсы, фаны Реала под каждой новостью уже со своими комментами.
+47
-10
+37
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FortMinor
я помню как лука тони по 20 голов в серии А клал в 38 лет, думаю если Роналду поубавит требования по зп смог бы найти себе команду
+31
-7
+24
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Фаргат Гарипов
Обожаю, когда 100500 "фанатиков" Месси приходят в комменты под новостью о Роналду и начинается... Особенно забавляет то, что подобные лица приравнивают Месси к Марадоне и Пеле, хотя по риторике понятно, что они их игру не застали. Мы должны быть рады, что застали их противостояние, а не пытаться разжигать тут). Каждый может выбрать себе лучшего по своим предпочтениям, каждый сам решает, что для него важнее, ЛЧ или ЧМ.
+70
-50
+20
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Zed_patriot
Ответ Фаргат Гарипов
Обожаю, когда 100500 "фанатиков" Месси приходят в комменты под новостью о Роналду и начинается... Особенно забавляет то, что подобные лица приравнивают Месси к Марадоне и Пеле, хотя по риторике понятно, что они их игру не застали. Мы должны быть рады, что застали их противостояние, а не пытаться разжигать тут). Каждый может выбрать себе лучшего по своим предпочтениям, каждый сам решает, что для него важнее, ЛЧ или ЧМ.
Месси
Пеле
Марадона
3 короля футбола, в чем спор? 🧐
+47
-34
+13
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Aleksandr Dubovik
Ну учитывая его нынешнюю стату в 38, это не выглядит чем то нереальным
+26
-19
+7
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Universal1000
Ответ Aleksandr Dubovik
Комментарий удален модератором
Какие рекорды?
Три опущенных в таблице топ-клуба своих стран за 24 месяца?
Это реально рекорд.
Юве с первого на пятое.
МЮ со второго на шестое.
Аль Наср с первого...тоже в зад улетел пачиму-тА.
Рекордсменша.
Еще и Марокко попутно ЧМ слить с лярдовым составом портков - это виньеточка.
Бездарь.
+21
-14
+7
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MagicWithoutBorders
Спросили ди бы в какой лиге он планирует после 40 играть, не в РПЛ случайно))
+7
-1
+6
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Gravdaar Iyaad
Там под столом Пирс Морган сидел и поддакивал за детектора
+10
-5
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Бьорн Дэли
Ответ Leon Betov
Там ещё он скажет, что не променял бы свои ЛЧ на ЧМ, хейтеры готовьтесь)
Открываешь его инстаграм и ищешь пост за 11.12.2022 где он четко говорит:
ЧМ - вершина, я бы отдал все, что бы поставить Португалию на самое высокое место в истории.

Но 18.12.2022 для него случилось непоправимое, теперь он просто врет.
+7
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Рахил Тагиев
Ответ FortMinor
я помню как лука тони по 20 голов в серии А клал в 38 лет, думаю если Роналду поубавит требования по зп смог бы найти себе команду
Роналду слишком рано стартанул на самом высоком уровне, организм изнашивается, чтобы он сам не думал, и происходит резкий спад. Тони начал в Серии А в 27 лет. Как он раньше бил сильно и хлестко, и как щас бьет
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Mr@k
Та в СА хоть до 50
+4
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Leon Betov
Ответ Artem Piatkov
Статистика по гол+пас: Роналду - 850+241 Марадона - 346+214 Самому не смешно? Чем он больше заслужил быть в топ-3? Тем что Спартаку влетел в КЕЧ и 0 трофеев КЕЧ за карьеру? Роналду превзошёл Армандо по всем статьям и заслужил право быть в топ-3 наряду с Месси и Пеле П. С.: Герд Мюллер - Чемпион Мира и Европы, 3-кратный обладатель КЕЧ, но Кройффа ставят выше него Почему? Тут ЧМ уже не решает или как???
вы не понимаете, для них ЧМ главный критерий) хотя пару лет назад они утверждали что титулы со сборной не главное
+10
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Muhammad Juraev
Ответ Aleksandr Dubovik
Ну учитывая его нынешнюю стату в 38, это не выглядит чем то нереальным
Учитывая стату в пустыне?🤣🤣🤣
+9
-6
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Universal1000
Ответ Ложный Латераль
Вчера мы в дели игру Далота за МЮ, и вчера мы не увидели игру Бруну за МЮ, хотя он был на поле. Пусть лучше играют, чем молятся)
Слить на 90+ минутах в гостях одной из сильнейших команд мира на сегодня это нормально.
+4
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Мохнатый55
Ответ rigobersong
Просто вдумайтесь, 38 летний мужик уже настолько кукухой поехал со своим эго, что он считает бедуин лигу, где Хамдаллы забивают по 30 голов топ уровнем, это клиника:)) И каждый прекрасно это понимает:))
Он даже голы с пенальти в матче с Лихтенштейном считает топ-уровнем.
+5
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Оригинальный Ник
Ответ Aleksandr Dubovik
Ну учитывая его нынешнюю стату в 38, это не выглядит чем то нереальным
Нынешнюю стату в саудовской лиге? Её реально стоит учитывать?
+5
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Universal1000
Бернарду Силва, Бруно Фернандеш, Жоао Кансело, Рафаэль Леао, Гонсало Рамуш, Жоао Феликс, Рубен Диаш и еще легион топов-подтопов Португалии стиснули зубы, опустив голову и помолились про себя, что уже к старту Евро-2024 этот старый, бесполезный(нет - вредоносный даже), деревянный баласт выкинут из сборной.
А в пустыне хоть до 70 лет пусть сидит деградант.
+34
-31
+3
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Футбол, хоккей итд
Спонсор детектора лжи.... Криштиано Роналду.
+5
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andr d
Ответ Фаргат Гарипов
Обожаю, когда 100500 "фанатиков" Месси приходят в комменты под новостью о Роналду и начинается... Особенно забавляет то, что подобные лица приравнивают Месси к Марадоне и Пеле, хотя по риторике понятно, что они их игру не застали. Мы должны быть рады, что застали их противостояние, а не пытаться разжигать тут). Каждый может выбрать себе лучшего по своим предпочтениям, каждый сам решает, что для него важнее, ЛЧ или ЧМ.
В постах про Месси фанатики Кринжа первыми отмечаются
+7
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United_LP
Ответ Universal1000
Какие рекорды? Три опущенных в таблице топ-клуба своих стран за 24 месяца? Это реально рекорд. Юве с первого на пятое. МЮ со второго на шестое. Аль Наср с первого...тоже в зад улетел пачиму-тА. Рекордсменша. Еще и Марокко попутно ЧМ слить с лярдовым составом портков - это виньеточка. Бездарь.
Что-что, но называть Роналду бездарем - диагноз.
+2
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Экочёрт 4000
Ответ Universal1000
Бернарду Силва, Бруно Фернандеш, Жоао Кансело, Рафаэль Леао, Гонсало Рамуш, Жоао Феликс, Рубен Диаш и еще легион топов-подтопов Португалии стиснули зубы, опустив голову и помолились про себя, что уже к старту Евро-2024 этот старый, бесполезный(нет - вредоносный даже), деревянный баласт выкинут из сборной. А в пустыне хоть до 70 лет пусть сидит деградант.
топы-подтопы уже попробовали без него с Марокко
ты, наверное, не смотрел
проводил время в компании Месси
но было плохо
+4
-2
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udiekemen
Ответ Gordon Brown
Так он считает, что и сейчас играет на топ уровне?
Смотря на его возраст и на стату, то вполне хорош)
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Фаргат Гарипов
Ответ Бьорн Дэли
Что значит каждый сам решает? Нелепая попытка. Хотя можешь решать для себя что угодно, но без ЧМ он никогда не встанет в один ряд с Месси, Пеле и Марадоной.
Выше уже про Марадону написали. Опять же - рекорды в ЛЧ вполне достойны упоминания и вполне ставят Роналду на уровень великих. А вообще ты тут известный байтер, поражаюсь мастерству. Так писать одно и то же с тем же упорством достойно уважения. Жаль, что вы не имеете его для других)
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Полуэктов Пётр
Ответ Бьорн Дэли
Это лишь хотелки. Открой инстаграм своего кумира и посмотри пост за 11.12.2022. Там он пишет что ЧМ - вершина, что он отдал бы все, что бы поставить Португалию на самое высокое место в истории. Потом для него случилось, как и для вас, непоправимое, Месси стал Чемпионом Мира. И вы естественно пытаетесь зачем то ежегодный европейский турнир натянуть как сову на глобус. Впринципе я понимаю причину, больно и обидно осознавать проигрышь кумира. Но никто и никогда не поставит лч даже рядом с ЧМ. ЧМ - турнир номер 1, миллиарды наблюдают за величием. ЛЧ - турнир сотни миллионов. Слон и моська) Но ты можешь себя обманывать)
По уровню игры в футбол ЛЧ намного намного сильнее и выше ЧМ.
Месси более сильный футболист, чем Роналду. Был им и до победы в ЧМ и остаётся после.
Но очень странно слышать все эти дифирамбы ЧМ. Это раз в 4 года, это шоу, это праздник, это буст для страны организатора - всё это несомненно ДА!
Но с игровой, чисто футбольной точки зрения? Ну всем же очевидно, что уровень в ЛЧ намного выше.
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Бьорн Дэли
Ответ Фаргат Гарипов
Выше уже про Марадону написали. Опять же - рекорды в ЛЧ вполне достойны упоминания и вполне ставят Роналду на уровень великих. А вообще ты тут известный байтер, поражаюсь мастерству. Так писать одно и то же с тем же упорством достойно уважения. Жаль, что вы не имеете его для других)
Это лишь хотелки.
Открой инстаграм своего кумира и посмотри пост за 11.12.2022.
Там он пишет что ЧМ - вершина, что он отдал бы все, что бы поставить Португалию на самое высокое место в истории.
Потом для него случилось, как и для вас, непоправимое, Месси стал Чемпионом Мира.
И вы естественно пытаетесь зачем то ежегодный европейский турнир натянуть как сову на глобус.
Впринципе я понимаю причину, больно и обидно осознавать проигрышь кумира.
Но никто и никогда не поставит лч даже рядом с ЧМ.
ЧМ - турнир номер 1, миллиарды наблюдают за величием.
ЛЧ - турнир сотни миллионов.
Слон и моська)
Но ты можешь себя обманывать)
+6
-4
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