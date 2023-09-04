Роналду считает, что сможет играть на топ-уровне после 40. Так он сказал в интервью с детектором лжи
Криштиану Роналду планирует играть на топ-уровне после 40 лет.
Роналду дал интервью, где его проверяли на детекторе лжи. После каждого ответа реакцию Криштиану оценивали на полиграфе и говорили, честно ли он отвечал.
– Ты когда-нибудь гуглил себя?
– Очень много раз.
– Ты когда-нибудь ел фастфуд?
– Очень много раз.
– Португалия выиграет чемпионат мира?
– Да.
– Ты пересматриваешь свои голы?
– Да.
– АПЛ – самая сложная лига мира?
– Да.
– Ты все еще будешь играть на высшем уровне после 40?
– Да, – сказал португалец.
По оценке данных с полиграфа, все ответы, кроме возможной победы Португалии на чемпионате мира, были правдивыми.
Роналду заявил, что он величайший бомбардир всех времен. Криштиану считает, что его рекорд по голам не побьют при его жизни
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Пеле
Марадона
3 короля футбола, в чем спор? 🧐
Три опущенных в таблице топ-клуба своих стран за 24 месяца?
Это реально рекорд.
Юве с первого на пятое.
МЮ со второго на шестое.
Аль Наср с первого...тоже в зад улетел пачиму-тА.
Рекордсменша.
Еще и Марокко попутно ЧМ слить с лярдовым составом портков - это виньеточка.
Бездарь.
ЧМ - вершина, я бы отдал все, что бы поставить Португалию на самое высокое место в истории.
Но 18.12.2022 для него случилось непоправимое, теперь он просто врет.
А в пустыне хоть до 70 лет пусть сидит деградант.
ты, наверное, не смотрел
проводил время в компании Месси
но было плохо
Месси более сильный футболист, чем Роналду. Был им и до победы в ЧМ и остаётся после.
Но очень странно слышать все эти дифирамбы ЧМ. Это раз в 4 года, это шоу, это праздник, это буст для страны организатора - всё это несомненно ДА!
Но с игровой, чисто футбольной точки зрения? Ну всем же очевидно, что уровень в ЛЧ намного выше.
Открой инстаграм своего кумира и посмотри пост за 11.12.2022.
Там он пишет что ЧМ - вершина, что он отдал бы все, что бы поставить Португалию на самое высокое место в истории.
Потом для него случилось, как и для вас, непоправимое, Месси стал Чемпионом Мира.
И вы естественно пытаетесь зачем то ежегодный европейский турнир натянуть как сову на глобус.
Впринципе я понимаю причину, больно и обидно осознавать проигрышь кумира.
Но никто и никогда не поставит лч даже рядом с ЧМ.
ЧМ - турнир номер 1, миллиарды наблюдают за величием.
ЛЧ - турнир сотни миллионов.
Слон и моська)
Но ты можешь себя обманывать)