Роналду считает, что сможет играть на топ-уровне после 40. Так он сказал в интервью с детектором лжи

Криштиану Роналду планирует играть на топ-уровне после 40 лет.

Роналду дал интервью, где его проверяли на детекторе лжи. После каждого ответа реакцию Криштиану оценивали на полиграфе и говорили, честно ли он отвечал.

– Ты когда-нибудь гуглил себя?

– Очень много раз.

– Ты когда-нибудь ел фастфуд?

– Очень много раз.

– выиграет чемпионат мира?

– Да.

– Ты пересматриваешь свои голы?

– Да.

– АПЛ – самая сложная лига мира?

– Да.

– Ты все еще будешь играть на высшем уровне после 40?

– Да, – сказал португалец.

По оценке данных с полиграфа, все ответы, кроме возможной победы Португалии на чемпионате мира, были правдивыми.

Роналду заявил, что он величайший бомбардир всех времен. Криштиану считает, что его рекорд по голам не побьют при его жизни

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