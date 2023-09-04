«Севилья» объявила о переходе Серхио Рамоса.

подписал контракт с «Севильей» до конца сезона. 37-летний защитник находился в статусе свободного агента после истечения контракта с « ».

Рамос покинул «Севилью», воспитанником которой является, в 2005 году, перейдя в « ». Этим летом испанец отклонил предложения «Аль-Иттихада» и нескольких турецких клубов.

Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

Фото: sevillafc.es

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