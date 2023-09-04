Рамос вернулся в «Севилью» спустя 18 лет после ухода. Контракт – до конца сезона

Теги ПСЖ Реал Мадрид Севилья Серхио Рамос лига 1 Франция Ла Лига трансферы Футбол

«Севилья» объявила о переходе Серхио Рамоса.

Рамос подписал контракт с «Севильей» до конца сезона. 37-летний защитник находился в статусе свободного агента после истечения контракта с «ПСЖ».

Рамос покинул «Севилью», воспитанником которой является, в 2005 году, перейдя в «Реал». Этим летом испанец отклонил предложения «Аль-Иттихада» и нескольких турецких клубов.

Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

Фото: sevillafc.es

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66 комментариев

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Отец Абду
Согласился играть за 1 миллион евро в год, теперь забьёт на 93 - минуте в финале ЛЕ
+188
-8
+180
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Alexandr Petrov
Ответ Отец Абду
Согласился играть за 1 миллион евро в год, теперь забьёт на 93 - минуте в финале ЛЕ
голевой пас отдаст Хесус Навас!
+76
-4
+72
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arspurs9
В любом случае красивый сценарий
+70
-9
+61
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Дзмітрый Фарботка
Мне казалось, что фанаты Севильи его ненавидят, помню как его постоянно освистывали в Севильи, он забивал и бежал к фанатам севильи, чтобы их потролить.
+46
-6
+40
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Данияр Жумабекович
Ответ Дзмітрый Фарботка
Мне казалось, что фанаты Севильи его ненавидят, помню как его постоянно освистывали в Севильи, он забивал и бежал к фанатам севильи, чтобы их потролить.
отвечал неадекватам, а в интервью всегда уважительно говорил про Севилью и нормальных болельщиков
+40
-6
+34
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Великий Алонсо
Мужик. Вместо бабок в СА выбрал дом, откуда начинал свою великолепную карьеру
+32
-12
+20
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VuNePonimaete
Ответ Отец Абду
Согласился играть за 1 миллион евро в год, теперь забьёт на 93 - минуте в финале ЛЕ
а мог бы к шейхам уехать и получать раз в 20 больше
+20
-2
+18
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Жадан Александр
Ответ VuNePonimaete
а мог бы к шейхам уехать и получать раз в 20 больше
Не всех интересует только деньги, он хочет настоящий футбол.
+15
-1
+14
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Футбол, хоккей итд
Если Севилья не выйдет из группы ЛЧ, и снова окажется в Лиге Европы, то у Рамоса есть шанс завоевать, любимый севильцами Кубок...
+14
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+12
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rej1sta
Ответ VuNePonimaete
а мог бы к шейхам уехать и получать раз в 20 больше
Как вы точно с цифрой попали)
По слухам, ему 20 миллионов в год и предлагали в СА.
+8
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+7
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Саша (Тольятти)
Попылит ещё Серега)
+6
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Mr. Kobayashi
Ответ Дзмітрый Фарботка
Мне казалось, что фанаты Севильи его ненавидят, помню как его постоянно освистывали в Севильи, он забивал и бежал к фанатам севильи, чтобы их потролить.
с учетом того, что на юге до сих пор именно болельщики, а не туристы - да, активные фанаты его не любят. по крайней мере когда он был игроком Реала.
+8
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Roma Khamraliev
Ответ Hovhannes
тоесть катать в лалиге хуже чем к верблюдам за деньги? понял вас.
имеется ввиду что человек предпочёл амбиции деньгам
+6
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A.G
Рамоса в Севилье целует Рубиалес, смотреть без регистрации и смс:): https://ibb.co/T8L4ZY8
+6
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Hovhannes
Ответ VuNePonimaete
а мог бы к шейхам уехать и получать раз в 20 больше
тоесть катать в лалиге хуже чем к верблюдам за деньги? понял вас.
+3
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Rus Donskoy
Рамос не стал прогибаться прогинаться под саудитов, а вернулся в родной клуб
+6
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Dastanation
всегда в интервью говорил, что когда умру положите в гроб флаги мадрида и севильи, даже когда он забил на 92:48 он отмечал на интервью, что победа для мадрида,андалусии и всей испании, на ютюбе посмотрите есть
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Rus Donskoy
👍 Ла лига будет интереснее и болельщиков больше появится у Севильи
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Tristan...
Как бы я к нему не относился, стоит признать: Рамос - легенда испанского футбола. Я рад, что такая глыба вернулась в Примеру...
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Wesley
Настоящие легенды возвращаются в родные клубы на закате карьеры. Браво, Рамос!
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corazón blanco
Ответ Дзмітрый Фарботка
Мне казалось, что фанаты Севильи его ненавидят, помню как его постоянно освистывали в Севильи, он забивал и бежал к фанатам севильи, чтобы их потролить.
Если будет отдавать всего себя в играх за клуб- любовь вернется. Гризманна же простили болельщики Атлетико.
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JozY
Молодец, что не поехал за бабками
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Борис Энгельгардт
обязательно кубок ЛЕ в конце сезона
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Матвей Скакун
в то время как все бегут в саудовские клубы он играет в топ 5 лиг в 37 лет👏
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teddy10
Ответ Отец Абду
Согласился играть за 1 миллион евро в год, теперь забьёт на 93 - минуте в финале ЛЕ
Любопытный факт - у Рамоса сейчас 29 командных трофеев. Будет красиво, если возьмет 30-й за родную команду
+1
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