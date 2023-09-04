Впервые медийный клуб вышел в 4-й раунд Кубка. 2Drots сыграют с командой Первой лиги
2Drots стали первым медийным клубом, вышедшим в 4-й раунд Фонбет Кубка России.
Команда тренера Дмитрия Кузнецова обыграла в 3-м раунде Пути регионов «Динамо» Киров (2:0).
До этого «самураи» одержали победы над «Муромом» (3:1) и «Сахалином» (2:0).
Впервые в истории медиафутбольная команда пробилась в 4-й раунд Кубка страны. Год назад 2Drots вылетели во 2-м раунде, «Амкал» – в 3-м.
В этом сезоне «Амкал» выбыл из турнира во 2-м раунде, а чемпион Winline Медиалиги «Родина Медиа» – в 1-м.
2Drots встретятся с командой Первой лиги в следующем раунде. Соперник будет определен жеребьевкой.
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Подобным прорывам всегда симпатизируют. Интерес понятен.
1) зашёл на новость
2) написал данный комментарий
Смешно
их финансирование напрямую зависит от их медийности
Молодцы 👏🏻
По факту, Медиа лига получила свое название из-за того, что в основе ее идеи было то, что для привлечения зрителей, в составах команд должно было быть определенное количество популярных у молодежи людей. Все. Так же как в ЛЧ определенное количество чемпионов играет.
Тут нет ни противоречий, ни проблем. Частный турнир может называться как хочет и играть в каком хочет формате. И клубы, принимающие в нем участие, не подписываются на то, чтобы никогда и ни за что, не выпускать в составе игроков, которые когда то деньги за игру в футбол получали