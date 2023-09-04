Впервые медийный клуб вышел в 4-й раунд Кубка. 2Drots сыграют с командой Первой лиги

Теги ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Дмитрий Кузнецов Амкал 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

2Drots стали первым медийным клубом, вышедшим в 4-й раунд Фонбет Кубка России.

Команда тренера Дмитрия Кузнецова обыграла в 3-м раунде Пути регионов «Динамо» Киров (2:0).

До этого «самураи» одержали победы над «Муромом» (3:1) и «Сахалином» (2:0).

Впервые в истории медиафутбольная команда пробилась в 4-й раунд Кубка страны. Год назад 2Drots вылетели во 2-м раунде, «Амкал» – в 3-м.

В этом сезоне «Амкал» выбыл из турнира во 2-м раунде, а чемпион Winline Медиалиги «Родина Медиа» – в 1-м.

2Drots встретятся с командой Первой лиги в следующем раунде. Соперник будет определен жеребьевкой.

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42 комментария

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bellyashe
поздравляю всех местных душнил)
+35
-4
+31
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Dmitry Orlov
Ответ Андрей Анисимов
Не, всем просто пофиг
По комментам под матчами медиакоманд видно, насколько "всем пофиг".
+25
-3
+22
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bilbiveter
Ответ Валентин Трошов
Я вот в толк взять не могу.. Почему это называется медиа командой? Почему в своей лиге они играют всякими Жеками, а как только матч кубка, так там в основе игроки уровня фнл(Катрич, Гасилин). Условный Жека там даже не на скамейке. По факту, от медиа команды там одно название
Враньё, на кубок вышел такой же состав, который играет в Медиалиге, на 85-90% такой же, Жека это вообще президент клуба, он не играет...
+17
0
+17
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iPatrick
По факту, это как пробиться в приличные стадии кубка Англии из пердей какой-нибудь Истмийской лиги.
Подобным прорывам всегда симпатизируют. Интерес понятен.
+12
-1
+11
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Roman Araslanov
Ответ Андрей Анисимов
Не, всем просто пофиг
Тебе так пофиг, поэтому ты:
1) зашёл на новость
2) написал данный комментарий
Смешно
+12
-4
+8
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Aleksey Yashin
Сейчас эти самураи опять запоют старую песню про уайлд-кард в РПЛ
+8
-2
+6
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Vadim Medvedev
Ответ Валентин Трошов
Я вот в толк взять не могу.. Почему это называется медиа командой? Почему в своей лиге они играют всякими Жеками, а как только матч кубка, так там в основе игроки уровня фнл(Катрич, Гасилин). Условный Жека там даже не на скамейке. По факту, от медиа команды там одно название
потому что не берут деньги из бюджета как минимум

их финансирование напрямую зависит от их медийности
+6
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Андрей Анисимов
Ответ Roman Araslanov
Хейтеры медиафутбола сейчас наверное давятся собственной желчью
Не, всем просто пофиг
+16
-10
+6
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Антимосковский
хорошо, что Киров лишили этого матча, иначе 500-тысячный город увидел бы этот позор. больше ныли, по итогу полнейшее деклассирование «профессионалов», ну и для кого ваш клуб существует? в КРУПНОМ городе на вас ходят по 100 человек, на другом стадионе ходили не больше 1000, влетаете непойми кому (и не нужно рассказывать, что там играют выпускники спортшкол и бывшие профессионалы - а у вас кто? только они не за счет бюджета живут), ну и бог с вами, варитесь в своем фнл-2 и изредка мелькайте в кубке, но нет, город лишили большого футбола, город не видел матчей 6 лет, Белокаменки не будет!111 жаль, что самый заметный матч в истории Кирова местное Динамо провело настолько бездарно.
+8
-3
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a.k.a. DRAGON0928
Ну это уже интересно.
+2
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Filipp Gorski
Ну что сказать
Молодцы 👏🏻
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Forza
Ответ Валентин Трошов
Я вот в толк взять не могу.. Почему это называется медиа командой? Почему в своей лиге они играют всякими Жеками, а как только матч кубка, так там в основе игроки уровня фнл(Катрич, Гасилин). Условный Жека там даже не на скамейке. По факту, от медиа команды там одно название
А почему лига чемпионов называется лигой чемпионов, если там играют не только чемпионы?
По факту, Медиа лига получила свое название из-за того, что в основе ее идеи было то, что для привлечения зрителей, в составах команд должно было быть определенное количество популярных у молодежи людей. Все. Так же как в ЛЧ определенное количество чемпионов играет.

Тут нет ни противоречий, ни проблем. Частный турнир может называться как хочет и играть в каком хочет формате. И клубы, принимающие в нем участие, не подписываются на то, чтобы никогда и ни за что, не выпускать в составе игроков, которые когда то деньги за игру в футбол получали
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Тюменский медвежонок
Ответ Валентин Трошов
Я вот в толк взять не могу.. Почему это называется медиа командой? Почему в своей лиге они играют всякими Жеками, а как только матч кубка, так там в основе игроки уровня фнл(Катрич, Гасилин). Условный Жека там даже не на скамейке. По факту, от медиа команды там одно название
вы немного "отстали" так сказать, в Медиалиге уже тоже "Жеки" давно не играют, весь основной состав который вышел сегодня играть в кубке, в таком же составе выходит и в Медиалиге. В лиге больше не играют люди без футбольного прошлого
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Манул
Ответ Arty Novikoff
Им надо Pornhub в спонсоры и немного поменять название команды. Вот тогда придет настоящая популярность.
остановите эту машину юмора!
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Андрей Анисимов
Ответ Roman Araslanov
Тебе так пофиг, поэтому ты: 1) зашёл на новость 2) написал данный комментарий Смешно
Так сейчас ведь как обычно из каждого утюга начнут блогеров пиарить, как будто они чем-то от других команд отличаются. Прошлогодние истории Агросоюза и Акрона куда более событийны и интересны, но все писали лишь о блогерах🤷‍♂️
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Любитель побеждать
Не знаю насчет 2Drots, а вот к Кузнецову как к тренеру стоит присмотреться.
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Валентин Трошов
Я вот в толк взять не могу.. Почему это называется медиа командой? Почему в своей лиге они играют всякими Жеками, а как только матч кубка, так там в основе игроки уровня фнл(Катрич, Гасилин). Условный Жека там даже не на скамейке. По факту, от медиа команды там одно название
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kodgong
Ответ iPatrick
По факту, это как пробиться в приличные стадии кубка Англии из пердей какой-нибудь Истмийской лиги. Подобным прорывам всегда симпатизируют. Интерес понятен.
у дротов играют все профессионалы уровня второй лиги мимнимум + стиль и сычев это фнл минимум.
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а ты смешной
Дюков, УАЙЛДКАРД!!!111!1!1!!1
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Михаил1970
А кому тогда Спартак проиграл?
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Lyelik
Гинер.. Тьфу ты, фонбет всё купил.
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Лжетрофеич
Ответ Roman Araslanov
Хейтеры медиафутбола сейчас наверное давятся собственной желчью
у нас, у хейтеров, лишь один вопрос: почему 2Drots, а не 3Drots? Было бы еще смешнее для школьников
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Валентин Трошов
Ответ Тюменский медвежонок
вы немного "отстали" так сказать, в Медиалиге уже тоже "Жеки" давно не играют, весь основной состав который вышел сегодня играть в кубке, в таком же составе выходит и в Медиалиге. В лиге больше не играют люди без футбольного прошлого
Они даже идеи своей основной не придерживаются)) Вот есть там в их лиге какой то клуб, так там играют Азамат, Дорохов, Шастун и тд. Вот это медиа футболисты. А не канунников, который даже на чм побывал
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zip13
Какое же идио....е название клуба, а так молодцы
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Ксяоми Ноутов
Ответ iPatrick
По факту, это как пробиться в приличные стадии кубка Англии из пердей какой-нибудь Истмийской лиги. Подобным прорывам всегда симпатизируют. Интерес понятен.
сравнивать количество лиг в Англии и России, гениально. Там клубы лиги 1 и 2 не слабее многих команд из РПЛ. Да и в более низших лигах уровень футбола выше, поэтому выход слабых команд там, намного ценнее, чем выход типа любителей, которые просто не имеют официального проф. статуса, но имеют футбольную школу и опыт игры за проф. команды и ничем не отличаются от игроков второй лиги.
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