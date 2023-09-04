Впервые медийный клуб вышел в 4-й раунд Кубка. 2Drots сыграют с командой Первой лиги

2Drots стали первым медийным клубом, вышедшим в 4-й раунд Фонбет Кубка России.

Команда тренера обыграла в 3-м раунде Пути регионов «Динамо» Киров (2:0).

До этого «самураи» одержали победы над «Муромом» (3:1) и «Сахалином» (2:0).

Впервые в истории медиафутбольная команда пробилась в 4-й раунд Кубка страны. Год назад 2Drots вылетели во 2-м раунде, «Амкал» – в 3-м.

В этом сезоне « » выбыл из турнира во 2-м раунде, а чемпион «Родина Медиа» – в 1-м.

2Drots встретятся с командой Первой лиги в следующем раунде. Соперник будет определен жеребьевкой.

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