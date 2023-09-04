Футболист «Манчестер Юнайтед» Антони отрицает обвинения в домашнем насилии.

Напомним, в июне этого года Габриэла Каваллин, бывшая девушка Антони, обратилась в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста « » в 4 случаях домашнего насилия, угроз и нанесения травм.

Диджей и инфлюэнсер в сентябре дала интервью бразильскому сайту UOL, а также показала фотографии травм и скриншоты переписок. Они прикреплены к делу в качестве доказательств, полиция ведет расследование.

«Из уважения к моим фанатам, друзьям и семье я чувствую себя обязанным публично рассказать о ложных обвинениях, жертвой которых я стал. С самого начала я относился к этому вопросу серьезно и с уважением, предоставив надлежащие разъяснения полиции. Полицейское расследование проводится в рамках процесса правосудия, и поэтому я не могу обнародовать его содержание.

Однако я могу с уверенностью сказать, что обвинения являются ложными и что уже представленные доказательства и те, которые будут представлены в будущем, показывают, что я невиновен в выдвинутых обвинениях.

Мои отношения с мисс Габриэлой были бурными, со словесными оскорблениями с обеих сторон, но я никогда не применял никакой физической агрессии. Каждый раз, будь то в свидетельских показаниях или в интервью, она представляет разные версии обвинений.

Таким образом, я решил публично опровергнуть выдвинутые обвинения и сообщить, что остаюсь в полном распоряжении бразильских властей для разъяснения необходимых вопросов.

Я верю, что продолжающееся полицейское расследование раскроет правду о моей невиновности», – заявил .

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