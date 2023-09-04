Антони об обвинениях в домашнем насилии: «Отношения были бурными, с оскорблениями, но я никогда не применял физической агрессии. Габриэла меняет версии каждый раз»
Футболист «Манчестер Юнайтед» Антони отрицает обвинения в домашнем насилии.
Напомним, в июне этого года Габриэла Каваллин, бывшая девушка Антони, обратилась в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста «Манчестер Юнайтед» в 4 случаях домашнего насилия, угроз и нанесения травм.
Диджей и инфлюэнсер в сентябре дала интервью бразильскому сайту UOL, а также показала фотографии травм и скриншоты переписок. Они прикреплены к делу в качестве доказательств, полиция ведет расследование.
«Из уважения к моим фанатам, друзьям и семье я чувствую себя обязанным публично рассказать о ложных обвинениях, жертвой которых я стал. С самого начала я относился к этому вопросу серьезно и с уважением, предоставив надлежащие разъяснения полиции. Полицейское расследование проводится в рамках процесса правосудия, и поэтому я не могу обнародовать его содержание.
Однако я могу с уверенностью сказать, что обвинения являются ложными и что уже представленные доказательства и те, которые будут представлены в будущем, показывают, что я невиновен в выдвинутых обвинениях.
Мои отношения с мисс Габриэлой были бурными, со словесными оскорблениями с обеих сторон, но я никогда не применял никакой физической агрессии. Каждый раз, будь то в свидетельских показаниях или в интервью, она представляет разные версии обвинений.
Таким образом, я решил публично опровергнуть выдвинутые обвинения и сообщить, что остаюсь в полном распоряжении бразильских властей для разъяснения необходимых вопросов.
Я верю, что продолжающееся полицейское расследование раскроет правду о моей невиновности», – заявил Антони.
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Да и у Гринвуда все было очевидно.
Хотя , откуда ж у меня логика ?
Она только у Вас и Папы Римского , который сказал американским католикам - консерваторам :
Сегодня вы обижаете геев и не регистрируете их браки , а завтра вам будет стыдно за это , как за сегрегацию негров в 50-х !
С природой действительно обходятся порой ужасно: например, сливают в реки и озера отходы. Возможно, ты слышал про остров мусора в Тихом океане. Так вот, он весит более 100 млн тонн по некоторым оценкам. Это вообще не повод для шуток.