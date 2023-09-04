Антони об обвинениях в домашнем насилии: «Отношения были бурными, с оскорблениями, но я никогда не применял физической агрессии. Габриэла меняет версии каждый раз»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия светская хроника происшествия девушки и спорт Антони Футбол

Футболист «Манчестер Юнайтед» Антони отрицает обвинения в домашнем насилии.

Напомним, в июне этого года Габриэла Каваллин, бывшая девушка Антони, обратилась в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста «Манчестер Юнайтед» в 4 случаях домашнего насилия, угроз и нанесения травм. 

Диджей и инфлюэнсер в сентябре дала интервью бразильскому сайту UOL, а также показала фотографии травм и скриншоты переписок. Они прикреплены к делу в качестве доказательств, полиция ведет расследование

«Из уважения к моим фанатам, друзьям и семье я чувствую себя обязанным публично рассказать о ложных обвинениях, жертвой которых я стал. С самого начала я относился к этому вопросу серьезно и с уважением, предоставив надлежащие разъяснения полиции. Полицейское расследование проводится в рамках процесса правосудия, и поэтому я не могу обнародовать его содержание.

Однако я могу с уверенностью сказать, что обвинения являются ложными и что уже представленные доказательства и те, которые будут представлены в будущем, показывают, что я невиновен в выдвинутых обвинениях.

Мои отношения с мисс Габриэлой были бурными, со словесными оскорблениями с обеих сторон, но я никогда не применял никакой физической агрессии. Каждый раз, будь то в свидетельских показаниях или в интервью, она представляет разные версии обвинений.

Таким образом, я решил публично опровергнуть выдвинутые обвинения и сообщить, что остаюсь в полном распоряжении бразильских властей для разъяснения необходимых вопросов.

Я верю, что продолжающееся полицейское расследование раскроет правду о моей невиновности», – заявил Антони.

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38 комментариев

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bibendum
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Эдуард Мансуров
Ответ bibendum
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такого тебе кадра нарисовали
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blаncо
Ответ bibendum
Эй, Хетафе! Принимайте пополнение.
Можно и в Спартак или Урал. Там любят криминальных игроков, у кого проблемы с законом.
+21
-1
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Муканов Арманбек
Ответ Крыс Пол
Лучше бы он на футбольном поле был бурным, а не тормозил каждые атаки, крутясь на месте
Все силы оставлял дома
+3
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arspurs9
Ответ Геннадий Тёкин
Как только становится бывшею, так сразу домашнее насилие.
Она по этому и стала бывшей. Как раз у нее сходится начало обвинений и последние побои. Вероятно просто устала терпеть.
Да и у Гринвуда все было очевидно.
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Крыс Пол
Лучше бы он на футбольном поле был бурным, а не тормозил каждые атаки, крутясь на месте
+4
-1
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paul_94
Гринвуд показал что нужно делать чтоб все успокоились - нужно заводить с ней ребенка
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Муканов Арманбек
Ответ Руслан1313
🚨 BREAKING | 🌕 Джеймс Дакер, The Telegraph: Полиция Большого Манчестера начала расследование по обвинению Антони в нападении на его бывшую девушку. Ну всё дружок приплыл ты, за тебя взялся скотланд ярд и их начальник Шерлок Холмс 🤣
Шерлок Холмс начальник Скотланд ярда-инспектор Лестрейд поперхнулся овсянкой от этой новости
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Чёрный тюльпан
Ответ Руслан1313
🚨 BREAKING | 🌕 Джеймс Дакер, The Telegraph: Полиция Большого Манчестера начала расследование по обвинению Антони в нападении на его бывшую девушку. Ну всё дружок приплыл ты, за тебя взялся скотланд ярд и их начальник Шерлок Холмс 🤣
В Бразилии его вообще вроде ищут, а в сборной будет собрание из игроков и тренерского штаба относительно его исключения.
+2
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Paradisemon
Сборная уже отстранила.Ждём теперь юнайтед
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Мансур Абдрахимов
Не спортс где спорт , а шоу малахов плюс стархит
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Чёрный тюльпан
Ответ Эдуард Мансуров
такого тебе кадра нарисовали
Образованный, революционер!
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Julia Balinova
Ответ Геннадий Тёкин
Как только становится бывшею, так сразу домашнее насилие.
Вы не путаете причину и следствие?
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Руслан1313
Ответ Муканов Арманбек
Шерлок Холмс начальник Скотланд ярда-инспектор Лестрейд поперхнулся овсянкой от этой новости
😁
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Lavinka
Ответ red hikkikomori
Расследование пошло - отстраняйте от команды, или в отношении любимчика Тен Хага - "это другое" ?
С чего это он любимчик ? Он играет в старте потому что лучший пока на данный момент для этой позиции .
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OldRedWhite
Ответ Andrew Kolevatykh
Видимо, нужно вернуться к патриархату и сегрегации 50-х, а тех, кто смеет высказать недовольство, высмеивать и затыкать. Или какая у тебя логика? С природой действительно обходятся порой ужасно: например, сливают в реки и озера отходы. Возможно, ты слышал про остров мусора в Тихом океане. Так вот, он весит более 100 млн тонн по некоторым оценкам. Это вообще не повод для шуток.
Экология это не закрытие АЭС или остановка добычи полезных ископаемых в Европе , а именно то о чем Вы написали ))) Спору нет !
Хотя , откуда ж у меня логика ?
Она только у Вас и Папы Римского , который сказал американским католикам - консерваторам :
Сегодня вы обижаете геев и не регистрируете их браки , а завтра вам будет стыдно за это , как за сегрегацию негров в 50-х !
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Andrew Kolevatykh
Ответ OldRedWhite
Тут уж никак одно без другого ! Если BLM в силе , то и феминизм в самой тяжелой форме , то и борьба за живую природу любой ценой - пусть даже людишки станут мертвыми ))) Я сейчас не про этого крашеного волшебника кожаного мяча говорю , м.б. он и правда неадекват и садист . А про современный порядок вещей
Видимо, нужно вернуться к патриархату и сегрегации 50-х, а тех, кто смеет высказать недовольство, высмеивать и затыкать. Или какая у тебя логика?
С природой действительно обходятся порой ужасно: например, сливают в реки и озера отходы. Возможно, ты слышал про остров мусора в Тихом океане. Так вот, он весит более 100 млн тонн по некоторым оценкам. Это вообще не повод для шуток.
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Lavinka
Ответ Paradisemon
Сборная уже отстранила.Ждём теперь юнайтед
Не дождётесь .
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dimamak10
Ответ Крыс Пол
Лучше бы он на футбольном поле был бурным, а не тормозил каждые атаки, крутясь на месте
Он и на поле такой всегда стычки с левым защитником соперника
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dimamak10
Ответ Борис Энгельгардт
Санчо не мог пару дней подождать со своим демаршем) теперь кто будет справа играть?
Скорее всего Бруно, а в центре Каземиро Амрабат и Эриксен
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pqb8ndqmrd
Ответ blаncо
Можно и в Спартак или Урал. Там любят криминальных игроков, у кого проблемы с законом.
Не в Спартак только барыг берут
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nikita22.04@icloud.com
Ответ Эдуард Мансуров
такого тебе кадра нарисовали
Образованный, революционер
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Борис Энгельгардт
Санчо не мог пару дней подождать со своим демаршем) теперь кто будет справа играть?
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mannik1987
Нужно в противовес, немедлено создать общество, пострадавщих от женщин футболистов.
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red hikkikomori
Расследование пошло - отстраняйте от команды, или в отношении любимчика Тен Хага - "это другое" ?
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