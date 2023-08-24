«Интер» Месси вышел в финал, Рубиалеса разносят за поцелуй с футболисткой, вывеску с именем Исинбаевой убрали со стадиона в Дагестане, контракт Мэттьюса с крупнейшим кэпхитом в НХЛ и другие новости

1. «Интер» Месси вышел в финал Открытого кубка США. «Майами» ушел с 0:2, сравняв на 97-й, и выиграл по пенальти. Лео не забил «Цинциннати», но сделал две голевые передачи, у него 13 (10+3) очков в 8 играх в США. В серии пенальти Месси не подвел, конечно. «Интер» с аргентинцем выиграл все 8 матчей, забив 25 голов и вышел в финал в обоих турнирах.

2. Скандал из-за поцелуя Луиса Рубиалеса с футболисткой Дженнифер Эрмосо не утихает. Главу Федерации футбола Испании критикуют лиги, профсоюзы, президенты клубов, журналисты и Меган Рапино. Но у Рубиалеса есть проблемы посерьезнее: сама Эрмосо призвала принять меры в отношении мужчины, а бывшая коллега вспомнила, как Луис ее домогался (правда, федерация все опровергает).

3. Трансферные новости. «Зенит» договорился с Нересом. Петербуржцы готовы заплатить 30-35 млн евро, «Бенфика» хочет больше. Еще «Зенит» предложит 25 млн евро за форварда «Фламенго» Педро, однако бразильский клуб не хочет отпускать игрока. Чавес вылетел в Москву для подписания контракта с «Динамо». Алонсо может покинуть «Барсу»: Хави доволен защитником, но клубу могут потребоваться ресурсы для новых сделок. «Ман Сити» предложил более 50 млн евро за Нунеша, с хавбеком «Вулвс» договорились.

4. Вывеску с фамилией Елены Исинбаевой, заявлявшей, что ее воинские звания носят номинальный характер, демонтировали со стадиона в Махачкале. Здесь можно почитать мнение об отмене спортсменки.

5. НХЛ намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025-м.

6. Бернарду Силва продлил контракт с «Ман Сити» до 2026 года. Хавбеком интересовались «Барса» и «ПСЖ».

7. «Торонто» продлил контракт с Мэттьюсом на 4 года и 53 млн долларов (кэпхит 13,25 млн – крупнейший в НХЛ). «Рейнджерс» и Лафреньер продлили соглашение на 2 года, кэпхит первого номера драфта-2020 – 2,325 млн долларов.

8. На чемпионате мира по легкой атлетике разыграли 4 комплекта медалей. Вархольм, Керр и Паулино одержали победы, Мун и Кеннеди разделили золото в прыжках с шестом.

9. 81% россиян считает, что за развитие детского спорта должно отвечать государство. Об этом говорится в результатах опроса ВЦИОМ.

10. Никита Кучеров стал победителем премии «Лучший хоккеист России», Бобровский занял 2-е место, Сорокин – 3-е, Овечкин – 5-е. Сергей Федоров признан лучшим российским тренером, Ларионов занял 2-е место, Билялетдинов – 3-е, Ротенберг – 8-е.

11. Российские гребцы не выступят на молодежном чемпионате Европы из-за отказа Германии в выдаче виз.

12. Рыночная стоимость игроков чемпионата Саудовской Аравии превысила миллиард евро, лига вошла в топ-10. Правда, есть вероятность, что скоро показатель уменьшится на несколько десятков миллионов: у Бензема напряженные отношения с тренером «Аль-Иттихада», потому что Нуну не просил подписывать Карима и считает, что форвард не соответствует его стилю игры.

13. Матч «Спартак» – «Зенит» посмотрели более 4,8 млн человек. Это рекорд сезона.

14. Английским судьям запретили есть сэндвичи и жирную пищу в день матча. Экс-врач «МЮ» составил диету для арбитров.

15. 2Drots – единственный медийный клуб, вышедший в 3-й раунд Фонбет Кубка России. Обыграли «Муром» в гостях – 3:1. Дальше – «Динамо» Киров.

Цитаты дня.

Глава РПЛ о 33 844 болельщиках на игре «Спартак» – «Зенит»: «Потихоньку ситуация нормализуется. Никому бойкоты не нужны»

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Брайтнер о Неймаре: «Спасибо, саудовцы, за покупку одного из величайших актеров, бациллы на левом фланге. Нам больше не придется его терпеть»

Елизавета Нугуманова: «Фигурное катание – очень гнилой вид спорта, где девочки много говорят за спиной, постоянно какие-то слухи»

Президент ЦСКА о Федотове: «Он будет играть с 1 сентября, клуб прошел заявку в ФХР и КХЛ. Юридически мы все правильно сделали, считаю»

Сын Цымбаларя о «Спартаке»: «Почему не отпустили в топ-клуб, не приехали на похороны? А спустя 10 лет решили провести матч памяти в Москве. Где вы были раньше? Почему не провели, когда папа был жив?»

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