«Интер» Месси вышел в финал Открытого кубка США. «Майами» ушел с 0:2, сравняв на 97-й, и выиграл по пенальти

Теги МЛС Кубок США Хьюстон Динамо Лионель Месси Реал Солт Лейк Интер Майами Цинциннати Леонардо Кампана Футбол

Клуб Лионеля Месси добился победы в 1/2 финала Открытого кубка США.

«Интер Майами» взял верх над «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4). Месси отыграл матч в полном объеме и стал автором двух голевых передач, ими воспользовался форвард Леонардо Кампана, сделавший дубль. Также аргентинец реализовал свою попытку в послематчевой серии пенальти. 36-летний нападающий подошел к точке первым из числа игроков флоридской команды.

«Интер» уступал со счетом 0:2 до 68-й минуты. Кампана сократил отставание гостей до минимума, забив головой после подачи со стандарта в исполнении Месси.

«Цинциннати» выигрывал со счетом 2:1 вплоть до самого конца 2-го тайма. На 7-й из добавленных к основному времени минут Кампана забил свой 2-й гол головой с подачи Месси, и флоридская команда избежала поражения.

В ходе экстра-таймов соперники обменялись голами.

Взяв верх в серии пенальти, клуб 36-летнего аргентинца вышел в финал турнира. «Интер Майами» 27 сентября встретится с сильнейшей командой из пары «Хьюстон Динамо» – «Реал Солт Лейк».

Месси сегодня впервые сыграл в Открытом кубке США. Ранее он выступал за «Интер Майами» только в Кубке лиг, тот турнир флоридская команда выиграла. Нападающий пока еще не дебютировал в чемпионате МЛС.

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23 комментария

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Отец Абду
Хейтеры, когда Интер Майами проигрывал по ходу матча: "ахахах", "и где ваш Месси", "ждём первое поражение, лол", "опять из за Месси проигрывает" и тд

Хейтеры после того, когда Интер Майами сравнял счёт после двух ассистов Месси и после серии пенальти: "ну это очередной договорняк", "просто американцы составили сценарий для Месси", "Месси подкупил очередного соперника" и тд

Да вы уже определитесь:)
+62
-4
+58
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AF007
Чет Месси вообще перестал давать передышку глорам сами знаете кого)
+36
-3
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Alejandro_27
Второй пас Лео это космос какой-то, помню как-то Рексач сказал Месси может спокойно держать свой уровень играя плеймейкера до 40 лет
+33
-1
+32
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AF007
Ответ Alejandro_27
Второй пас Лео это космос какой-то, помню как-то Рексач сказал Месси может спокойно держать свой уровень играя плеймейкера до 40 лет
359 ассист за карьеру. Ни у кого и 300 нет, а Лео скорее всего до 400 дойдет.

Совершенное орудие для игры в футбол
+19
-1
+18
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Oleg
Ответ Отец Абду
Хейтеры, когда Интер Майами проигрывал по ходу матча: "ахахах", "и где ваш Месси", "ждём первое поражение, лол", "опять из за Месси проигрывает" и тд Хейтеры после того, когда Интер Майами сравнял счёт после двух ассистов Месси и после серии пенальти: "ну это очередной договорняк", "просто американцы составили сценарий для Месси", "Месси подкупил очередного соперника" и тд Да вы уже определитесь:)
Так шейхи занесли во время перерыва)
Прям сам Эмир на верблюде прискакал и прикупил все что надо.
Купил ЧМ, купил 8 ЗМ, купил МЛС что бы Месси забивал и ассистировал.
Все по схеме, как обычно.
+18
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<CRISTIANO>
Альба вообще деревянный. Удивлен, что он так плохо играет.
Бускетс бывало ошибался, но всё равно связывал серидину.
Цинциннати крутейшая банда. Классом выше, чем Интер, но характер есть, точнее появился с приходом Лео. Статус Месси не позволяет расслабляться остальным.
+16
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Robert Oganyan
Топ-1 лиги повержен). Последняя команда лиги одолела лучшую команду. Конечно, по игре Цинцинати на 5 голов были выше, Интеру по факту очень повезло.

Эффект Месси как никак. Фанаты и хейтеры, просыпающиеся ночью и плачущие после матча, уже привыкли к этому)
+14
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AzizY
Месси параллельно пишет сценарий голливудского фильма
+12
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Alejandro_27
Ответ AF007
359 ассист за карьеру. Ни у кого и 300 нет, а Лео скорее всего до 400 дойдет. Совершенное орудие для игры в футбол
Я уже не один раз писал у Лео старта гол + пас от NHL, просто безумие, что его всё время пытались сравнивать с саудовцем из пустыни.
+12
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Молодой Френки
Должен брать еще один трофей! Потом останется ток выйти в плей офф лиги, а дальше дело за малым. В следующем сезоне уже будет за Либертадорес и Конкакаф бороться. Все трофеи будут взяты!
+9
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Oleg
Кому то нужны годы что бы изменить команду.
ЧЕМПИОН МИРА Лео Месси за Месяц из аутсайдера сделал триумфатора.
Дамы и Господа наслаждайтесь величием, АБСОЛЮТНЫМ ВЕЛИЧИЕМ этого спортсмена.
Таких не было, нет и не будет.
Он Мессия, он Битлз от спорта. Это что то уникальное.
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Ненасровец
Думаю Авейру тоже смотрел... Явно разбил гаджет на последней минуте основного времени... И не только он явно .. А после матча явно полез в криокамеру... Остыть от злости... Хе.. 😄🤭 🛀..
+7
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Robert Oganyan
Ответ <CRISTIANO>
Альба вообще деревянный. Удивлен, что он так плохо играет. Бускетс бывало ошибался, но всё равно связывал серидину. Цинциннати крутейшая банда. Классом выше, чем Интер, но характер есть, точнее появился с приходом Лео. Статус Месси не позволяет расслабляться остальным.
Альба в целом пока не впечатляет в Интере. Бускетс хоть сегодня и был плох, но он важный игрок. А вот по Альбе так не скажешь.
+6
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Men77
Месси, Бускетс и Альба поменяли менталитет игроков Интера.. Может класса у них не хватает, но видно, что появилась уверенность, что всё возможно, и обыграть могут любого.
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Boba jac
Ассисты Месси конфетка ! особенно второй .
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Ювентиниус
Неперестаю удивляться.
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Greatest Of All Time
Гений, Майами до Месси 14 поражений и шли на последнем месте, а сейчас они выиграли клуб который на 1 месте.
Оборона Майами просто дыра. А ещё и ребята выглядят очень очень усталыми.
+5
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Fucktos
Команда отскок, был уверен в этот раз не уйдут от поражения, но сказка продолжается. На одном мастерстве Месси не вывезти, закончится везение когда то, видно что он устал с этими кубками и не так активен, а без него никак.
Столько брака в передачах, потерь на ровном месте, бестолковая игра, понятно почему раньше болтались на дне, дежурный мяч есть кому забить а структуры игры нет в целом. С приходом Месси стало больше передач соответственно и голов, что позволяет выигрывать. Нужно несколько игроков на позиции, средних рабочих, и в нападение звёздного пусть и ветерана.
+4
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Санжар Игамбердиев
Месси опять Праздник отменил кое кому эх дальше грустим сиуууу
+3
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Пирс Морган
Ответ Отец Абду
Хейтеры, когда Интер Майами проигрывал по ходу матча: "ахахах", "и где ваш Месси", "ждём первое поражение, лол", "опять из за Месси проигрывает" и тд Хейтеры после того, когда Интер Майами сравнял счёт после двух ассистов Месси и после серии пенальти: "ну это очередной договорняк", "просто американцы составили сценарий для Месси", "Месси подкупил очередного соперника" и тд Да вы уже определитесь:)
Совсем у них жизнь не сахар
+2
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Ғолиб Хошимов
Лео гений футбола!
+2
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