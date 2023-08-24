«Интер» Месси вышел в финал Открытого кубка США. «Майами» ушел с 0:2, сравняв на 97-й, и выиграл по пенальти

Клуб Лионеля Месси добился победы в 1/2 финала Открытого кубка США.

«Интер Майами» взял верх над « » (3:3, по пенальти – 5:4). Месси отыграл матч в полном объеме и стал автором двух голевых передач, ими воспользовался форвард , сделавший дубль. Также аргентинец реализовал свою попытку в послематчевой серии пенальти. 36-летний нападающий подошел к точке первым из числа игроков флоридской команды.

«Интер» уступал со счетом 0:2 до 68-й минуты. Кампана сократил отставание гостей до минимума, забив головой после подачи со стандарта в исполнении Месси.

«Цинциннати» выигрывал со счетом 2:1 вплоть до самого конца 2-го тайма. На 7-й из добавленных к основному времени минут Кампана забил свой 2-й гол головой с подачи , и флоридская команда избежала поражения.

В ходе экстра-таймов соперники обменялись голами.

Взяв верх в серии пенальти, клуб 36-летнего аргентинца вышел в финал турнира. «Интер Майами» 27 сентября встретится с сильнейшей командой из пары « » – « ».

Месси сегодня впервые сыграл в Открытом кубке США. Ранее он выступал за «Интер Майами» только в Кубке лиг, тот турнир флоридская команда выиграла. Нападающий пока еще не дебютировал в чемпионате МЛС.

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