«Интер» Месси вышел в финал Открытого кубка США. «Майами» ушел с 0:2, сравняв на 97-й, и выиграл по пенальти
Клуб Лионеля Месси добился победы в 1/2 финала Открытого кубка США.
«Интер Майами» взял верх над «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4). Месси отыграл матч в полном объеме и стал автором двух голевых передач, ими воспользовался форвард Леонардо Кампана, сделавший дубль. Также аргентинец реализовал свою попытку в послематчевой серии пенальти. 36-летний нападающий подошел к точке первым из числа игроков флоридской команды.
«Интер» уступал со счетом 0:2 до 68-й минуты. Кампана сократил отставание гостей до минимума, забив головой после подачи со стандарта в исполнении Месси.
«Цинциннати» выигрывал со счетом 2:1 вплоть до самого конца 2-го тайма. На 7-й из добавленных к основному времени минут Кампана забил свой 2-й гол головой с подачи Месси, и флоридская команда избежала поражения.
В ходе экстра-таймов соперники обменялись голами.
Взяв верх в серии пенальти, клуб 36-летнего аргентинца вышел в финал турнира. «Интер Майами» 27 сентября встретится с сильнейшей командой из пары «Хьюстон Динамо» – «Реал Солт Лейк».
Месси сегодня впервые сыграл в Открытом кубке США. Ранее он выступал за «Интер Майами» только в Кубке лиг, тот турнир флоридская команда выиграла. Нападающий пока еще не дебютировал в чемпионате МЛС.
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Хейтеры после того, когда Интер Майами сравнял счёт после двух ассистов Месси и после серии пенальти: "ну это очередной договорняк", "просто американцы составили сценарий для Месси", "Месси подкупил очередного соперника" и тд
Да вы уже определитесь:)
Совершенное орудие для игры в футбол
Прям сам Эмир на верблюде прискакал и прикупил все что надо.
Купил ЧМ, купил 8 ЗМ, купил МЛС что бы Месси забивал и ассистировал.
Все по схеме, как обычно.
Бускетс бывало ошибался, но всё равно связывал серидину.
Цинциннати крутейшая банда. Классом выше, чем Интер, но характер есть, точнее появился с приходом Лео. Статус Месси не позволяет расслабляться остальным.
Эффект Месси как никак. Фанаты и хейтеры, просыпающиеся ночью и плачущие после матча, уже привыкли к этому)
ЧЕМПИОН МИРА Лео Месси за Месяц из аутсайдера сделал триумфатора.
Дамы и Господа наслаждайтесь величием, АБСОЛЮТНЫМ ВЕЛИЧИЕМ этого спортсмена.
Таких не было, нет и не будет.
Он Мессия, он Битлз от спорта. Это что то уникальное.
Оборона Майами просто дыра. А ещё и ребята выглядят очень очень усталыми.
Столько брака в передачах, потерь на ровном месте, бестолковая игра, понятно почему раньше болтались на дне, дежурный мяч есть кому забить а структуры игры нет в целом. С приходом Месси стало больше передач соответственно и голов, что позволяет выигрывать. Нужно несколько игроков на позиции, средних рабочих, и в нападение звёздного пусть и ветерана.