Сын Цымбаларя о «Спартаке»: «Почему не отпустили в топ-клуб, не приехали на похороны? А спустя 10 лет решили провести матч памяти в Москве. Где вы были раньше? Почему не провели, когда папа был жив?»

Сын Ильи Цымбаларя раскритиковал «Спартак» за отношение к отцу и матч его памяти.

Сын Ильи Цымбаларя раскритиковал «Спартак» за отношение к отцу и матч его памяти

Сергей Цымбаларь – старший сын бывшего полузащитника «Спартака» и «Черноморца». У Ильи также есть сын Олег. Именно он организовал матч памяти футболиста в Москве, который пройдет 9 сентября. Олег выехал из Украины в Москву после 24 февраля.

Об отношении «Спартака» к Илье Цымбаларю

«То, как они поступили с ним, когда он стал им неинтересен, хотя они могли дать ему более продуктивную жизнь… Он мог играть и в «Перудже», и в «Лацио», и в мадридском «Реале».

Хочу задать вопрос: почему на тот момент, когда были предложения отцу перейти в топ-клуб Европы, вы говорили ему: «Нет, Илюша, ты нам нужен, мы тебя никогда не отпустим»? Почему в 1999 году вы его отпустили как использованный материал?

Второе – почему, когда произошла беда в 2013 году, никто из представителей клуба, где вы сейчас хотите провести матч памяти отца – считаю это вообще абсурдом – не приехал на похороны?

Согласен, что похороны были 30 декабря – предновогодняя суета у всех. Но, опять-таки, те, кто хотел, нашли время 30 декабря прилететь в Украину, в Одессу, и попрощаться с отцом».

Об отказе «Спартака» участвовать в матче памяти в Одессе

«В воскресенье у меня был разговор с Эдуардом Петровичем Лучиным (первый тренер Цымбаларя – Sports.ru). Я ему сказал, что в Москве хотят провести «матч памяти».

Честно, я едва успокоил человека. Ему так стало обидно, у него слезы текли. Я ему говорю: «Петрович, успокойтесь. Мы сделаем максимально что в наших силах, чтобы этого матча в Москве не было».

Наиболее обидно – когда мы, настоящие друзья Ильи Цымбаларя, организовывали установку памятника, проведение матча памяти в Одессе, вечера памяти в Одессе, Эдуард Петрович написал официальное письмо, в котором было написано: «Если вы хотите почтить память Илюши – можете принять участие. Помогите как-нибудь с проведением матча, установкой памятника».

Ноль реакции на письмо. Потом мне сказали, что их ответ был прост: «А почему мы должны помогать? Он похоронен в Украине, в Одессе. Какое мы к этому имеем отношение?»

А здесь, спустя 10 лет, как отца не стало, вы решили провести матч памяти в Москве. Ребята, где вы были раньше? Почему вы не провели прощальный матч, когда папа был еще жив?

Проводили прощальные матчи Титову, Тихонову, Аленичеву... Потому что он не был вам интересен на тот момент, на нем не заработать денег», – сказал Сергей Цымбаларь в эфире ютуб-канала Ukraine Media Center Odesa.

Цымбаларь и еще 6 российских футболистов, так и не уехавших в Европу

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку