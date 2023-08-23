Сын Цымбаларя о «Спартаке»: «Почему не отпустили в топ-клуб, не приехали на похороны? А спустя 10 лет решили провести матч памяти в Москве. Где вы были раньше? Почему не провели, когда папа был жив?»

Теги Спартак Егор Титов Андрей Тихонов Чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Илья Цымбаларь Политика Сергей Цымбаларь Футбол

Сын Ильи Цымбаларя раскритиковал «Спартак» за отношение к отцу и матч его памяти.

Сын Ильи Цымбаларя раскритиковал «Спартак» за отношение к отцу и матч его памяти

Сергей Цымбаларь – старший сын бывшего полузащитника «Спартака» и «Черноморца». У Ильи также есть сын Олег. Именно он организовал матч памяти футболиста в Москве, который пройдет 9 сентября. Олег выехал из Украины в Москву после 24 февраля.

Об отношении «Спартака» к Илье Цымбаларю

«То, как они поступили с ним, когда он стал им неинтересен, хотя они могли дать ему более продуктивную жизнь… Он мог играть и в «Перудже», и в «Лацио», и в мадридском «Реале».

Хочу задать вопрос: почему на тот момент, когда были предложения отцу перейти в топ-клуб Европы, вы говорили ему: «Нет, Илюша, ты нам нужен, мы тебя никогда не отпустим»? Почему в 1999 году вы его отпустили как использованный материал?

Второе – почему, когда произошла беда в 2013 году, никто из представителей клуба, где вы сейчас хотите провести матч памяти отца – считаю это вообще абсурдом – не приехал на похороны?

Согласен, что похороны были 30 декабря – предновогодняя суета у всех. Но, опять-таки, те, кто хотел, нашли время 30 декабря прилететь в Украину, в Одессу, и попрощаться с отцом».

Об отказе «Спартака» участвовать в матче памяти в Одессе

«В воскресенье у меня был разговор с Эдуардом Петровичем Лучиным (первый тренер Цымбаларя – Sports.ru). Я ему сказал, что в Москве хотят провести «матч памяти».

Честно, я едва успокоил человека. Ему так стало обидно, у него слезы текли. Я ему говорю: «Петрович, успокойтесь. Мы сделаем максимально что в наших силах, чтобы этого матча в Москве не было».

Наиболее обидно – когда мы, настоящие друзья Ильи Цымбаларя, организовывали установку памятника, проведение матча памяти в Одессе, вечера памяти в Одессе, Эдуард Петрович написал официальное письмо, в котором было написано: «Если вы хотите почтить память Илюши – можете принять участие. Помогите как-нибудь с проведением матча, установкой памятника».

Ноль реакции на письмо. Потом мне сказали, что их ответ был прост: «А почему мы должны помогать? Он похоронен в Украине, в Одессе. Какое мы к этому имеем отношение?»

А здесь, спустя 10 лет, как отца не стало, вы решили провести матч памяти в Москве. Ребята, где вы были раньше? Почему вы не провели прощальный матч, когда папа был еще жив?

Проводили прощальные матчи Титову, Тихонову, Аленичеву... Потому что он не был вам интересен на тот момент, на нем не заработать денег», – сказал Сергей Цымбаларь в эфире ютуб-канала Ukraine Media Center Odesa.

Цымбаларь и еще 6 российских футболистов, так и не уехавших в Европу

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99 комментариев

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Artem Piatkov
Справедливо
Цымбаларя с почестями провожали в Одессе, где он собственно и прошёл становление как "топ-футболист"

Потом его уже сорвали как спелый фрукт спартаковские функционеры (да, карьера в Спартаке сделала ему имя, но к сожалению, дальше в Европу его не отпустили)

В Одессе его достойно проводили фанаты Черноморца, но спартаковских фанатов там не было (на минуточку это был мирный 2013 год...)
+139
-19
+120
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Эмиль Джафаров
Касательно «не отпустили» - популизм
На момент игровой карьеры и каких-то предложений никто не думает, что человек умрет а мы его лишаем каких-то перспектив, строго бизнес. Тут немного не в кассу предъява. По всему остальному, наверное, все таки прав
+63
-13
+50
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Artem Piatkov
Ответ savik-A.M.
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Нормально бы встретили, это ж не Киев
+46
-15
+31
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Pol Belov
обида сына понятна, но по факту - в Европу не отдали одни, на похороны не захотели ехать и помогать другие, матч организуют уже третьи... такова жизнь... в ней вообще по сути мало справедливости... сколько некогда известных спортсменов вообще заканчивали жизнь в безвестности? несть числа им...
+32
-4
+28
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Ярик01
Ответ Artem Piatkov
Справедливо Цымбаларя с почестями провожали в Одессе, где он собственно и прошёл становление как "топ-футболист" Потом его уже сорвали как спелый фрукт спартаковские функционеры (да, карьера в Спартаке сделала ему имя, но к сожалению, дальше в Европу его не отпустили) В Одессе его достойно проводили фанаты Черноморца, но спартаковских фанатов там не было (на минуточку это был мирный 2013 год...)
Умер под ночь 28 числа, похороны были 30.
Мирный, немирный год, за сутки перед новым годом организованно улететь сложно.
+19
-3
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Игорь Новиков
Ответ Евгений Шатога
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Реал ЛЧ брал. А Спартак?
+25
-11
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Красная стрела
Если там были какие не правильные действия со стороны руководства, это повод его вообще что ли вычеркнуть из истории? Причём руководители уже поменялись не один раз. Он спартаковец, играл для болельщиков. И здорово, что его память чтят и расскажут новому поколению, что это был за футболист.
+17
-5
+12
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BroSport
у Спартака вроде даже совет ветеранов есть. Или чего они там обсуждают 🗿
+11
-3
+8
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Bot Vinnik
Можно понять эмоции по реакции прежнего спартаковского руководства на смерть футболиста. Остальное, пусть прозвучит грубо, не совсем дело старшего сына. Цымбаларь такая же важная часть истории Спартака как и часть собственной семьи, чтобы одни не советовались с другими и наоборот, как вспомнить Илью добрым словом и делом в своем кругу
+8
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Владислав88
Ответ Евгений Шатога
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Вы серьёзно чемпиона тогдашнего колхоза с Реалом равняете? Даже в Зените и ЦСКА до такого не додумались бы, хотя брали еврокубки. 🤣🤣
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Tun
Тоже хоронил отца 30 декабря, это мрак - у всех праздник на носу, к тому же пробки, некоторые работают на отшибись, некоторые уже не работают
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Драпежник
Ответ Alexandr Sokolov
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Почему наброс, по тексту не похоже что это придумано и по человечески понятно почему у сына есть обида.
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Сибирский литовец
Судя по тому , какое издание брало интервью , стало понятно - что они хотели услышать от сына Цымбаларя .
Наброс классический
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Dragon10
Ответ Дмитрий9779
Позор Зареме с Федуном,если всё так.
Терпеть не могу экспертницу, но, справедливости ради, она тут никак не замешана. 10 лет назад про неё никто не слышал, в данный момент она вне клуба. По Федуну согласен.
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Valek1972
Ответ Artem Piatkov
Нормально бы встретили, это ж не Киев
Действительно. Дом профсоюзов в памяти навсегда.
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Ярик01
Ответ BroSport
у Спартака вроде даже совет ветеранов есть. Или чего они там обсуждают 🗿
Что совету ветеранов обсуждать из предъяв по тексту, матч в Одессе в этом году? ) Или перечисления каких-либо денег сейчас на Украину?
Сын Олег организовал в Москве Матч Памяти, это в нынешней ситуации максимум для воюющих сторон.
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А я ясные дни оставляю себе
"Я ему говорю: «Петрович, успокойтесь. Мы сделаем максимально что в наших силах, чтобы этого матча в Москве не было»."

там кукушка похоже далеко уехала
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i.ivanov...russia.dca......
Помню в 91-м в последнем чемпе Союза матч Черноморец - Спартак Орджоникидзе. Цымбаларь в составе одесситов ещё был. 1:3 Орджоникидзе победил
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Сибирский литовец
Ответ Spartakus1984
Так а чего же вы до сих пор не провели в Одессе матч памяти(такого масштаба)?Как только в Москве решили это сделать, так сразу как кость поперек горла эта идея стала.
В Одессе проводили . Никифоров с братом организовывал
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balander09
а братья не общаются друг с другом судя по всему?
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Вячеслав Коваленко
Ответ Ярик01
А что сам из Одессы уехал, провели бы там сейчас матч памяти.
А он никуда из Одессы и не уезжал и живёт там и поныне. Это младшенький в Москву перебрался.
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Мыкола
Позор руководству Спартака
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Cevin Cigan
"Не отпустили"? Хорошо хоть не приковали! В лихие 90 в Европу ринулись практически ВСЕ!( челноки,бизнесмены,бандосы,спортсмены,гастробайтеры и т.д)Из поколения Ильи,уехали практически все игроки Спартака -Мост,Шалимов,Карпин,Алень,Онопко,Ромащенко,Юран многие др....всех и не вспомнишь.Сама постановка вопроса,не совсем понятна," не отпустили"?
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temys
Так умиляет это «не отпустили»
Как будто мама во двор не отпустила поиграть
Ты подписал контракт, будь любезен исполнять.
Клуб же не говорит тебе - не хочу платить зп
Продажа происходит только в случае выгоды и для игрока и для клуба

А в целом слышны политические нотки - сделаем все чтобы этого матча не было в Москве

Дай Бог чтобы внуки наши через 50-70 лет смогли разгрести все то, что мы натворили…
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Magico!
Ответ Slavnov
Ну не надо,так не надо,раз такие разговоры пошли,надо все отменить пока не поздно и не вваливать кучу денег в никому не нужный матч
это мнение одного его сына.
Второй сын как раз и занимается организацией матча.
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