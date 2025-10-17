Пеп Гвардиола: «В «Барсе» и «Баварии» было ощущение: если что не так – меня уберут. В «Ман Сити» нет такой проблемы. Работа еще не завершена, вот почему я здесь»
Испанец высказался о том, что он дольше всех работает в АПЛ среди нынешних тренеров.
«Мы многое изменили за последний год, и при этом энергия у штаба и новых игроков все еще присутствует.
В «Барселоне» и «Баварии» у меня было ощущение: если возникнут проблемы – меня уберут. Здесь у меня не возникало такой проблемы.
На данный момент я чувствую в себе энергию вместе с игроками, чтобы провести сезон лучше, чем прошлый. Это моя цель. Я никогда не говорю в ноябре или декабре, что мы выиграем то или это. Я вижу, что мы стали лучше по сравнению с прошлым сезоном, и прогрессируем от игры к игре.
На есть куда расти во многих аспектах – и это дает мне энергию, потому что работа еще не завершена. Все далеко не закончено. Вот почему я здесь», – сказал главный тренер «Ман Сити» Гвардиола.