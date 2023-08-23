«Рубиалес – слизняк! Ему придется уйти в отставку. Удивлена, что называющее себя феминистским правительство ждало так долго». Журналистка Пастор о том, что глава RFEF поцеловал футболистку

Испанская журналистка раскритиковала Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0).

Ана Пастор, у которой 1,9 млн подписчиков в твиттере, выступила в эфире Radioestadio на Onda Cero.

«Этот человек не готов к роли руководителя. Возможно, мы поняли это слишком поздно, потому что были и другие скандалы. Но этот вышел на передний план.

Думаю, ему придется уйти в отставку. Это вызывает у меня смешанные чувства. Вместо того, чтобы говорить о чем-то столь важном в футболе, как, например, то, чего добились наши футболистки, мы говорим вот об этом случае, потому что это необходимо.

Вы говорите, что он хулиган. А я скажу – слизняк! Много чего еще можно сказать, но факт в том, что его руководство – это нечто жалкое и прискорбное.

Сперва он пытался преуменьшить проблему, оскорбляя всех нас. Он зашел так далеко, что сказал: раз мы оскорблены всем этим – мы идиоты и придурки. Затем он записал извинения. Затем благодаря коллеге Наталье Торренте из Relevo мы узнали, что на саму Дженни оказывалось давление.

Человек, начальник, публично способен перед всем миром и камерами, в эфире, схватить другого человека за лицо, сделать это с женщиной, – это уже говорит о многом.

Для меня также удивительно, что правительство, которое называет себя феминистским, упустило так много времени, чтобы сделать какой-то шаг», – сказала Пастор.

Против босса испанского футбола уже премьер-министр – из-за скандала с поцелуем в губы игрока женской сборной

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