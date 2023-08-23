«Рубиалес – слизняк! Ему придется уйти в отставку. Удивлена, что называющее себя феминистским правительство ждало так долго». Журналистка Пастор о том, что глава RFEF поцеловал футболистку
Испанская журналистка раскритиковала Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки.
Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0).
Ана Пастор, у которой 1,9 млн подписчиков в твиттере, выступила в эфире Radioestadio на Onda Cero.
«Этот человек не готов к роли руководителя. Возможно, мы поняли это слишком поздно, потому что были и другие скандалы. Но этот вышел на передний план.
Думаю, ему придется уйти в отставку. Это вызывает у меня смешанные чувства. Вместо того, чтобы говорить о чем-то столь важном в футболе, как, например, то, чего добились наши футболистки, мы говорим вот об этом случае, потому что это необходимо.
Вы говорите, что он хулиган. А я скажу – слизняк! Много чего еще можно сказать, но факт в том, что его руководство – это нечто жалкое и прискорбное.
Сперва он пытался преуменьшить проблему, оскорбляя всех нас. Он зашел так далеко, что сказал: раз мы оскорблены всем этим – мы идиоты и придурки. Затем он записал извинения. Затем благодаря коллеге Наталье Торренте из Relevo мы узнали, что на саму Дженни оказывалось давление.
Человек, начальник, публично способен перед всем миром и камерами, в эфире, схватить другого человека за лицо, сделать это с женщиной, – это уже говорит о многом.
Для меня также удивительно, что правительство, которое называет себя феминистским, упустило так много времени, чтобы сделать какой-то шаг», – сказала Пастор.
Против босса испанского футбола уже премьер-министр – из-за скандала с поцелуем в губы игрока женской сборной
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Нашли золотую тему кликабельности и всё слезть с неё который день не можете.
У Мостового еще не спрашивали мнения по этому поводу? У Терюшкова?
Во-первых, они были знакомы до этого.
Во-вторых, у него был повод, победа сборной! Это проявление радости и благодарности к победителям!
Случаев, когда на Олимпиаде или ЧМ, тренер целует свою спортсменку после победы огромное количество, причём в разных странах.
В-третьих, если это действие её оскорбило, то именно она должна заявлять об этом. Пока же получается, все женщины вокруг недовольны, кроме непосредственного участника событий.
Может им обидно, что поцеловал он её, а не их?
Но, вообще, тем, кто заступается за этого перца, советую представить, что, например, вас совершенно неожиданно поцелует в губы на улице какая-нибудь левая старуха ;) С неприятным запахом изо рта... Представили? Возможно, теперь у вас поубавится желания оправдывать этого персонажа ;)
Если смотреть не только на главную мужскую сборную Испании, а на все команды, можно увидеть очень неплохие результаты за последние 5 лет.
ясное дело что они шпехаются если они и после матча обнимались