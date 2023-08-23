«Рубиалес – слизняк! Ему придется уйти в отставку. Удивлена, что называющее себя феминистским правительство ждало так долго». Журналистка Пастор о том, что глава RFEF поцеловал футболистку

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен ЧМ по футболу среди женщин контент Футбол

Испанская журналистка раскритиковала Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0).

Ана Пастор, у которой 1,9 млн подписчиков в твиттере, выступила в эфире Radioestadio на Onda Cero.

«Этот человек не готов к роли руководителя. Возможно, мы поняли это слишком поздно, потому что были и другие скандалы. Но этот вышел на передний план.

Думаю, ему придется уйти в отставку. Это вызывает у меня смешанные чувства. Вместо того, чтобы говорить о чем-то столь важном в футболе, как, например, то, чего добились наши футболистки, мы говорим вот об этом случае, потому что это необходимо.

Вы говорите, что он хулиган. А я скажу – слизняк! Много чего еще можно сказать, но факт в том, что его руководство – это нечто жалкое и прискорбное.

Сперва он пытался преуменьшить проблему, оскорбляя всех нас. Он зашел так далеко, что сказал: раз мы оскорблены всем этим – мы идиоты и придурки. Затем он записал извинения. Затем благодаря коллеге Наталье Торренте из Relevo мы узнали, что на саму Дженни оказывалось давление.

Человек, начальник, публично способен перед всем миром и камерами, в эфире, схватить другого человека за лицо, сделать это с женщиной, – это уже говорит о многом.

Для меня также удивительно, что правительство, которое называет себя феминистским, упустило так много времени, чтобы сделать какой-то шаг», – сказала Пастор.

Против босса испанского футбола уже премьер-министр – из-за скандала с поцелуем в губы игрока женской сборной

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42 комментария

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Фут.Боль
Нужно срочно признаваться ему, что он гей, а в душе всегда считал себя чёрным. Тогда ещё и извинения принесут.
+52
-11
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Очки Дани Алвеса
Уважаемые писаки спортса, может уже хватит форсить эту тему? Неужели так интересно и информативно, как они там с ума сходят в своей федерации женского футбола Испании?
Нашли золотую тему кликабельности и всё слезть с неё который день не можете.
У Мостового еще не спрашивали мнения по этому поводу? У Терюшкова?
+21
-3
+18
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Азамат Аббасов
Господи, как же задолбали..
+18
-5
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I O Gunn
Добавьте, пожалуйста, возможность минусовать новости, не заходя в них
+7
0
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Кузя Гитарист
Ответ Растиньяк
кстати, да, ход конем) Еще можно сказать, что все его предки-украинцы
И Зинченко родной племянник
+12
-5
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Растиньяк
Ответ Фут.Боль
Нужно срочно признаваться ему, что он гей, а в душе всегда считал себя чёрным. Тогда ещё и извинения принесут.
кстати, да, ход конем) Еще можно сказать, что все его предки-украинцы
+15
-9
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Мыкола
Вот если бы он засосал какого-нибудь Педро, то почёт и уважение ему были бы))
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justbored
Есть ли что-то приятнее бабских визгов. Музыка для ушей.
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Ярик01
Ответ Olga.t
Комментарий удален пользователем
Какого еще тренера. Это просто чиновник, глава местной структуры типа РФС.
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ I O Gunn
Добавьте, пожалуйста, возможность минусовать новости, не заходя в них
согласен новость - блевотная
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Кашшай Чакырович
Н. Рокфеллер феминизм это наше изобретение ,таким образом была разрушена семья ,и благодаря этому мы имеем власть над детьми и замедление роста темпов населения !Мы обращаем женщин против мужчин ,разрушаем полноценную семью , и имеем разбитое общество ,созданное из эгоистов,которые работают для вожделенной карьеры , занимаются потребление товаров ,чтобы восполнить пустоту в душе и заменить товарами свое личное несчастье и одиночество !
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laudrup
Ответ Циник Петербургский
Или царевну-лягушку... Но, вообще, тем, кто заступается за этого перца, советую представить, что, например, вас совершенно неожиданно поцелует в губы на улице какая-нибудь левая старуха ;) С неприятным запахом изо рта... Представили? Возможно, теперь у вас поубавится желания оправдывать этого персонажа ;)
Причём здесь левая старуха?
Во-первых, они были знакомы до этого.
Во-вторых, у него был повод, победа сборной! Это проявление радости и благодарности к победителям!
Случаев, когда на Олимпиаде или ЧМ, тренер целует свою спортсменку после победы огромное количество, причём в разных странах.
В-третьих, если это действие её оскорбило, то именно она должна заявлять об этом. Пока же получается, все женщины вокруг недовольны, кроме непосредственного участника событий.
Может им обидно, что поцеловал он её, а не их?
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Питекантроп
Ща выдавят луиску и поделом)
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Adeen
Ответ Ярик01
Какого еще тренера. Это просто чиновник, глава местной структуры типа РФС.
А это Ольга. Она везде и она странная.
+1
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Всё знаю
Ответ Фут.Боль
Нужно срочно признаваться ему, что он гей, а в душе всегда считал себя чёрным. Тогда ещё и извинения принесут.
И перед ним извиняться ))
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Кузя Гитарист
Ответ Растиньяк
внучатый племянник
Как вариант )
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GuruFutbola
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Нет , неуважаемый. Гризманн за 120 лямов, ушёл за 20 . Дембеле-105 лямов, пролежал несколько лет в лазарете, один нормальный сезон и ушел за 50 . Коутиньо -160 миллионов,немножко поиграл и ушёл за 8 лямов. и да раз ты так любишь вспоминать победы Барсы на Реалом, вспомни 4:0 в Кубке , и 8:2 от Баварии. любитель прошлого
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Арг
Ответ Циник Петербургский
Ок, пример - ситуация. Вы знакомы с бабусями, которые сидят на лавочке у подъезда - они знают Вас с детства. В какой-то момент Вы выиграли в лотерею. Или поступили в престижный Вуз. Или спасли котенка... В общем, Вы - молодец. И одна из них, из лучших побуждений(!) и из гордости за Вас, расцеловала Вас в губы... ;) Мораль. Не всегда факт знакомства предполагает обоюдное желание. И да. То, что футболистка старается дистанцироваться от ситуации, вполне может говорить о том, что она боится за свою карьеру. Это только в кинофильмах страны Европы - "край розовых пони". По факту тут у нас много "подводных камней"...
Страны Европы - это авангард феминизма, который экстремизм
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NickN
Ответ Очки Дани Алвеса
Уважаемые писаки спортса, может уже хватит форсить эту тему? Неужели так интересно и информативно, как они там с ума сходят в своей федерации женского футбола Испании? Нашли золотую тему кликабельности и всё слезть с неё который день не можете. У Мостового еще не спрашивали мнения по этому поводу? У Терюшкова?
Ну так пипл хавает, комменты гневные строчит, просмотры собирает, юзеры Украину, геев и негров приплетают - что еще спортсу нужно?
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Нет , неуважаемый. Гризманн за 120 лямов, ушёл за 20 . Дембеле-105 лямов, пролежал несколько лет в лазарете, один нормальный сезон и ушел за 50 . Коутиньо -160 миллионов,немножко поиграл и ушёл за 8 лямов. и да раз ты так любишь вспоминать победы Барсы на Реалом, вспомни 4:0 в Кубке , и 8:2 от Баварии. любитель прошлого
0
0
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Циник Петербургский
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Или царевну-лягушку...
Но, вообще, тем, кто заступается за этого перца, советую представить, что, например, вас совершенно неожиданно поцелует в губы на улице какая-нибудь левая старуха ;) С неприятным запахом изо рта... Представили? Возможно, теперь у вас поубавится желания оправдывать этого персонажа ;)
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Макс Боронин
А всех обязательно держать в курсе этой фигни? Не было бы спортса - никто бы в стране вообще не знал как Рубиалес целуется
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evgen nickulin
идиоты..
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a2wai
Нет, ну можно конечно и попросить Рубиалеса уйти. Вопрос только в том - найдется ли на его место такой же эффективный руководитель, или же его место займет слизняк, который будет потакать повестке, но при этом никаких результатов не будет давать.

Если смотреть не только на главную мужскую сборную Испании, а на все команды, можно увидеть очень неплохие результаты за последние 5 лет.
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CaSpeR-13
какую то истерию развели с этим поцелуем.
ясное дело что они шпехаются если они и после матча обнимались
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