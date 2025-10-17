«Черчесов был говном для всех, а сейчас главный тренер страны. У нас обо всех так: две игры проиграл – ты говно». Ловчев о словах Станковича
Евгений Ловчев оценил высказывание Деяна Станковича.
Главный тренер «Спартака» ранее высказался о негативном отношении к себе: «Я мишень, потому что иностранец! Это единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности».
– Станкович сказал, что его не любит российская общественность, потому что он иностранец. Не кажется, что его понесло не туда?
– Это его мнение и видение. У нас обо всех тренерах так: две игры проиграл – ты говно.
Недавно Черчесов был говном для всех, а сейчас главный тренер страны, – сказал бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Odds.ru
