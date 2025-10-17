  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Черчесов был говном для всех, а сейчас главный тренер страны. У нас обо всех так: две игры проиграл – ты говно». Ловчев о словах Станковича
7

«Черчесов был говном для всех, а сейчас главный тренер страны. У нас обо всех так: две игры проиграл – ты говно». Ловчев о словах Станковича

Евгений Ловчев оценил высказывание Деяна Станковича.

Главный тренер «Спартака» ранее высказался о негативном отношении к себе: «Я мишень, потому что иностранец! Это единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности».

– Станкович сказал, что его не любит российская общественность, потому что он иностранец. Не кажется, что его понесло не туда?

– Это его мнение и видение. У нас обо всех тренерах так: две игры проиграл – ты говно.

Недавно Черчесов был говном для всех, а сейчас главный тренер страны, – сказал бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев.

Кто победит в главном матче Бундеслиги?454 голоса
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Odds.ru
logoЕвгений Ловчев
logoпремьер-лига Россия
logoСтанислав Черчесов
logoДеян Станкович
logoСпартак
брань
контент
logoАхмат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
В Великобритании хотят добиться разрешения фанатам «Маккаби» посетить матч с «Астон Виллы». Министр культуры Нэнди обсудит это с МИД страны
12 минут назад
«Ман Сити» к месяцу черной истории заказал стих у поэта Сиссея. Его зачитали первый темнокожий игрок в истории клуба, а также Онуоха, Райт-Филлипс, Диаш, Доку
1323 минуты назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыгрывает «Циндао Вест Кост» – 2:1, Юй Ханьчао забил, Спортс’’ показывает матч в прямом эфире с комментарием Лукомского
2437 минут назадВидео
Мостовой, Агкацев и Агаларов – финалисты премии «Джентльмен года». Хавбек «Зенита» стал лидером голосования болельщиков
1045 минут назад
Пеп Гвардиола: «В «Барсе» и «Баварии» было ощущение: если что не так – меня уберут. В «Ман Сити» нет такой проблемы. Работа еще не завершена, вот почему я здесь»
1458 минут назад
Черчесов о нежелании Кахигао брать российского тренера: «Приезжает человек из-за границы и применяет санкции к местным специалистам? Выглядит странно, если это так»
20сегодня, 12:59
Аморим о словах Рэтклиффа про три года: «Приятно это слышать, но я не хочу, чтобы в «МЮ» думали, что у нас есть время. Мы должны доказывать каждую неделю, что готовы побеждать»
17сегодня, 12:48
Сперцян исключен из номинации «Джентльмен года» из-за ситуации с Ндонгом: «Cожалеем о случившемся, но уверены в необходимости следовать духу премии»
44сегодня, 12:45
Флик о травмах «Барсы»: «Ямаль и Фермин вернулись, но не могут играть все 90 минут. Планируем, что Рафинья будет готов к класико»
2сегодня, 12:32
Футболисты разгневаны из-за матча Ла Лиги в США – капитаны обсуждают протест в ближайшем туре. Игры могут останавливать на 20-30 секунд (COPE)
51сегодня, 12:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Ростов» чаще всех бросает длинные ауты в штрафную в РПЛ, ЦСКА – реже всех. Главный адресат аутов – Дзюба
8сегодня, 12:20
Миранчукам исполнилось 30 лет. Сборная России поздравила братьев: «83 матча и 17 голов за национальную команду на двоих»
9сегодня, 11:54
«Эмери говорил: «У меня нет поддержки». Группировки! Не контролировал ни русских, ни легионеров. Карпин решил: «Да я знаю, как это работает!» Мох про Унаи в «Спартаке»
12сегодня, 11:46
Ферран не сыграет с «Жироной» – это мера предосторожности. У форварда «Барсы» перегруз задней поверхности бедра
1сегодня, 11:29
«Лейпциг» хочет 100 млн евро за Диоманде – его купили за 20 млн этим летом из «Леванте». У 18-летнего вингера нет результативных действий в сезоне Бундеслиги
11сегодня, 11:20
Семак о 8-м месте Соболева в мире по игре головой: «Не понимаю критерии оценки, команды и чемпионаты разные. То же самое, что xG, глядя на матч, нужно смотреть по-другому»
4сегодня, 10:52
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Фейхи», «Аль-Ахли» Мареза примет «Аль-Шабаб», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Фатехом» в субботу
сегодня, 07:22
Чемпионат Франция. «ПСЖ» Сафонова против «Страсбура», «Монако» Головина сыграет с «Анже» в субботу
1сегодня, 10:30
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах в гостях у «Униона», «Бавария» сыграет с «Боруссией» Дортмунд в субботу
2сегодня, 10:15
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Овьедо», «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье
1сегодня, 09:50