Брайтнер о Неймаре: «Спасибо, саудовцы, за покупку одного из величайших актеров, бациллы на левом фланге. Нам больше не придется его терпеть»

Пауль Брайтнер поблагодарил саудовцев за покупку Неймара.

Форвард сборной перешел в « » из « » и подписал контракт на 2 года. Неймар сможет заработать около 160 миллионов евро за этот срок в Саудовской Аравии, а парижане получат за трансфер футболиста до 120 млн евро с учетом бонусов.

«Спасибо, дорогие саудовцы, за покупку мистера , одного из величайших актеров, с его жестами и драматизмом. Бацилла на левом фланге. Нам больше не придется терпеть все это.

Что они ( , Мане и другие звезды – Sports.ru) там делают со всеми своими деньгами? Если саудовцы поступают так, как американцы в 70-х годах с их опереточной лигой, то есть покупают игроков за безумные суммы, пусть продолжают», – сказал бывший полузащитник «Баварии» и сборной ФРГ, чемпион Европы-1972 и чемпион мира-1974.

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