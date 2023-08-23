Брайтнер о Неймаре: «Спасибо, саудовцы, за покупку одного из величайших актеров, бациллы на левом фланге. Нам больше не придется его терпеть»

Теги Бавария ПСЖ Криштиану Роналду Сборная Бразилии по футболу бундеслига Германия Сборная Германии по футболу лига 1 Франция Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Пауль Брайтнер Аль-Наср Эр-Рияд Садьо Мане Футбол

Пауль Брайтнер поблагодарил саудовцев за покупку Неймара.

Форвард сборной Бразилии перешел в «Аль-Хилаль» из «ПСЖ» и подписал контракт на 2 года. Неймар сможет заработать около 160 миллионов евро за этот срок в Саудовской Аравии, а парижане получат за трансфер футболиста до 120 млн евро с учетом бонусов.

«Спасибо, дорогие саудовцы, за покупку мистера Неймара, одного из величайших актеров, с его жестами и драматизмом. Бацилла на левом фланге. Нам больше не придется терпеть все это.

Что они (Роналду, Мане и другие звезды – Sports.ru) там делают со всеми своими деньгами? Если саудовцы поступают так, как американцы в 70-х годах с их опереточной лигой, то есть покупают игроков за безумные суммы, пусть продолжают», – сказал бывший полузащитник «Баварии» и сборной ФРГ, чемпион Европы-1972 и чемпион мира-1974.

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64 комментария

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SidSide
Странный комментарий от чемпиона европы и мира. Будто школяр со Sports.de.
+101
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+91
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as009595@icloud.com
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Может девяноста процентов на сайте не слышало о Брайтнере, но он один из лучших полузащитников 20 века, играл в великой Баварии 70 х и в сборной Фрг, выиграл всевозможные титулы на клубном уровне и в сборной, забивал голы в двух финалах чм, так что по футбольному величию он далеко впереди Неймара
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Rio de Janeiro
"Бациллы" это современные немецкие поленья на фоне Неймара)
+51
-17
+34
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Дзмітрый Фарботка
за таланты Неймара можно было терпеть его артистизм. Игрок уникальный, таких в Европе уже не осталось. вообще удивительно, но все самые неординарные футболисты с вероятностью в 90 процентов с Латинской Америки.
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Дмитрий Рабко
Ответ Alex_V69
Комментарий скрыт
Это точно. В здравом уме в 31 год никто в СА играть не отправится.
+21
-6
+15
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Водяра
Ответ SidSide
Странный комментарий от чемпиона европы и мира. Будто школяр со Sports.de.
Дед таблетки забыл.
+15
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VERBLYUD
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Так нынешний Мюллер тоже круче Неймара.
+14
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заратустра-будрайтис
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Брайтнер 3 КЧ>псж 0 КЧ
+11
-2
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Арасланов Роман
Вот уж точно, мудрость не всегда приходит с возрастом, иногда возраст приходит один и это прекрасно видно на примере Брайтнера
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Мыкола
Красиво сказал))
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s3mp3riuv3nis
Неймар просто все просчитал наперед: ему уже 31 год, выиграть ЧМ - максимум еще одна попытка в 2026, когда ему будет уже 34 и шансов не так уж много, может даже в сборную не попасть, выиграть Золотой мяч еще сложнее. К тому же не исключены травмы. А раз вероятность объективно выиграть что-то большое мала, то может хотя бы стоит денег заработать? Так что выбор хоть и спорный, но вполне логичный
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SHERLS
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Не думаю что немцы могут опустится до такой низости ,это просто фейк.
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Федя Букин
Да теперь много кого не придётся терпеть из топовых футболистов, будем наслаждаЦЦа апл бегунками.
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Ман Сити
Избавьте АПЛ еще от актера Пенальдеша
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Всё знаю
Ответ Young Anton
Ней крут. Один из единиц кто пытается финтить и играть в тот самый олдовый футбол и до сих пор не изменяет своему стилю. Вообще никаких претензий к Неймару классный чел
Ты хоть раз видел олдовый футбол?
Сыграй Неймар в него, неделю бы катился до больницы.
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Назарбек Рамунанаев
так не хочешь-не смотри. А когда легенда мирового футбола высказывается как школьник, это такое себе
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несахар
брайтнер фуболист старой закалки.
из другой эпохи.
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Kombarik
Ответ SidSide
Странный комментарий от чемпиона европы и мира. Будто школяр со Sports.de.
Чем старше люди, тем более консервативные и едкие комментарии насчет нынешних футболистов (в большинстве своем)
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Barsa! bolshe chem klub
😅😅 от Брайтнера точно не ожидал.
может как типаж ему не нравится Неймар?
это другое дело, Но как футболист, у Неймара талант от Бога
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Kranmeister
Ответ SidSide
Странный комментарий от чемпиона европы и мира. Будто школяр со Sports.de.
На самом деле он и есть такой.
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Alexander Shibaev
Ответ Дмитрий Рабко
Это точно. В здравом уме в 31 год никто в СА играть не отправится.
а что плохого-то в зарабатывании денег? решение с точки зрения футбола убогое конечно, но странно осуждать выбор такого рода
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Имя Фамилия
Неймар хозяин баварии.
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Арасланов Роман
Ответ SidSide
Странный комментарий от чемпиона европы и мира. Будто школяр со Sports.de.
Да дело даже не в трофеях. Человеку 71 год, а выражается как жертва пубертата
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Metalloid
Ответ SidSide
Странный комментарий от чемпиона европы и мира. Будто школяр со Sports.de.
Ну так он прав, игроки уходят в лигу верблюдов без спортивного интереса, он их просто стебёт.
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Предан Мадриду!!!
зависть плохая штука
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