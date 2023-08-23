Брайтнер о Неймаре: «Спасибо, саудовцы, за покупку одного из величайших актеров, бациллы на левом фланге. Нам больше не придется его терпеть»
Пауль Брайтнер поблагодарил саудовцев за покупку Неймара.
Форвард сборной Бразилии перешел в «Аль-Хилаль» из «ПСЖ» и подписал контракт на 2 года. Неймар сможет заработать около 160 миллионов евро за этот срок в Саудовской Аравии, а парижане получат за трансфер футболиста до 120 млн евро с учетом бонусов.
«Спасибо, дорогие саудовцы, за покупку мистера Неймара, одного из величайших актеров, с его жестами и драматизмом. Бацилла на левом фланге. Нам больше не придется терпеть все это.
Что они (Роналду, Мане и другие звезды – Sports.ru) там делают со всеми своими деньгами? Если саудовцы поступают так, как американцы в 70-х годах с их опереточной лигой, то есть покупают игроков за безумные суммы, пусть продолжают», – сказал бывший полузащитник «Баварии» и сборной ФРГ, чемпион Европы-1972 и чемпион мира-1974.
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Сыграй Неймар в него, неделю бы катился до больницы.
из другой эпохи.
может как типаж ему не нравится Неймар?
это другое дело, Но как футболист, у Неймара талант от Бога