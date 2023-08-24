«Интер» с Месси выиграл все 8 матчей, забив 25 голов. 3 из 8 побед – по пенальти

Теги МЛС Кубок США ФК Даллас Лионель Месси Крус Асуль Филадельфия Юнион Орландо Сити Интер Майами Атланта Юнайтед Цинциннати ФК Нэшвилл Шарлотт Футбол

«Интер Майами» пока еще не проигрывал с Лионелем Месси в составе.

Флоридская команда провела 8 матчей с момента дебюта нападающего.

«Интер» добился 8 побед. В 3 из 8 матчей «Майами» брал верх над своим соперником лишь по итогам серии пенальти. С Месси в составе «Интер» переиграл «Крус Асуль» (2:1), «Атланту» (4:0), «Орландо Сити» (3:1), «Даллас» (4:4, по пенальти – 5:3), «Шарлотт» (4:0), «Филадельфию» (4:1), «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9) и «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4).

«Майами» забил 25 голов в чужие ворота в игровое время матчей с участием 36-летнего аргентинца.

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19 комментариев

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instasamka
Напомню, что Интер Последняя команда лиги которая не могла победить туеву хочу матчей!
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AF007
*Коммент, выражающий безграничное восхищение талантом Лео Кинга"
+15
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yymt9ksjrh
Кстати говоря Цинциннати занимает первой место в восточной конференции, а Интер Месси последнее, получается с Месси Интер играет как минимум не хуже лидера)
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Alejandro_27
Лео гений, имеет шанс стать лучшим бомбардиром в истории, Transfermarkt удалил статистику Кубка арабских клубов и трофей из профиля Роналду, они похоже подтвердили, что это был товарищеский турнир, Месси только всего в 21 голе чтобы стать лучшим бомбардиром в истории! https://twitter.com/CrewsMat10/status/1694418885255016578?t=99Cl6ka7pGGptvGuAWZtkg&s=19
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VERBLYUD
Именно такой эффект и должен быть, когда в команду переходит лучший игрок мира!
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BARCA_10
Второй финал на этот раз Кубок США, интересный поворот событий у Интера, то последнее место в регулярке, то теперь трофей и финал
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Barsa! bolshe chem klub
слышу из пустыни голос: когда ж он проиграет!
но у Лео другие планы! 😅🤭
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VERBLYUD
Ответ BARCA_10
Второй финал на этот раз Кубок США, интересный поворот событий у Интера, то последнее место в регулярке, то теперь трофей и финал
С таким Месси они и в МЛС выйдут в плей-офф и будут бороться за Титул!
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Radogask
Гений, символ, легенда!
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Отец Абду
Ответ Антимосковский
опять судьи тащат месси до серий пенальти как только могут, видимо им не рассказали, что он не умеет бить пенальти и вообще лузер в финалах
У "л*****" 44 трофея и 50 голевых действий в финалах:)
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Даниил Гутин
Есть шанс выиграть кубок МЛС и стать чемпионом лиги, если получится взять 9 место за 12 матчей, но защита очень тревожит
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Greatest Of All Time
Месси с Интером выиграл
1 Место Цинциннати.
3 место Филадельфия.
4 место Орландо Сити.
6 место Нешвил.
7 место Атланта Юнайтед.
10 место Даллас.
12 место Шарлот.

Выиграли 95% клубов которые уже в плей-офф МЛС. 1,3,4,6,7 место уже в накауте, надо для полной счастья выиграть 2 и 5 место. А дальше уже можно бить всех тех кто уже мимо плей-офф.
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Ничего Смешного
Ответ instasamka
Напомню, что Интер Последняя команда лиги которая не могла победить туеву хочу матчей!
Напомню, что Интер взял волшебника и чемпиона мира(извини, но на водокачки), плюс офигительных партнёров.
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Ярик01
Ответ yymt9ksjrh
Кстати говоря Цинциннати занимает первой место в восточной конференции, а Интер Месси последнее, получается с Месси Интер играет как минимум не хуже лидера)
Играют то хуже. Если речь о самой игре.
Да и уже несвежие, много матчей когда другие отдыхали
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