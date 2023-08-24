«Интер» с Месси выиграл все 8 матчей, забив 25 голов. 3 из 8 побед – по пенальти

«Интер Майами» пока еще не проигрывал с Лионелем Месси в составе.

Флоридская команда провела 8 матчей с момента дебюта нападающего.

« » добился 8 побед. В 3 из 8 матчей «Майами» брал верх над своим соперником лишь по итогам серии пенальти. С Месси в составе «Интер» переиграл «Крус Асуль» (2:1), «Атланту» (4:0), «Орландо Сити» (3:1), «Даллас» (4:4, по пенальти – 5:3), «Шарлотт» (4:0), «Филадельфию» (4:1), «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9) и «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4).

«Майами» забил 25 голов в чужие ворота в игровое время матчей с участием 36-летнего аргентинца.

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