У Бензема напряженные отношения с тренером «Аль-Иттихада». Нуну не просил подписывать Карима и считает, что форвард не соответствует его стилю игры (Asharq Al-Awsat)

Теги Карим Бензема высшая лига Саудовская Аравия Нуну Эшпириту Санту Аль-Иттихад Джидда Футбол

У Карима Бензема напряженные отношения с главным тренером «Аль-Иттихада».

Как сообщает Asharq Al-Awsat, Нуну Эшпириту Санту, работающий в команде с прошлого сезона, дал понять руководству клуба, что форвард не соответствует стилю его игры. Тренер изначально не просил клуб подписывать Бензема.

Кроме того, после перехода в «Аль-Иттихад» Бензема рассчитывал получить капитанскую повязку, но этого не произошло.

Утверждается, что в совокупности это привело к напряженности в отношениях тренера и игрока. Француз чувствует себя некомфортно и считает, что Нуну ведет себя непрофессионально.

Бензема перешел в «Аль-Иттихад» 6 июня после ухода из «Реала». Он провел 6 матчей за саудовский клуб во всех турнирах, забив 3 гола и отдав две результативные передачи.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

65 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
& Co1366
Играя за Реал, Бенз кошмарил всю Европу, а в Азии вдруг не соответствует стилю?
+113
-9
+104
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chuha-Motibg
А там разве хоть одного игрока под тренера покупают?
+74
-5
+69
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kalimantan Obukhov
Ответ Вадим Сидоров
Сильный тренер должен уметь работать с тем что есть.
классно ты описал обладателя золотого мяча
+48
-2
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рахил Тагиев
Ответ Сикарио
Комментарий скрыт
он был вратарем
+36
0
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZA.RMA
В Реал этого перспективного парня))
+40
-4
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Там «Реалу» нужна топовая «9», Перес, не спи!
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dastanation
скорее турнут самого нуну чем откажутся от бензема
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pit4er
Скорее стиль и тренер не соответствуют Бензема. Под игрока такого уровня хороший тренер будет адаптировать стиль. Тем более, мало кто вообще так играет на команду, как Карим
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Сидоров
Ответ Chuha-Motibg
А там разве хоть одного игрока под тренера покупают?
Сильный тренер должен уметь работать с тем что есть.
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
el ruso guapo
Как обладатель зм может не подойти тренеру? Либо это чушь, либо тренер не тренер.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roomirt
Минус Нуну
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
⚽️JuventuS⚽️
Ответ Dastanation
скорее турнут самого нуну чем откажутся от бензема
Так и будет , и правильно сделают . Такой тупой там не нужен , если не понимает что в СА происходит в это ТО, и кто Бензема и зачем он там .
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис Александрович
Ответ Рахил Тагиев
он был вратарем
Не трать время на этого персонажа. Оно умом не блещет вообще.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kupezz
Следующая новость - Тренеру Нуну дали понять, чтобы он начинал задумываться о поиске новой работы если не подберёт стиль под Бензему)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Blaumerc
Ответ & Co1366
Играя за Реал, Бенз кошмарил всю Европу, а в Азии вдруг не соответствует стилю?
Бензема уже не в первой команде кошмарит раздевалку. Выгнанный из сборной, режиссёр жанра для взрослых, со своим другом который вечно ноет в соцсетях, не обязательно должен быть ангелом. Что не отменяет того что он хороший форвард. Но для многих тренеров атмосфера в раздевалке важнее.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Atremio
Пошли офигительные новости из этого шапито. Одна интереснее другой.

Уверен, что Бензема не подходит по стилю из-за того, что его фамилия начинается на «Бен», а в СА так нельзя называть людей.

P.S. Спасибо спортсу за новые бесполезные факты, которыми я буду жонглировать в баре.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Что-то даже смешно стало от такого бреда. Может вброс какой-то. Или тренер не в себе.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Redmurza
Ответ Вадим Сидоров
Сильный тренер должен уметь работать с тем что есть.
У сильного тренера обычно спрашивают, кто ему нужен
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Алексеев
Скоро будет новый тренер, который впишет Бензема
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
m.scaline
Схеме игры 😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pucheslav
Ответ Cearvm
Ну все, теперь разорвут контракт и выплатят космические деньги, раз Нуну так считает) Только, скорее всего, самому Нуну.
Схема проверена по паре месяцев работы в Тоттенхеме
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZA.RMA
Ответ JENNINGS
Там «Реалу» нужна топовая «9», Перес, не спи!
хитрый план дедушки Фло:)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AurelioDeLaurentis
Ответ el ruso guapo
Как обладатель зм может не подойти тренеру? Либо это чушь, либо тренер не тренер.
спроси это у Дешама
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stas82
Прощай Нуну
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cearvm
Ну все, теперь разорвут контракт и выплатят космические деньги, раз Нуну так считает) Только, скорее всего, самому Нуну.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Toporila
Ответ el ruso guapo
Как обладатель зм может не подойти тренеру? Либо это чушь, либо тренер не тренер.
Чего ещё ждать от динамика)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dj_dale
Ответ Atremio
Пошли офигительные новости из этого шапито. Одна интереснее другой. Уверен, что Бензема не подходит по стилю из-за того, что его фамилия начинается на «Бен», а в СА так нельзя называть людей. P.S. Спасибо спортсу за новые бесполезные факты, которыми я буду жонглировать в баре.
Про шахматы не забудь!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
леннорыч-абрамович
"Ну-ну"
Бензема
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Сидоров
Гуд-бай Нуну.
Ну пусть купят ему Дзюбу)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Зимой отправят в аренду в Аяччо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ingword
Ответ Вадим Сидоров
Сильный тренер должен уметь работать с тем что есть.
По этой логике Пеп совсем не сильный тренер. Ещё бы - покупают игроков под него. Вот бы его в Факел...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TiGra
Ответ Chuha-Motibg
А там разве хоть одного игрока под тренера покупают?
В СА нет, в Европе частенько)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
serik shingelbaev
скоро начнутся разборки тренеров я не хочу с ним ,с этим работать ,потом футболисты будут с ними бодаться ,это ничем хорошим не закончится....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mohnatiy
"Ну-ну, это кто ещё не соответствует..." - сказал Бензема...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Ну-ну, поглядим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AurelioDeLaurentis
Ответ Рахил Тагиев
он был вратарем
🤣🤣🤣👍👍👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
St.7
Зачем тогда подписывали такого топ-игрока?В одной из лучших команде мира забивал 40 голов за сезон,а в Азии что-то не так?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
natetinain
какому-то там тренеру бензема не подходит? ну-ну.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sabur
Будто выбора у него тьма
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Extrim
Нуна скоро пойдет на выход в таком случае
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КристинаИнстаграммовна
Был бы это Альнасралду, то Роналду отправил Нуну, сею минуту же на Луну.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Значит Нуну на выход , найдут того кто будет доволен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artur Smith
Покажите мне еще одного нападающего, так шикарно играющего на партнеров. Сравните Родриго с Винисиусом времен Бензема и текущих тусклых. Бенз своим присутствием атаки повышает класс партнеров
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dj_dale
Так, а это в этом же Але игрока в гомогействе подозревают внезапно? А Карим по традиции первым делом стал снимать одноклубников на видео? Кажется, нам нужен детектив.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
versus_
НуНу еще не дорос до уровня, в котором Карим соответствовал бы его стилю.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
&_Bishep_&
Вот и первый тренер- кандидат на увольнение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bosniec
Этот Нуну тот еще редкостный физрук. Нигде не задерживался надолго, кроме "Вулверхэмптона" и то, только потому что Мендеш привел туда талантливых португальцев. Проще убрать его, чем сливать Бензема.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bobby Shmonka
Ну Ну на выход))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Savardus
Владелец: Тренер, мы покупаем тебе Бенема!

Тренер Нуну....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Сидоров
Вообще все тренеры этой лиги должны понимать, что главные там игроки. Там не будет тренерской фигуры уровня Пепа с огромными полномочиями - что хочу то и делаю. Надо подстраиваться под звёзд. Условный Роналду, в какой бы ни был форме, он будет выходить в старте. Его брали чтобы он играл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий