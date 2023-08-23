У Бензема напряженные отношения с тренером «Аль-Иттихада». Нуну не просил подписывать Карима и считает, что форвард не соответствует его стилю игры (Asharq Al-Awsat)
У Карима Бензема напряженные отношения с главным тренером «Аль-Иттихада».
Как сообщает Asharq Al-Awsat, Нуну Эшпириту Санту, работающий в команде с прошлого сезона, дал понять руководству клуба, что форвард не соответствует стилю его игры. Тренер изначально не просил клуб подписывать Бензема.
Кроме того, после перехода в «Аль-Иттихад» Бензема рассчитывал получить капитанскую повязку, но этого не произошло.
Утверждается, что в совокупности это привело к напряженности в отношениях тренера и игрока. Француз чувствует себя некомфортно и считает, что Нуну ведет себя непрофессионально.
Бензема перешел в «Аль-Иттихад» 6 июня после ухода из «Реала». Он провел 6 матчей за саудовский клуб во всех турнирах, забив 3 гола и отдав две результативные передачи.
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Уверен, что Бензема не подходит по стилю из-за того, что его фамилия начинается на «Бен», а в СА так нельзя называть людей.
P.S. Спасибо спортсу за новые бесполезные факты, которыми я буду жонглировать в баре.
Бензема
Ну пусть купят ему Дзюбу)
Тренер Нуну....