  • «Эмери говорил: «У меня нет поддержки». Группировки! Не контролировал ни русских, ни легионеров. Карпин решил: «Да я знаю, как это работает!» Мох про Унаи в «Спартаке»
Андрей Мох рассказал о работе Унаи Эмери в «Спартаке».

Испанец тренировал красно-белых с июля по ноябрь 2012 года.

– Вы сразу почувствовали, что Валерий Георгиевич Карпин не собирается поддерживать Эмери?

– Нет. Просто казалось, что Карпин хочет все контролировать.

Ситуация-то внутри была сложнейшая. Группировки! Латиноамериканцы с одной стороны, русские с другой, Дзюба сам по себе, Эменике тоже... Время идет – результата нет. А деньги потрачены.

Что делать? Карпин решил: «Да я знаю, как это работает!» Повторяю, может, он не подталкивал Эмери к выходу. Но и не препятствовал, чтобы процесс поскорее завершился.

– Самый тяжелый для Эмери момент в этой эпопее?

– 0:2 с ЦСКА в Лужниках. Играли ужасно. Я был на матче и понял – вот-вот все закончится. «Спартак» совсем не тот.

Унаи не раз говорил: «У меня нет поддержки в клубе». Он не контролировал ни русских, ни легионеров. Могу рассказать одну историю.

– Ждем с нетерпением.

– Выходной. Эмери спрашивает: «Съездим куда-нибудь?» Есть отличный план, отвечаю.

Отправляемся в Lotte Plaza, мои товарищи приглашают на ужин. Смотрим – а там спартаковские бразильцы сидят!

– Кариока, Веллитон, Ари?

– Да. Говорю Эмери: «Не понял». – «Что такого? Выходной!» – «Но почему группой? Что у вас в команде творится?»

– Кстати, хороший вопрос.

– Знаете, что Эмери ответил? «Эти сами по себе, я не лезу. Их начнешь дергать – вообще выигрывать перестанешь. Бразильцев надо нянчить. Русские тоже на своей волне...».

Так что семейной атмосферы в «Спартаке» не было. Никакого желания двигаться вперед. Абсолютно разрозненный коллектив, – сказал бывший защитник «Спартака» Андрей Мох.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
