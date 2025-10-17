«Эмери говорил: «У меня нет поддержки». Группировки! Не контролировал ни русских, ни легионеров. Карпин решил: «Да я знаю, как это работает!» Мох про Унаи в «Спартаке»
Испанец тренировал красно-белых с июля по ноябрь 2012 года.
– Вы сразу почувствовали, что Валерий Георгиевич Карпин не собирается поддерживать Эмери?
– Нет. Просто казалось, что Карпин хочет все контролировать.
Ситуация-то внутри была сложнейшая. Группировки! Латиноамериканцы с одной стороны, русские с другой, Дзюба сам по себе, Эменике тоже... Время идет – результата нет. А деньги потрачены.
Что делать? Карпин решил: «Да я знаю, как это работает!» Повторяю, может, он не подталкивал Эмери к выходу. Но и не препятствовал, чтобы процесс поскорее завершился.
– Самый тяжелый для Эмери момент в этой эпопее?
– 0:2 с ЦСКА в Лужниках. Играли ужасно. Я был на матче и понял – вот-вот все закончится. «Спартак» совсем не тот.
Унаи не раз говорил: «У меня нет поддержки в клубе». Он не контролировал ни русских, ни легионеров. Могу рассказать одну историю.
– Ждем с нетерпением.
– Выходной. Эмери спрашивает: «Съездим куда-нибудь?» Есть отличный план, отвечаю.
Отправляемся в Lotte Plaza, мои товарищи приглашают на ужин. Смотрим – а там спартаковские бразильцы сидят!
– Кариока, Веллитон, Ари?
– Да. Говорю Эмери: «Не понял». – «Что такого? Выходной!» – «Но почему группой? Что у вас в команде творится?»
– Кстати, хороший вопрос.
– Знаете, что Эмери ответил? «Эти сами по себе, я не лезу. Их начнешь дергать – вообще выигрывать перестанешь. Бразильцев надо нянчить. Русские тоже на своей волне...».
Так что семейной атмосферы в «Спартаке» не было. Никакого желания двигаться вперед. Абсолютно разрозненный коллектив, – сказал бывший защитник «Спартака» Андрей Мох.