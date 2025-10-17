«Ман Сити» к месяцу черной истории заказал стих у поэта Сиссея. Его зачитали первый темнокожий игрок в истории клуба, а также Онуоха, Райт-Филлипс, Диаш, Доку

«Ман Сити» заказал стихотворение в месяц черной истории.

В октябре в США, Великобритании и других странах отмечается месяц черной истории, в период которого проводятся памятные мероприятия, посвященные борьбе общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью, а также отмечается вклад афроамериканцев в культурную и политическую жизнь страны.

«Мы с гордостью представляем стихотворение под названием «Стадион говорит», написанное в знак признания и уважения к влиятельным чернокожим фигурам, которые сыграли важную роль в становлении «Манчестер Сити ».

В честь месяца черной истории клуб заказал произведение у известного поэта Лемна Сиссея, чтобы отразить путь клуба – от стадиона «Мейн Роуд» до сегодняшнего дня, а также почтить память и вклад людей, которые оказали мощное влияние как на поле, так и за его пределами.

Стихотворение «Стадион говорит» зачитано самим Лемном, а также рядом действующих и бывших игроков основной и молодежной команды, сотрудников клуба и болельщиков. Среди участников – Стэн Хорн, первый чернокожий игрок, сыгравший за «Манчестер Сити», бывшие футболисты Недум Онуоха , Шон Райт-Филлипс , Шон Готер, а также нынешние игроки Рубен Диаш и Жереми Доку и футболистка женской команды Банни Шоу.

К ним присоединились Джамал Уильямс-Томас, представитель чернокожих и людей смешанного происхождения в рамках инициативы City Matters, Бинг Финдлатер, руководитель по вопросам равенства и инклюзии официального клуба болельщиков, а также фанаты и сотрудники клуба, работающие в различных подразделениях.

Эта инициатива – часть нашей постоянной приверженности идеям представительства и инклюзивности для чернокожих», – говорится в заявлении клуба.

Лемн Сиссей – писатель, драматург, в качестве телеведущего был номинирован на премию BAFTA. Бывший канцлер Манчестерского университета (с 2015 по 2022 год) – первый чернокожий человек на этом посту. Удостоен Ордена Британской империи за вклад в литературу в 2010 году.