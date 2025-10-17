Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет в гостях с «Циндао Вест Кост», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало в 15:00
«Шанхай Шэньхуа» встретится с «Циндао Вест Кост» в 27-м туре Суперлиги Китая .
Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, начало трансляции в 15:00 по московскому времени. Прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.
После 27 туров «Шанхай» Слуцкого идет третьим в Суперлиге Китая, «Циндао Вест Кост» находится на восьмой строчке.
Суперлига. 27 тур
17 октября 12:00, Qingdao West Coast University City Stadium
Не начался
