Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет в гостях с «Циндао Вест Кост», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало в 15:00

«Шанхай Шэньхуа» встретится с «Циндао Вест Кост» в 27-м туре Суперлиги Китая .

Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, начало трансляции в 15:00 по московскому времени. Прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

После 27 туров «Шанхай» Слуцкого идет третьим в Суперлиге Китая, «Циндао Вест Кост» находится на восьмой строчке.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая