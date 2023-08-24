Женская лига Испании о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Беспрецедентный международный позор. Нужно шагнуть вперед – иначе это будет унижением всех женщин»

Женская лига Испании сделала заявление о поцелуе Луиса Рубиалеса с футболисткой.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0).

«Один из величайших подвигов в истории испанского спорта был омрачен позорным жестом главного представителя испанского футбола, который в очередной раз, руководствуясь своим постоянным стремлением к славе, повел себя неподобающе.

Празднуя триумф в ложе представителей власти и хвататься за гениталии рядом с Ее величеством Королевой и Ее Королевским высочеством – неприемлемо и отвратительно. То, что начальник хватает свою сотрудницу за голову и целует ее в губы, просто недопустимо. Публично называть «придурками» тех, кто осуждает подобное отношение, неприемлемо и отвратительно. Последующие оправдания не отражают его образа мыслей и являются, по словам председателя правительства, «неадекватными».

Дело не только в поцелуе. Это отношение, которое очень далеко от ценностей нашего общества. Отношение, которое вошло в историю мирового спорта и, что самое серьезное, навсегда останется связанным с нашей женской сборной.

Это беспрецедентный международный позор для Испании, для испанского спорта и женского футбола во всем мире. Когда мир должен был обратить внимание на наших футболисток, президент заставил внимание всего мира сосредоточиться на своей «маскулинности».

Как организация, из чувства ответственности и уважения к спорту, мы не можем позволить, чтобы этот эпизод остался без последствий. Большие перемены обычно наступают после больших кризисов. Единство, продемонстрированное испанским обществом, успех наших футболисток, женского футбола и женщин в спорте изменят судьбу спорта и испанского футбола и положат конец подобному поведению.

Пришло время сделать шаг вперед. В противном случае это было бы унижением для всех женщин и самым большим поражением испанского спорта и нашей страны», – говорится в заявлении лиги.

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