Женская лига Испании о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Беспрецедентный международный позор. Нужно шагнуть вперед – иначе это будет унижением всех женщин»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Футбол

Женская лига Испании сделала заявление о поцелуе Луиса Рубиалеса с футболисткой.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0).

«Один из величайших подвигов в истории испанского спорта был омрачен позорным жестом главного представителя испанского футбола, который в очередной раз, руководствуясь своим постоянным стремлением к славе, повел себя неподобающе.

Празднуя триумф в ложе представителей власти и хвататься за гениталии рядом с Ее величеством Королевой и Ее Королевским высочеством – неприемлемо и отвратительно. То, что начальник хватает свою сотрудницу за голову и целует ее в губы, просто недопустимо. Публично называть «придурками» тех, кто осуждает подобное отношение, неприемлемо и отвратительно. Последующие оправдания не отражают его образа мыслей и являются, по словам председателя правительства, «неадекватными».

Дело не только в поцелуе. Это отношение, которое очень далеко от ценностей нашего общества. Отношение, которое вошло в историю мирового спорта и, что самое серьезное, навсегда останется связанным с нашей женской сборной.

Это беспрецедентный международный позор для Испании, для испанского спорта и женского футбола во всем мире. Когда мир должен был обратить внимание на наших футболисток, президент заставил внимание всего мира сосредоточиться на своей «маскулинности».

Как организация, из чувства ответственности и уважения к спорту, мы не можем позволить, чтобы этот эпизод остался без последствий. Большие перемены обычно наступают после больших кризисов. Единство, продемонстрированное испанским обществом, успех наших футболисток, женского футбола и женщин в спорте изменят судьбу спорта и испанского футбола и положат конец подобному поведению.

Пришло время сделать шаг вперед. В противном случае это было бы унижением для всех женщин и самым большим поражением испанского спорта и нашей страны», – говорится в заявлении лиги.

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18 комментариев

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Михо
Кто еще не высказался? Кто прочитал весь этот бред полностью, не молодец. Я не молодец😃
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al
я это читать не буду.
и женский футбол смотреть не стану.
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Ahmad Munir
Самое забавное, что "прогрессивная" западоориентированая аудитория спортса в большинстве своём выступает за Рубиалеса. А, например, мы, мусульмане со своими "средневековыми тёмными законами" и "женоневастническим шариатом" будем в этой истории на стороне Эрмосо. Потому что женщины неприкосновенны, и какой-то посторонний мужик не имеет права их хватать и тем более целовать.

Кстати, часто можно услышать, что женщин в мусульманских странах могут забить камнями за измену, а то, что к мужчинам применяется такая же санкция об этом молчат
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Арг
Ответ Покерный Футбол
Помнится недавно, рибок запустила рекламу,потом стало трендом тема «пересядь на мужское лицо» и это было норм. А тут устроили, ну повесьте его уже в центре мадрида и поднимите тост за права женщин и все на этом.
Унижение мужчин уже давно норма. Причем даже для них самих. Типа ну да, мы второй сорт
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Пушка_Кутепова
Как вы достали
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Заяцволк
А что там за закон с животными у них, я не совсем понял ? Типа животных можно целовать, если им не причиняет это вреда, так ? Вообще по коту бывает непонятно сразу, против он, или нет, коты умеют сдерживать негативные эмоции. Короче, нужны подробные инструкции, когда можно и нельзя целовать женщин и котов, Спортс, ждём
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Talgat Ergeshov
рубаалес - идиот...из-за него теперь долго не отойдем от всего этого....не смотрел ни одного матча женского футбола,я не сексист,но вот это вот все окончательно достало уже и теперь еще больше не хочу смотреть и даже читать🤦🏿‍♂️
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Talgat Ergeshov
рубаалес - идиот...из-за него теперь долго не отойдем от всего этого....не смотрел ни одного матча женского футбола,я не сексист,но вот это вот все окончательно достало уже и теперь еще больше не хочу смотреть и даже читать🤦🏿‍♂️
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Покерный Футбол
Помнится недавно, рибок запустила рекламу,потом стало трендом тема «пересядь на мужское лицо» и это было норм. А тут устроили, ну повесьте его уже в центре мадрида и поднимите тост за права женщин и все на этом.
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tiga1
из футболисток мне нравится только лаура фейрзингер , она в рому перешла в этом сезоне
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6tspey7tb5
А если бы это было во время мужского чемпионата мира ? Сказали бы это нормально.
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Дмитрий Крутенко
А как сейчас в Испании происходит первый поцелуй между мужчиной и женщиной?
Там надо разрешение спросить, что бы её поцеловать? Или лучше сразу договор подписать???
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Vitezslav
Ответ Покерный Футбол
Помнится недавно, рибок запустила рекламу,потом стало трендом тема «пересядь на мужское лицо» и это было норм. А тут устроили, ну повесьте его уже в центре мадрида и поднимите тост за права женщин и все на этом.
Это не было норм, и ответственные за это люди понесли наказание.
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Арг
Ответ GiovanniX
Вчера праздновал день рождения жены. При гостях поцеловал её во время тоста. Вроде никто против не был.
Куда поцеловал?
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