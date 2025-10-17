«Ростов» чаще всех бросает длинные ауты в штрафную в РПЛ, ЦСКА – реже всех. Главный адресат аутов – Дзюба

Спортс’’ составил отчет по длинным аутам в Мир РПЛ.

По подсчетам Спортса’‘, чаще других длинные ауты в штрафную в этом чемпионате бросает «Ростов» – 51 после 11 туров. «Краснодар » – 4-й (38), «Динамо » – 6-й (30), «Спартак » – 7-й (28), «Зенит » – 11-й (14), ЦСКА – последний (4).

Из игроков больше всего аутов выбросили Мингиян Бевеев из «Балтики» (44) и Илья Вахания из «Ростова» (35). Самый частый адресат – Артем Дзюба из «Акрона» (35). На него приходится 72,9% всех длинных аутов команды.

«Балтика» и «Ростов» потратили на такие ауты 6 минут – самый высокий показатель сезона. Эти команды также лидируют по длительности пауз при вбросах аутов.

