«Ростов» чаще всех бросает длинные ауты в штрафную в РПЛ, ЦСКА – реже всех. Главный адресат аутов – Дзюба
Спортс’’ составил отчет по длинным аутам в Мир РПЛ.
По подсчетам Спортса’‘, чаще других длинные ауты в штрафную в этом чемпионате бросает «Ростов» – 51 после 11 туров. «Краснодар» – 4-й (38), «Динамо» – 6-й (30), «Спартак» – 7-й (28), «Зенит» – 11-й (14), ЦСКА – последний (4).
Из игроков больше всего аутов выбросили Мингиян Бевеев из «Балтики» (44) и Илья Вахания из «Ростова» (35). Самый частый адресат – Артем Дзюба из «Акрона» (35). На него приходится 72,9% всех длинных аутов команды.
«Балтика» и «Ростов» потратили на такие ауты 6 минут – самый высокий показатель сезона. Эти команды также лидируют по длительности пауз при вбросах аутов.
Длинные ауты в РПЛ – тренд сезона. Это они лишают нас футбола?
Кто победит в главном матче Бундеслиги?464 голоса
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости