33

Сперцян исключен из номинации «Джентльмен года» из-за ситуации с Ндонгом: «Cожалеем о случившемся, но уверены в необходимости следовать духу премии»

Эдуард Сперцян исключен из номинации «Джентльмен года».

«Ахмат» уступил «Краснодару» в 11-м туре Мир РПЛ (0:2). У Эдуарда Сперцяна и Усмана Ндонга возникла стычка в конце матча. После игры Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre».

КДК РФС дисквалифицировал Ндонга на два матча (один условно), Сперцян оштрафован на 150 тысяч рублей.

«Оргкомитет премии «Футбольный Джентльмен года» принял решение исключить полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна из числа претендентов на звание джентльмена в 2025 году.

Мы с большим уважением относимся к таланту Эдуарда, и уверены в том, что в будущем он будет претендовать на звание лауреата нашей премии.

Но в сложившейся ситуации, в связи с решением КДК РФС оштрафовать игрока и большим общественным резонансом, не считаем уместным оставить футболиста «Краснодара» в списке соискателей черного смокинга джентльмена.

Уверены, что сам игрок и отдавшие ему свои голоса болельщики с пониманием отнесутся к решению оргкомитета.

Мы сожалеем о случившемся, но уверены в необходимости следовать духу премии, которая проводится с 1994 года», – говорится в сообщении оргкомитета.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Комсомольская правда»
