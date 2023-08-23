«Фламенго» не хочет отпускать Педро в «Зенит». Не из-за Клаудиньо и Вендела – форварда считают ключевым игроком, и окно в Бразилии на вход уже закрыто

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо Педро Абреу Вендел Футбол

«Фламенго» не хочет отпускать Педро в «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» вступил в переговоры с агентами Педро Абреу и предложит «Фламенго» 25 миллионов евро за 26-летнего нападающего сборной Бразилии.

По информации UOL, «Фламенго» хочет сохранить игрока и сделает все, чтобы оставить его в команде.

Дело не в том, что «Зенит» ранее отказался отпустить в клуб из Рио-де-Жанейро Клаудиньо и Вендела. «Фламенго» считает Педро ключевым игроком, высоко ценит его как футболиста сборной. Кроме того, трансферное окно в Бразилии на вход уже закрыто.

Ранее бразильцы не продали Педро в саудовский «Аль-Хилаль» за 28 млн евро.

В прошлом сезоне Педро стал лучшим бомбардиром «Фламенго», забив 27 голов в 41 матче. В этом сезоне он потерял место в основе и доверие тренера Хорхе Сампаоли и сыграл 250 минут за 10 последних матчей.

Возможно, изменение положения игрока в команде было связано с тем, что «Фламенго» уволил помощника Сампаоли за удар в лицо Педро во время стычки, когда тренер и игрок обвинили друг друга в неуважении. Однако утверждается, что форвард уладил все с руководством клуба и обсудил ситуацию с Сампаоли.

У Педро 1 гол в 6 матчах за сборную Бразилии, он провел 2 матча на ЧМ-2022. Его статистика – здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Ерофеенков
Т.е. я правильно понимаю, Сампаоли убрал лучшего бомбардира клуба с 20+ мячами в прошлом сезоне из-за обидки? Топовый тренер что сказать
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lovkac
Сейчас Медведев как полетит в Бразилию, лучше им не доводить до такого
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serge Vendino
Ключевой игрок на скамейке
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Игорь Ерофеенков
Т.е. я правильно понимаю, Сампаоли убрал лучшего бомбардира клуба с 20+ мячами в прошлом сезоне из-за обидки? Топовый тренер что сказать
Если не ошибаюсь, из Марселя его выгнали, или он сам ушёл?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bobby Shmonka
Ответ Игорь Ерофеенков
Т.е. я правильно понимаю, Сампаоли убрал лучшего бомбардира клуба с 20+ мячами в прошлом сезоне из-за обидки? Топовый тренер что сказать
да физрук редкостный,отставание в чемпионате очков 15 от 1 места,проиграли в кубке Либертадорес колхозу Парагвайскому,плюс маринует лучшего игрока атаки.Физрук лысый
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Filipp Gorski
Насколько я знаю его Сампаоли не использует
Да и в Зените было бы прикольно увидеть зимой дуэт Педро
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нейтрал
так он же на скамейке сидит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антимосковский
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В случае перехода в Зенит фамилию заставят поменять?
зенит же большой клуб, а не черкизовская колбаска, так что таким детсадом заниматься вряд ли будут
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядь Валакас
Зажали Педро…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ApXuMaHqPuT
«Ранее бразильцы не продали Педро в саудовский «Аль-Хилаль» за 28 млн евро.»

За местечковую немолодую звезду, которая и в Европе не играла, ценник вполне реальный, зря бразилы ерепенятся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Isshin88
Эх, Зенит опять без Педро.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Фоминых
уж лучше купить берарди у сассуоло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ Serge Vendino
Ключевой игрок на скамейке
Кому-то нужен её греть.. хотя под бразильским солнцем и эта версия не катит...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий