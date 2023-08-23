«Фламенго» не хочет отпускать Педро в «Зенит». Не из-за Клаудиньо и Вендела – форварда считают ключевым игроком, и окно в Бразилии на вход уже закрыто

«Фламенго» не хочет отпускать Педро в «Зенит».

Ранее сообщалось, что « » вступил в переговоры с агентами и предложит «Фламенго» 25 миллионов евро за 26-летнего нападающего сборной Бразилии.

По информации UOL, «Фламенго» хочет сохранить игрока и сделает все, чтобы оставить его в команде.

Дело не в том, что « » ранее отказался отпустить в клуб из Рио-де-Жанейро Клаудиньо и . «Фламенго» считает Педро ключевым игроком, высоко ценит его как футболиста сборной. Кроме того, трансферное окно в Бразилии на вход уже закрыто.

Ранее бразильцы не продали Педро в саудовский «Аль-Хилаль» за 28 млн евро.

В прошлом сезоне Педро стал лучшим бомбардиром «Фламенго», забив 27 голов в 41 матче. В этом сезоне он потерял место в основе и доверие тренера Хорхе Сампаоли и сыграл 250 минут за 10 последних матчей.

Возможно, изменение положения игрока в команде было связано с тем, что « » уволил помощника Сампаоли за удар в лицо Педро во время стычки, когда тренер и игрок обвинили друг друга в неуважении. Однако утверждается, что форвард уладил все с руководством клуба и обсудил ситуацию с Сампаоли.

У Педро 1 гол в 6 матчах за сборную Бразилии, он провел 2 матча на ЧМ-2022. Его статистика – здесь.

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