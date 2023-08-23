«Зенит» договорился с Нересом. Петербуржцы готовы заплатить 30-35 млн евро, «Бенфика» хочет больше («СЭ»)

Теги Зенит высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия возможные трансферы Давид Нерес Спорт-Экспресс Футбол

Давид Нересготов перейти в «Зенит».

По данным «Спорт-Экспресса», петербургский клуб достиг предварительной договоренности о переходе с 26-летним атакующим хавбеком «Бенфики».

Источник отмечает, что информация А Воlа о том, что бразилец не заинтересован в трансфере в команду из Санкт-Петербурга, не соответствует действительности.

Теперь должны договориться клубы. «Бенфика», как отмечается, играет на повышение и в какой-то в ходе контактов запрашивала 100 млн евро.

«Зенит» не намерен переплачивать и готов заплатить в диапазоне 30-35 млн евро. В настоящее время стороны проводят консультации.

Даже если сделка по Нересу не состоится, «Зенит» до конца трансферного окна намерен усилить атаку и полузащиту. 

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atomio
Спорц, долго еще будешь придумывать как впихнуть новость про Пригожина?
+81
-17
+64
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
da6344
Кто такой Нересготов?
+38
0
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dronick
Ответ Алексей Александрович
Комментарий скрыт
А почему Газпром должен каклам носки и дошики покупать? У байдена попросите 🤣
+22
-6
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nocenkov@yandex.ru
Ответ Trash Talking
100 за него Бенфике никто не даст, иначе его бы уже взял какой-нибудь топ-клуб как горячий пирожок. Поэтому Зениту нужно додавливать португальцев и на оставуюся от Малкома сумму взять двух каких-нибудь техничных бразильцев в атаку.
спасибо эксперт)
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
umar009
Наш, русский парень, Давид Нересготов
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rty
Нерсес заиграет, а потом можно продать за сотку)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
munhin
Ответ Rio de Janeiro
30+ млн тратить за игрока для внутреннего пользования–чистое безумие
Саудитам это расскажи )
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
munhin
Ответ da6344
Кто такой Нересготов?
Давыд
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Trash Talking
100 за него Бенфике никто не даст, иначе его бы уже взял какой-нибудь топ-клуб как горячий пирожок. Поэтому Зениту нужно додавливать португальцев и на оставуюся от Малкома сумму взять двух каких-нибудь техничных бразильцев в атаку.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Ответ БолельщикСоСтажем
Думал что уже таких серьезных вложений не будет, неужели рассчитывают не только на внутренние турниры?
Не, ну давайте выгоним всех легов, соберём РПЛ из отечественных ногомячистов и будем «наслаждаться» матчами уровня «Химки» — «Уфа». С фануйди и так стадионы полупустые, а без иностранцев вообще никого там не будет.
Иномарки тоже надо запретить для тех, кто на них за границу не ездит.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pb-SE
Ответ Аль Шинник
Давид Нересготов, знаменитый израильский футболист
Ну это когда готы идут на нерест
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
unreality
Ответ Чёрный тюльпан
Нерес - это посредственность абсолютная, которая последний раз нормально играла у тен Хага в Аяксе года 4 назад. За него любому клубу больше 20-ки платить западло бы было, потому что это итак переплатой можно считать, какие 30-35? Зенит его не перепродаст даже в 0 потом, а по игре он далеко не Халк, чтобы вбухать деньги в долгую, а после игрок бы лет через 5-6 ушёл, принеся кучу внутренних чашек (что можно сделать и без подписания бразильца). С учётом того, что футбол в РФ государственно-криминальный, то 30-35 млн. евро без ЛЧ не окупятся и лет через 10. Плюсуем сюда ещё его зарплату, которая точно будет 4-5 млн. в год.
Ну деньги я бы тут считать не стал, Малкома то продали. Прям посредственностью его бы тоже не назвал, в РПЛ будет топом.
Но тем не менее я согласен, что можно и этим составом задачи решать, этот трансфер не нужен. Можно стоило бы одного ПЗ взять ещё, но лямов за 5-6.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сибирский литовец
Ответ Rty
Нерсес заиграет, а потом можно продать за сотку)
Цэ дIло!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Ситников
Ответ Алексей Александрович
Комментарий скрыт
какла забыли спросить))
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сибирский литовец
Ответ da6344
Кто такой Нересготов?
Надо было написать :
Взенитгготов )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Ответ atomio
Спорц, долго еще будешь придумывать как впихнуть новость про Пригожина?
А зачем? Заготовки комментов сделал уже и нетерпится настрочить?)
"спорц всю ночь сидел ломал голову как же сообщить о новости, но только чтобы как-то там был приплетён футбол. вангую ближе к полудню выложат - такой кликбейт пропадает!"- это, кстати твой недавний коммент.
То есть сами просят этого, а потом в комментах возмущаются, а причём же тут спорт.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аль Шинник
Давид Нересготов, знаменитый израильский футболист
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Южанин78
Уже новая русская фамилия Нереса готова Нересготов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pb-SE
Спортс, сделай уже отдельную ветку про Пригожина (типа играл в футбол в детстве).
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Ответ atomio
Спорц, долго еще будешь придумывать как впихнуть новость про Пригожина?
Ну там надо, чтобы самолёт оказался спортивный, или хотя бы упал на место, где планировалось построить каток. Сами же знаете(
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
«Бенфика»... запрашивала 100 млн евро.

И ключи от квартиры!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зверёк
Норм игрок
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Александрович
Зенит эдакая команда шейхов только нашего местного разлива .
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pb-SE
Ответ Злобный Конь
Женя и Дима,мы вас помним!
ФСБ тоже всех вас помнит
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сибирский литовец
Ответ munhin
Саудитам это расскажи )
Им 19 млрд выделили на трансферы , 30 миллионов - это за хлебом сходить в магаз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Лукашов
Ответ Rio de Janeiro
30+ млн тратить за игрока для внутреннего пользования–чистое безумие
если деньги позволяют, почему бы не потратить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bengalsckyzh
Жеку Грозного ухлопали, но жизнь продолжается. И так всегда. Было, есть и будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дрю2
зенит идите в Аравию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аль Шинник
Ответ da6344
Кто такой Нересготов?
Нерес с АлиЭкспресс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Михеев
Ну и смысл его без ЛЧ подписывать чтоб потом деревянные наши защи на огородах в ноябре сломали ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Say Hello to the Robots
Ответ atomio
Спорц, долго еще будешь придумывать как впихнуть новость про Пригожина?
А что, так не терпится по(ис)упражняться в комментариях? Сходи на Яплакал, например, там такое любят
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PsichoEscape
Ответ atomio
Спорц, долго еще будешь придумывать как впихнуть новость про Пригожина?
А что там придумывать. Сейчас кто нибудь имеющий хоть какое то отношение к спорту выскажется и все.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нагрузки Сборной
Ответ atomio
Спорц, долго еще будешь придумывать как впихнуть новость про Пригожина?
Тверь в кубке не дома играла, так бы уже давно получилось! Может спросить мнение Мостового?.. это безотказный вариант
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Trash Talking
Ответ nocenkov@yandex.ru
спасибо эксперт)
Не благодарите, всё во имя любимого клуба :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий