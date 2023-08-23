«Зенит» договорился с Нересом. Петербуржцы готовы заплатить 30-35 млн евро, «Бенфика» хочет больше («СЭ»)
Давид Нересготов перейти в «Зенит».
По данным «Спорт-Экспресса», петербургский клуб достиг предварительной договоренности о переходе с 26-летним атакующим хавбеком «Бенфики».
Источник отмечает, что информация А Воlа о том, что бразилец не заинтересован в трансфере в команду из Санкт-Петербурга, не соответствует действительности.
Теперь должны договориться клубы. «Бенфика», как отмечается, играет на повышение и в какой-то в ходе контактов запрашивала 100 млн евро.
«Зенит» не намерен переплачивать и готов заплатить в диапазоне 30-35 млн евро. В настоящее время стороны проводят консультации.
Даже если сделка по Нересу не состоится, «Зенит» до конца трансферного окна намерен усилить атаку и полузащиту.
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Иномарки тоже надо запретить для тех, кто на них за границу не ездит.
Но тем не менее я согласен, что можно и этим составом задачи решать, этот трансфер не нужен. Можно стоило бы одного ПЗ взять ещё, но лямов за 5-6.
Взенитгготов )
"спорц всю ночь сидел ломал голову как же сообщить о новости, но только чтобы как-то там был приплетён футбол. вангую ближе к полудню выложат - такой кликбейт пропадает!"- это, кстати твой недавний коммент.
То есть сами просят этого, а потом в комментах возмущаются, а причём же тут спорт.
И ключи от квартиры!