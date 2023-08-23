«Зенит» договорился с Нересом. Петербуржцы готовы заплатить 30-35 млн евро, «Бенфика» хочет больше («СЭ»)

Давид Нересготов перейти в «Зенит».

По данным «Спорт-Экспресса», петербургский клуб достиг предварительной договоренности о переходе с 26-летним атакующим хавбеком «Бенфики».

Источник отмечает, что информация А Воlа о том, что бразилец не заинтересован в трансфере в команду из Санкт-Петербурга, не соответствует действительности.

Теперь должны договориться клубы. «Бенфика», как отмечается, играет на повышение и в какой-то в ходе контактов запрашивала 100 млн евро.

«Зенит» не намерен переплачивать и готов заплатить в диапазоне 30-35 млн евро. В настоящее время стороны проводят консультации.

Даже если сделка по Нересу не состоится, «Зенит» до конца трансферного окна намерен усилить атаку и полузащиту.

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