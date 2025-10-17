Черчесов о нежелании Кахигао брать российского тренера: «Приезжает человек из-за границы и применяет санкции к местным специалистам? Выглядит странно, если это так»

Станислав Черчесов оценил позицию директора «Спартака» по российским тренерам.

– Неподтвержденная история, но обсуждаемая. Якобы в «Спартаке» спортивный директор Франсис Кахигао принципиально не рассматривает российских тренеров из-за их связей с агентами. Вам это не кажется унизительным для нашего футбола?

– Да, читал такое. Во-первых, Кахигао знаю лично, несколько раз с ним встречался, хотя я российский тренер. Во-вторых, есть санкции, из-за которых не могу в каких-то странах работать. Поверьте, знаю, о чем говорю.

А тут получается, что приезжает человек из-за границы и применяет санкции к местным тренерам? Если это реально так, то выглядит странно. Хотя мы не знаем, правда ли написана в этой новости. Видим только, что в клубе возможность такого подхода не опровергли.

А про агентов... Слушайте, ну уже сколько можно. Агенты такие же люди, как тренеры, журналисты, президенты клубов, – разные. Они могут привирать, недоговаривать, их задача – отрекламировать футболиста.

Не видел ни одного агента, который всегда говорил бы только правду. Задача клуба – понять, нужен ли этот игрок. А зарубежные тренеры не с агентами работают, а с инопланетянами или священниками?

У меня правило такое: все должно проходить через одно окно. У клуба есть кандидатура – я посмотрел. Или мне предложили, все-таки в футбольном мире знают, со многими вместе выступал, – я переправил в клуб, – сказал главный тренер «Ахмата » Станислав Черчесов .

Кахигао против назначения российских тренеров в «Спартак» из-за их связей с агентами. Часть руководства «Лукойла» жалеет, что клуб не взял Черчесова (Legalbet)