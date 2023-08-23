Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Женщины разыграют медали в прыжках с шестом и беге на 400 м, мужчины – в беге на 1500 м и 400 м с барьерами
Чемпионат мира по легкой атлетике-2023
Будапешт, Венгрия
Женщины
Прыжки с шестом
20:30
Фавориты: Кэти Мун (США), Сэнди Моррис (США), Тина Сутей (Словения), Вилма Мурто (Финляндия), Нина Кеннеди (Австралия)
400 м
22:35
Фавориты: Марилейди Паулино (Доминиканская Республика), Сада Уильямс (Барбадос), Лике Клавер (Нидерланды), Наталья Качмарек (Польша)
Мужчины
1500 м
Фавориты: Якоб Ингебригтсен (Норвегия), Яред Нугусе (США), Абель Кипсанг (Кения), Джош Керр (Великобритания)
400 м с/б
Фавориты: Карстен Вархольм (Норвегия), Элисон дос Сантос (Бразилия), Рай Бенджамин (США), Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только финалы.
Комментарии