Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Женщины разыграют медали в прыжках с шестом и беге на 400 м, мужчины – в беге на 1500 м и 400 м с барьерами

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Чемпионат мира по легкой атлетике-2023

Будапешт, Венгрия

Женщины

Прыжки с шестом

20:30

Фавориты: Кэти Мун (США), Сэнди Моррис (США), Тина Сутей (Словения), Вилма Мурто (Финляндия), Нина Кеннеди (Австралия)

400 м

22:35

Фавориты: Марилейди Паулино (Доминиканская Республика), Сада Уильямс (Барбадос), Лике Клавер (Нидерланды), Наталья Качмарек (Польша)

Мужчины

1500 м

Фавориты: Якоб Ингебригтсен (Норвегия), Яред Нугусе (США), Абель Кипсанг (Кения), Джош Керр (Великобритания)

400 м с/б

Фавориты: Карстен Вархольм (Норвегия), Элисон дос Сантос (Бразилия), Рай Бенджамин (США), Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только финалы. 

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