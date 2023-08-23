«Ман Сити» предложил более 50 млн евро за Нунеша. С хавбеком «Вулвс» договорились

«Манчестер Сити» сделал «Вулверхэмптону» первое предложение по Матеушу Нунешу.

По данным инсайдера , первоначальное предложение « » по Нунешу составило более 50 миллионов евро, обсуждаются бонусы.

Сообщается, что личные условия контракта с уже согласованы.

В АПЛ-2022/23 Нунеш провел за «Вулвс» 34 матча и забил 1 гол. Его подробная статистика доступна здесь.

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