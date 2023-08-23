«Ман Сити» предложил более 50 млн евро за Нунеша. С хавбеком «Вулвс» договорились

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Вулверхэмптон Матеуш Нунеш деньги Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Сити» сделал «Вулверхэмптону» первое предложение по Матеушу Нунешу.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, первоначальное предложение «Манчестер Сити» по Нунешу составило более 50 миллионов евро, обсуждаются бонусы.

Сообщается, что личные условия контракта с Нунешем уже согласованы.

В АПЛ-2022/23 Нунеш провел за «Вулвс» 34 матча и забил 1 гол. Его подробная статистика доступна здесь.

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12 комментариев

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Aleksandr Danilov
Всю ночь спортс будет думать как всунуть в раздел футбол новость о Пригожине
+28
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Yelzin Teheda
нунеш топ за эти бабки, техничный и мяч может таскать
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Pirmuhammet Ahmedow
Ответ Timur Zhorabekov
зачем он в Сити ,есть же Филлипс как бы
Требуется более атакующий игрок, так как, Кдб травмирован, а с Пакета не получилось и не получится(если читаешь новости, то знаешь почему). Филлипс все таки более оборонительный футболист.
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Александр Александрович
Ответ Aleksandr Danilov
Всю ночь спортс будет думать как всунуть в раздел футбол новость о Пригожине
Можно предложить Мостовому высказаться на этот счёт
+2
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CriminalJoint62
Против МЮ очень здорово смотрелся
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a2wai
Вулверхемптон походу выезжает к Саутгемптону в Чемпионшип. Хотя они и могут вполне разменяться лигами к следующему сезону.
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Абдул Абакаев
сити и центральный полузащитник нужен обоймы совсем не осталось
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Timur Zhorabekov
Ответ Pirmuhammet Ahmedow
Требуется более атакующий игрок, так как, Кдб травмирован, а с Пакета не получилось и не получится(если читаешь новости, то знаешь почему). Филлипс все таки более оборонительный футболист.
я думал его в опорку берут
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Timur Zhorabekov
зачем он в Сити ,есть же Филлипс как бы
Посмотри нарезку игры Нунеша, и у тебя не буде возникать таких странных вопросов. Нунеш, вообще другого плана игрок, нежели Филлипс. Филлипс - опорник, а Нунеш под замену КДБ берётся. Кстати, сам Филлипс в Сити начинает превращаться в пассажира, и обрастать лишним весом. Я бы, его даже игроком ротации сейчас не рассматривал, хоть и по факту - это топ опорник.
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