«Ман Сити» предложил более 50 млн евро за Нунеша. С хавбеком «Вулвс» договорились
«Манчестер Сити» сделал «Вулверхэмптону» первое предложение по Матеушу Нунешу.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, первоначальное предложение «Манчестер Сити» по Нунешу составило более 50 миллионов евро, обсуждаются бонусы.
Сообщается, что личные условия контракта с Нунешем уже согласованы.
В АПЛ-2022/23 Нунеш провел за «Вулвс» 34 матча и забил 1 гол. Его подробная статистика доступна здесь.
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