Президент ЦСКА о Федотове: «Он будет играть с 1 сентября, клуб прошел заявку в ФХР и КХЛ. Юридически мы все правильно сделали, считаю»
Игорь Есмантович заявил, что Иван Федотов начнет играть за ЦСКА с 1 сентября.
На 1 сентября намечен матч между ЦСКА и «Ак Барсом» за Кубок Открытия.
ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца, начиная с 1 сентября.
При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
«ЦСКА прошел заявку в ФХР и КХЛ. Федотов будет играть с 1 сентября. Он игрок команды ЦСКА.
Мне не хотелось бы интерпретировать нюансы по этому вопросу. Считаю, что мы все юридически правильно сделали. Так отреагировала ИИХФ. Некорректно говорить об этом. Этим занимаются юристы», – заявил президент ЦСКА.
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Ага, только это не Басманный суд, "правильность" не прокатила..))