Президент ЦСКА о Федотове: «Он будет играть с 1 сентября, клуб прошел заявку в ФХР и КХЛ. Юридически мы все правильно сделали, считаю»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Игорь Есмантович заявил, что Иван Федотов начнет играть за ЦСКА с 1 сентября.

На 1 сентября намечен матч между ЦСКА и «Ак Барсом» за Кубок Открытия. 

ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца, начиная с 1 сентября. 

При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«ЦСКА прошел заявку в ФХР и КХЛ. Федотов будет играть с 1 сентября. Он игрок команды ЦСКА.

Мне не хотелось бы интерпретировать нюансы по этому вопросу. Считаю, что мы все юридически правильно сделали. Так отреагировала ИИХФ. Некорректно говорить об этом. Этим занимаются юристы», – заявил президент ЦСКА.

Тардиф о дисквалификации Федотова с 1 сентября: «Если ЦСКА нарушит правила, то ИИХФ откроет дисциплинарное дело»

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12 комментариев

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Pablo Rodrigues
Несите поп-корн!
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catcher69
будем посмотреть как он будет играть с 1 сентября...))))
+6
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goshforever
Если КХЛ будет игнорировать решения ИИХФ, это вообще прекрасно. Отсутствие уважения к евроконтрактам + игнор ИИХФ-календаря (с плей-офф до конца мая).
+4
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+4
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goshforever
Ответ СержМиранэн
не, ну что ИИХФ сделает, интересно ? Ни на КХЛ ни на НХЛ они влиять не могут. На федерацию хоккея - тоже. Пусть дальше раздувают щеки.
забанят ЦСКА в хоккейных еврокубках))
+3
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Daishi
>Считаю, что мы все юридически правильно сделали.

Ага, только это не Басманный суд, "правильность" не прокатила..))
+2
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VintDV
Ради интереса, Есмантович -иди до конца. Очень хочу увидеть как данный господин свернёт себе шею на данном деле и исчезнет из хоккея.
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Сергей Носков
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СержМиранэн
не, ну что ИИХФ сделает, интересно ? Ни на КХЛ ни на НХЛ они влиять не могут. На федерацию хоккея - тоже. Пусть дальше раздувают щеки.
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Кавабунга Шреддоголовый
На открытый конфликт идут. Запасаемся поп-корном, товарищи
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СержМиранэн
Ответ Сергей Носков
Комментарий удален модератором
тебе это интересно ? какой же ты непритязательный... как поп-корн.
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СержМиранэн
Ответ Daishi
>Считаю, что мы все юридически правильно сделали. Ага, только это не Басманный суд, "правильность" не прокатила..))
ну ты инастоящий"юурист"
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VintDV
Ответ СержМиранэн
не, ну что ИИХФ сделает, интересно ? Ни на КХЛ ни на НХЛ они влиять не могут. На федерацию хоккея - тоже. Пусть дальше раздувают щеки.
ФХР забанят. Ни одного международного трансфера не будет. Ни из НХЛ ни откуда либо еще.
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