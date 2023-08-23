Президент ЦСКА о Федотове: «Он будет играть с 1 сентября, клуб прошел заявку в ФХР и КХЛ. Юридически мы все правильно сделали, считаю»

Игорь Есмантович заявил, что Иван Федотов начнет играть за ЦСКА с 1 сентября.

На 1 сентября намечен матч между ЦСКА и «Ак Барсом» за Кубок Открытия.

ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца, начиная с 1 сентября.

При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. на год запретили международные трансферы.

«ЦСКА прошел заявку в ФХР и КХЛ. Федотов будет играть с 1 сентября. Он игрок команды ЦСКА.

Мне не хотелось бы интерпретировать нюансы по этому вопросу. Считаю, что мы все юридически правильно сделали. Так отреагировала ИИХФ. Некорректно говорить об этом. Этим занимаются юристы», – заявил президент ЦСКА.

Тардиф о дисквалификации Федотова с 1 сентября: «Если ЦСКА нарушит правила, то ИИХФ откроет дисциплинарное дело»