Аморим о словах Рэтклиффа про три года: «Приятно это слышать, но я не хочу, чтобы в «МЮ» думали, что у нас есть время. Мы должны доказывать каждую неделю, что готовы побеждать»
Ранее совладелец «МЮ» заявил, что готов дать тренеру три года, чтобы тот доказал свою состоятельность.
«Он говорит мне это все время, иногда отправляет сообщение после матчей, но вы знаете, и я знаю, и Джим знает, что футбол так не работает. Самое важное в футболе – это следующий матч. Ты не можешь контролировать даже завтрашний день.
Но, конечно, приятно это слышать. Особенно на фоне шума вокруг. Омар [Беррада] и Джейсон [Уилкокс] тоже все время мне это говорят».
О том, помогает ли поддержка со стороны Джима Рэтклиффа
«Прежде всего, я ее чувствую. Это не просто слова – я ощущаю это каждый день. Иногда давление, которое я оказываю на команду и на себя, намного больше. Я знаю, что это займет время. Поэтому очень приятно это слышать.
Думаю, это помогает нашим болельщикам понять, что руководство осознает: на это нужно время. Но в то же время мне это не очень нравится, потому что я не хочу, чтобы в клубе возникло ощущение, что у нас есть время, чтобы все наладить. Мы должны доказывать каждую неделю, что готовы побеждать – особенно в большом клубе», – сказал главный тренер «МЮ».