Аморим о словах Рэтклиффа про три года: «Приятно это слышать, но я не хочу, чтобы в «МЮ» думали, что у нас есть время. Мы должны доказывать каждую неделю, что готовы побеждать»

Рубен Аморим высказался о доверии Джима Рэтклиффа.

Ранее совладелец «МЮ» заявил , что готов дать тренеру три года, чтобы тот доказал свою состоятельность.

«Он говорит мне это все время, иногда отправляет сообщение после матчей, но вы знаете, и я знаю, и Джим знает, что футбол так не работает. Самое важное в футболе – это следующий матч. Ты не можешь контролировать даже завтрашний день.

Но, конечно, приятно это слышать. Особенно на фоне шума вокруг. Омар [Беррада] и Джейсон [Уилкокс] тоже все время мне это говорят».

О том, помогает ли поддержка со стороны Джима Рэтклиффа

«Прежде всего, я ее чувствую. Это не просто слова – я ощущаю это каждый день. Иногда давление, которое я оказываю на команду и на себя, намного больше. Я знаю, что это займет время. Поэтому очень приятно это слышать.

Думаю, это помогает нашим болельщикам понять, что руководство осознает: на это нужно время. Но в то же время мне это не очень нравится, потому что я не хочу, чтобы в клубе возникло ощущение, что у нас есть время, чтобы все наладить. Мы должны доказывать каждую неделю, что готовы побеждать – особенно в большом клубе», – сказал главный тренер «МЮ ».