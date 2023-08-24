Месси не забил «Цинциннати» в игровое время. Прервалась голевая серия из 7 игр с момента дебюта в «Интере»

Теги МЛС Кубок США Лионель Месси Интер Майами Цинциннати Футбол

Голевая серия Лионеля Месси завершилась в матче с «Цинциннати».

Аргентинец ранее провел за «Интер Майами» 7 игр, и в каждой из них 36-летний футболист забивал. Сегодня эта серия прервалась в матче с «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4) в рамках 1/2 финала Открытого кубка США.

В игровое время Месси не забивал. Но он реализовал свою попытку в послематчевой серии пенальти. 36-летний нападающий подошел к точке первым из числа игроков флоридской команды.

Месси стал автором двух результативных передач в матче с «Цинциннати». В обоих случаях подачами аргентинца воспользовался форвард Леонардо Кампана, сделавший дубль. 23-летний эквадорец забивал на 68-й минуте и на 7-й минуте добавленного ко 2-му тайму времени. Эти голы позволили «Интеру», уступавшему со счетом 0:2 по ходу матча, избежать поражения и перевести игру в экстра-таймы.

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13 комментариев

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Отец Абду
Хейтеры: Месси наконец то не забил, ахахах. Ой, он же отдал 2 ассиста и ещё вышли в финал Кубка, так что лучше пойдем спать и так у нас каникулы:)
+28
-5
+23
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Robert Oganyan
Зато выдал крутейший пас на последней минуте матча, я аж вскрикнул
+21
-4
+17
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Oleg
Там у него ассисты лучше любого гола, а тот, что на последней добавленой минуте основного времени, так вообще шедевр.
+16
-1
+15
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VERBLYUD
Зато сделал 2 шикарных ассиста
+11
-3
+8
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VERBLYUD
10+3 за 8 матчей! Победа в Кубке Лиг и финал Кубка США! Как же он тащит эту команду!
+9
-1
+8
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AF007
Единственная хорошая новость для криштика, когда он зайдет на спортс утром
+7
-2
+5
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Ненасровец
Ответ Отец Абду
Хейтеры: Месси наконец то не забил, ахахах. Ой, он же отдал 2 ассиста и ещё вышли в финал Кубка, так что лучше пойдем спать и так у нас каникулы:)
Почитатели Авейру вчера : Рон отдал передачу, всё ж хлеб... Геша на хлеб да воду перешёл ... Не "кормят" в "Южной Африке" ... А-ха-ха-ха ..
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Ничего Смешного
Там был такой пас, что все голы перечёркивает, закинул, как Бог.
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Semen6009
споры малолеток подъехали, считайте статистику, язвите, внимательно наблюдаем всем цехом
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marchellinos
Ответ Отец Абду
Хейтеры: Месси наконец то не забил, ахахах. Ой, он же отдал 2 ассиста и ещё вышли в финал Кубка, так что лучше пойдем спать и так у нас каникулы:)
Которые скоро заканчиваются ;)
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