Месси не забил «Цинциннати» в игровое время. Прервалась голевая серия из 7 игр с момента дебюта в «Интере»

Голевая серия Лионеля Месси завершилась в матче с «Цинциннати».

Аргентинец ранее провел за « » 7 игр, и в каждой из них 36-летний футболист забивал. Сегодня эта серия прервалась в матче с «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4) в рамках 1/2 финала Открытого кубка США.

В игровое время не забивал. Но он реализовал свою попытку в послематчевой серии пенальти. 36-летний нападающий подошел к точке первым из числа игроков флоридской команды.

Месси стал автором двух результативных передач в матче с «Цинциннати». В обоих случаях подачами аргентинца воспользовался форвард Леонардо Кампана, сделавший дубль. 23-летний эквадорец забивал на 68-й минуте и на 7-й минуте добавленного ко 2-му тайму времени. Эти голы позволили «Интеру», уступавшему со счетом 0:2 по ходу матча, избежать поражения и перевести игру в экстра-таймы.

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