Матч «Спартак» – «Зенит» посмотрели более 4,8 млн человек. Это рекорд сезона

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия телевидение OLIMPBET Суперкубок России Матч ТВ Футбол

Прямую трансляцию матча «Спартак» – «Зенит» посмотрели более 4,8 млн человек.

Встреча в рамках 5-го тура Мир РПЛ прошла 20 августа на «Открытие Банк Арене» в Москве и завершилась победой «Зенита» со счетом 3:1.

«Матч «Спартак» – «Зенит» показал достойные цифры, став лидером вечернего прайм-тайма. Доля трансляции составила 12,9%, по данным Mediascope РФ (Россия 100к+, М14-59, 18:30-21:35). Всего же трансляцию посмотрели более 4,8 млн человек», – сообщили в пресс-службе «Матч ТВ».

Это рекордный рейтинг футбольных трансляций этого сезона. Меньше зрителей смотрели в том числе игру за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) – 4,37 млн.

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27 комментариев

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Vićtor Diaź
Почти пять миллионов стали свидетелями убийства красно-белых на 9-й минуте…
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Честный контроль
И 4,8 млн человек стали свидетелями нелепейшего пенальти поставленного Карасевым за "понюшку табака" от Лукойла.
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Vitamin_B
а что еще смотреть? новости? )
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Groznyi2024
Получается почти 5 миллионов человек видели как убивали Спартак желтой карточкой
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Кирилл Эсаулов
4.8 миллиона человек посмотревшие матч Спартак Зенит, где они теперь?
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Сергей48
Прекрасно, что футбол остаётся на вершине спорта в России! Зрительский интерес доказывает это в полной мере.
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igls54
Посмотрели, как Спартак навязал Зениту борьбу и красно-белых шарфиков
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Илья Лисицкий
это удивительно, не ожидал ,что такой интерес, а сколько лч смотрят ,например Реал - сити ?
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Ярик01
Конкурентов в трансляции меньше, но смотрят даже скромнее, чем в прошлые годы
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Ростовский
Больше чем всё намерение Хорватии.
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Бронислав Каминский
Ответ KMR
Жэку замочили,а они про Сенит🤦
Ликвидировали бенефициара террористической организации,который ответственен за гибель пилотов вертолетов,которые остались верны присяге.Че о нем еще написать?
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KMR
Ответ Бронислав Каминский
Ликвидировали бенефициара террористической организации,который ответственен за гибель пилотов вертолетов,которые остались верны присяге.Че о нем еще написать?
Намочил русни.... Можно ещё написать
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brig_Mercury
Ответ KMR
Жэку замочили,а они про Сенит🤦
Фанаты Булановой совсем страх потеряли, до мужа Валерии добрались. Он наверное фанатом Спартака... был.
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Бронислав Каминский
Ответ KMR
Намочил русни.... Можно ещё написать
В какой-то мере да.Внесудебные казни кувалдами,использование уголовников в мясных штурмах и т.д.
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Бронислав Каминский
Ответ Влад Козминский
и даже при этих "мясных" штрумах зэков погибло меньше чем солдат ВСУ)
Какая разница?)Одобряем?
Наемничество,кстати,уголовная статья в РФ)
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San9
Ответ Влад Козминский
и даже при этих "мясных" штрумах зэков погибло меньше чем солдат ВСУ)
Которые за 2 месяца трупонаступа вторую деревню взять не могут)
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Евгений Цыбулин
Ответ Честный контроль
И 4,8 млн человек стали свидетелями нелепейшего пенальти поставленного Карасевым за "понюшку табака" от Лукойла.
Карась в РПЛ и не такое вытворял)Он только в Европе хорошо судил,а как закрыли там судить-вообще берега путает)))
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JUGASHVILI
Ответ FIFA
Ало, там муж Валерии скончался, где новость?
вы про воздушный novichok?
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