Матч «Спартак» – «Зенит» посмотрели более 4,8 млн человек. Это рекорд сезона

Прямую трансляцию матча «Спартак» – «Зенит» посмотрели более 4,8 млн человек.

Встреча в рамках 5-го тура Мир РПЛ прошла 20 августа на «Открытие Банк Арене» в Москве и завершилась победой «Зенита» со счетом 3:1.

«Матч «Спартак» – «Зенит» показал достойные цифры, став лидером вечернего прайм-тайма. Доля трансляции составила 12,9%, по данным Mediascope РФ (Россия 100к+, М14-59, 18:30-21:35). Всего же трансляцию посмотрели более 4,8 млн человек», – сообщили в пресс-службе «Матч ТВ».

Это рекордный рейтинг футбольных трансляций этого сезона. Меньше зрителей смотрели в том числе игру за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) – 4,37 млн.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку