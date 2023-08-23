Рыночная стоимость игроков чемпионата Саудовской Аравии превысила миллиард евро. Лига вошла в топ-10 (Transfermarkt)

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Чемпионат Саудовской Аравии вошел в топ-10 по совокупной стоимости игроков.

По данным Transfermarkt, совокупная стоимость игроков в чемпионате Саудовской Аравии этим летом превысила 1 миллиард евро. Саудовская лига заняла 10-е место в рейтинге по этому показателю, опередив Эредивизи.

Топ-11 лиг мира по совокупной стоимости игроков:

1. АПЛ (20 клубов) – 10,48 млрд евро;

2. Ла Лига (20) – 4,67 млрд;

3. Серия А (20) – 4,52 млрд;

4. Бундеслига (18) – 4,14 млрд;

5. Лига 1 (18) – 3,48 млрд;

6. Чемпионат Бразилии (20) – 1,46 млрд;

7. МЛС (29) – 1,29 млрд;

8. Чемпионат Португалии (18) – 1,24 млрд;

9. Чемпионат Турции (20) – 1,07 млрд;

10. Чемпионат Саудовской Аравии (18) – 1,02 млрд;

11. Чемпионат Нидерландов (18) – 1,01 млрд.

Отметим, что совокупная стоимость игроков Мир РПЛ на данный момент составляет 798,58 млн евро.

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84 комментария

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Пользователь Имени
Там такие перекосы, 80% состава 25 тысяч, 75, 150...потом какой-нибудь звездный новичок за 10,20...млн.
Посмотреть через полгода будет интересней, у звездных игроков наверняка начнет падать стоимость, в это верится больше, нежели сегодняшние "додвухсоттысячники" начнут активно дорожать
+32
-3
+29
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King_X
Ответ Алексей Ильин
Напомните, а Китай на пике своей трансферной активности какое место занимал?
1) по месту не скажу, явно не в топе был, там пару игроков, и то другого уровня. Оскар и Халк это не Неймар и Бензема все же
2) в целом, несколько раз здесь отмечали, что в Китае это был временный эффект до гос контроля, а у Саудитов все в планах/стратегиях развития, да и такие деньги для них не сильно критичны
+ элемент конкуренции с Катарскими шейхами в клубах и их ЧМ2022
+28
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Клирик
Кое кого отзывают))

❗️«Аль-Иттихад» хочет продать Жоту, купленного месяц назад за 29 млн евро: по версии Marca, руководство клуба посчитало португальца недостаточно звёздным, и теперь на его место хотят подписать Салаха. По другой версии, Жота оказался гомосексуалистом, что в Саудовской Аравии наказывается смертной казнью – из-за этого клуб решил немедленно избавиться от нападающего.

Ыыы
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2nq7wq95fh
А вот и первый шажочек
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-5
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Arman FCSM
Ответ 2nq7wq95fh
А вот и первый шажочек
Рывочек
+7
-2
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113k
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
будет позором, если клуб из СА не выиграет местную ЛЧ в этом сезоне.
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PIT-BUL
Ответ Ярик01
Лимит в чемпионате, лимит в азиатских кубках.
Думаю лимит упростят, либо какое нить двойное гражданство дадут. Интерес к лиге вырос. Вряд-ли они остановятся
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Balt
РПЛ - 798,58 млн. евро.
Тройка самых дорогих:
Зенит - 149,93 млн. евро
Спартак - 108,10 млн. евро
Краснодар - 85,10 млн. евро
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Фёдор Кузнецов
Ответ Сикарио
МЛС - седьмая? Ахахахахаха)))
Там клубов на 10 больше чем у остальных, по средней цене там хуже чем в РПЛ
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PIT-BUL
Ответ Пользователь Имени
Там такие перекосы, 80% состава 25 тысяч, 75, 150...потом какой-нибудь звездный новичок за 10,20...млн. Посмотреть через полгода будет интересней, у звездных игроков наверняка начнет падать стоимость, в это верится больше, нежели сегодняшние "додвухсоттысячники" начнут активно дорожать
а вариант с новыми массовыми закупками не рассматривается?
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Newsprom
Ответ Клирик
Кое кого отзывают)) ❗️«Аль-Иттихад» хочет продать Жоту, купленного месяц назад за 29 млн евро: по версии Marca, руководство клуба посчитало португальца недостаточно звёздным, и теперь на его место хотят подписать Салаха. По другой версии, Жота оказался гомосексуалистом, что в Саудовской Аравии наказывается смертной казнью – из-за этого клуб решил немедленно избавиться от нападающего. Ыыы
Включили заднюю 🙄
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Veld
Саудиты своим пиаром пытаются сделать себе "хороший" имидж, отвратительно с этих попыток.
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crazy_elky
РПЛ - 798 млн евро. Странно.
Ну Соболев - 700 млн евро, это понятно. А где еще 98 лямов наскребли?
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AnMe
Ла Лига катится на дно, увы. С этим явно руководству надо что-то делать, а ощущение, что только топят самих себя.
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AF007
Комментарий удален модератором
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Фёдор Кузнецов
Ответ Всеволод Бобров
ну так дадк щас МЛС дороже
Только из-за количества клубов
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Алексей Александрович
798.58 😂😂😂
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Фёдор Кузнецов
Ответ Ярик01
Лимит в чемпионате, лимит в азиатских кубках.
Ротировать
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Вячеслав Котов
что и требовалось доказать.
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Клирик
И когда они между собой играть начнут, команды я имею ввиду, не страны? Интересно бы глянуть!
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Cearvm
Все это очень красиво, пока не откроешь составы команд. Хорошие только у первой четверки, но даже она неукомплектована. Хотя уже близка к этому, стоит отметить.

С другими клубами прямо ад, хорошо, если несколько середняков играют. Качество футбола в лиге, к сожалению, глобально не поднялось, если судить по первым турам.
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Born is the King
Лучший момент чтобы создать Суперлигу
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2nq7wq95fh
Ответ TiGra
Куда?) в валивание бабла в пустоту, разве что. Там физически не может быть топового чемпионата, по большому ряду причин.
Время покажет))
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AF007
Ответ AnMe
Я все понимаю, но это уже бред. Обе лиги дно, но у МЛС команд на порядок больше)) поэтому и денег так больше
Я и не сравнивал общую стоимость команд, перечитай коммент
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Фаррух Касимов
Ответ King_X
Ну если изменится МЛС, то какие вопросы Сейчас по факту слабая, там элементарные/базовые вещи из футбола не выполняют, чего даж в женском не позволяют
конечно изменится , потенциал у нее есть
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