Рыночная стоимость игроков чемпионата Саудовской Аравии превысила миллиард евро. Лига вошла в топ-10 (Transfermarkt)
Чемпионат Саудовской Аравии вошел в топ-10 по совокупной стоимости игроков.
По данным Transfermarkt, совокупная стоимость игроков в чемпионате Саудовской Аравии этим летом превысила 1 миллиард евро. Саудовская лига заняла 10-е место в рейтинге по этому показателю, опередив Эредивизи.
Топ-11 лиг мира по совокупной стоимости игроков:
1. АПЛ (20 клубов) – 10,48 млрд евро;
2. Ла Лига (20) – 4,67 млрд;
3. Серия А (20) – 4,52 млрд;
4. Бундеслига (18) – 4,14 млрд;
5. Лига 1 (18) – 3,48 млрд;
6. Чемпионат Бразилии (20) – 1,46 млрд;
7. МЛС (29) – 1,29 млрд;
8. Чемпионат Португалии (18) – 1,24 млрд;
9. Чемпионат Турции (20) – 1,07 млрд;
10. Чемпионат Саудовской Аравии (18) – 1,02 млрд;
11. Чемпионат Нидерландов (18) – 1,01 млрд.
Отметим, что совокупная стоимость игроков Мир РПЛ на данный момент составляет 798,58 млн евро.
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Посмотреть через полгода будет интересней, у звездных игроков наверняка начнет падать стоимость, в это верится больше, нежели сегодняшние "додвухсоттысячники" начнут активно дорожать
2) в целом, несколько раз здесь отмечали, что в Китае это был временный эффект до гос контроля, а у Саудитов все в планах/стратегиях развития, да и такие деньги для них не сильно критичны
+ элемент конкуренции с Катарскими шейхами в клубах и их ЧМ2022
❗️«Аль-Иттихад» хочет продать Жоту, купленного месяц назад за 29 млн евро: по версии Marca, руководство клуба посчитало португальца недостаточно звёздным, и теперь на его место хотят подписать Салаха. По другой версии, Жота оказался гомосексуалистом, что в Саудовской Аравии наказывается смертной казнью – из-за этого клуб решил немедленно избавиться от нападающего.
Ыыы
Тройка самых дорогих:
Зенит - 149,93 млн. евро
Спартак - 108,10 млн. евро
Краснодар - 85,10 млн. евро
Ну Соболев - 700 млн евро, это понятно. А где еще 98 лямов наскребли?
С другими клубами прямо ад, хорошо, если несколько середняков играют. Качество футбола в лиге, к сожалению, глобально не поднялось, если судить по первым турам.