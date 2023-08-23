Рыночная стоимость игроков чемпионата Саудовской Аравии превысила миллиард евро. Лига вошла в топ-10 (Transfermarkt)

Чемпионат Саудовской Аравии вошел в топ-10 по совокупной стоимости игроков.

По данным , совокупная стоимость игроков в чемпионате Саудовской Аравии этим летом превысила 1 миллиард евро. Саудовская лига заняла 10-е место в рейтинге по этому показателю, опередив Эредивизи.

Топ-11 лиг мира по совокупной стоимости игроков:

1. АПЛ (20 клубов) – 10,48 млрд евро;

2. Ла Лига (20) – 4,67 млрд;

3. Серия А (20) – 4,52 млрд;

4. Бундеслига (18) – 4,14 млрд;

5. Лига 1 (18) – 3,48 млрд;

6. Чемпионат Бразилии (20) – 1,46 млрд;

7. МЛС (29) – 1,29 млрд;

8. Чемпионат Португалии (18) – 1,24 млрд;

9. Чемпионат Турции (20) – 1,07 млрд;

10. Чемпионат Саудовской Аравии (18) – 1,02 млрд;

11. Чемпионат Нидерландов (18) – 1,01 млрд.

Отметим, что совокупная стоимость игроков Мир на данный момент составляет 798,58 млн евро.

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