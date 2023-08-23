Федоров – победитель в номинации «Лучший тренер России», Ларионов занял 2-е место, Билялетдинов – 3-е, Ротенберг – 8-е

Сергей Федоров признан лучшим российским тренером.

Главный тренер занял первое место в номинации «Лучший тренер» в рамках премии «Лучший хоккеист России» по итогам сезона.

В опросе «Спорт-Экспресса» приняли участие 60 человек. В список голосовавших вошли журналисты «СЭ», «КХЛ ТВ», «Матч ТВ», «Чемпионата», Sports.ru, Sport24, ТАСС, «РИА Новости», «Известий», «РБ Спорт», Metaratings, Allhockey.ru, «Бизнес Online», YouTube-канала «Скользкий лед», а также белорусского издания Belarushockey.com.

Каждый участник опроса мог назвать топ-3 в номинации «Лучший тренер», голоса распределялись по системе 5-3-1. Единственным критерием было гражданство РФ.

занял первое место, набрав 168 очков (25 первых мест).

Вторым стал Игорь Ларионов из « » (134 очка, 15 первых мест), третье место занял Зинэтула Билялетдинов из «Ак Барса» (78 очков, 6 первых мест).

В топ-10 также вошли Леонид Тамбиев (64 очка, 6 первых мест), Андрей Разин (26 очков, 2 первых места), Игорь Никитин (14 очков, 1 первое место), Игорь Гришин (11 очков, 1 первое место), Роман Ротенберг (10 очков, 1 первое место), Андрей Мартемьянов (7 очков, 1 первое место) и Дмитрий Квартальнов (5 очков, 1 первое место).