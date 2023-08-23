Федоров – победитель в номинации «Лучший тренер России», Ларионов занял 2-е место, Билялетдинов – 3-е, Ротенберг – 8-е

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Сергей Федоров признан лучшим российским тренером.

Главный тренер ЦСКА занял первое место в номинации «Лучший тренер» в рамках премии «Лучший хоккеист России» по итогам сезона.

В опросе «Спорт-Экспресса» приняли участие 60 человек. В список голосовавших вошли журналисты «СЭ», «КХЛ ТВ», «Матч ТВ», «Чемпионата», Sports.ru, Sport24, ТАСС, «РИА Новости», «Известий», «РБ Спорт», Metaratings, Allhockey.ru, «Бизнес Online», YouTube-канала «Скользкий лед», а также белорусского издания Belarushockey.com.

Каждый участник опроса мог назвать топ-3 в номинации «Лучший тренер», голоса распределялись по системе 5-3-1. Единственным критерием было гражданство РФ.

Федоров занял первое место, набрав 168 очков (25 первых мест).

Вторым стал Игорь Ларионов из «Торпедо» (134 очка, 15 первых мест), третье место занял Зинэтула Билялетдинов из «Ак Барса» (78 очков, 6 первых мест).

В топ-10 также вошли Леонид Тамбиев (64 очка, 6 первых мест), Андрей Разин (26 очков, 2 первых места), Игорь Никитин (14 очков, 1 первое место), Игорь Гришин (11 очков, 1 первое место), Роман Ротенберг (10 очков, 1 первое место), Андрей Мартемьянов (7 очков, 1 первое место) и Дмитрий Квартальнов (5 очков, 1 первое место).

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10 комментариев

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Bartez1986
Ротенберг - 1 первое место
Интересно, что в голове у человека (и человек ли это), поставившего его первым?
+16
0
+16
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95zr7ky2qm
Человек придумавший хоккей занимает 8 место? Вы серьезно? Ну камон тут 1 место безоговорочно должно быть
+11
-1
+10
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Melnikov1968
И вот что любопытно : фото первой тройки и Ротенберга. Ни Разина, ни Никитина, которые выше, а именно Ротенберга. Ну что за хрень такая?
+6
0
+6
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sdds sdsd
Ответ Bartez1986
Ротенберг - 1 первое место Интересно, что в голове у человека (и человек ли это), поставившего его первым?
Сперва посмотри 800 матчей, а потом критикуй
+5
0
+5
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Melnikov1968
Как же так, Рому на 8-е место задвинули? И ведь нашёлся человек, который его на первое место поставило. Интересно, что за издание? Сразу видно, что человек в хоккее рубит😊😊😊
+1
0
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Jeff Lebowski
Ответ 95zr7ky2qm
Человек придумавший хоккей занимает 8 место? Вы серьезно? Ну камон тут 1 место безоговорочно должно быть
Похоже, Ротенберги участвовали в голосовании.
+1
0
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0:4 на спотифай камп ноу
Что делает Фин в Первой десятке??
+1
-1
0
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Ганнибал Лектер
Дал бы Разину или Ларионову по итогам прошлого сезона.
0
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Ali
Протестуем! Почему Ротенберг восмой?
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Разрушающий мифы
Ответ Bartez1986
Ротенберг - 1 первое место Интересно, что в голове у человека (и человек ли это), поставившего его первым?
Ладно Ротан, вот кто поставил на первое место Квартального, пропустившего предыдущий сезон? Классный рейтинг!!!
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