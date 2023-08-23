Федоров – победитель в номинации «Лучший тренер России», Ларионов занял 2-е место, Билялетдинов – 3-е, Ротенберг – 8-е
Сергей Федоров признан лучшим российским тренером.
Главный тренер ЦСКА занял первое место в номинации «Лучший тренер» в рамках премии «Лучший хоккеист России» по итогам сезона.
В опросе «Спорт-Экспресса» приняли участие 60 человек. В список голосовавших вошли журналисты «СЭ», «КХЛ ТВ», «Матч ТВ», «Чемпионата», Sports.ru, Sport24, ТАСС, «РИА Новости», «Известий», «РБ Спорт», Metaratings, Allhockey.ru, «Бизнес Online», YouTube-канала «Скользкий лед», а также белорусского издания Belarushockey.com.
Каждый участник опроса мог назвать топ-3 в номинации «Лучший тренер», голоса распределялись по системе 5-3-1. Единственным критерием было гражданство РФ.
Федоров занял первое место, набрав 168 очков (25 первых мест).
Вторым стал Игорь Ларионов из «Торпедо» (134 очка, 15 первых мест), третье место занял Зинэтула Билялетдинов из «Ак Барса» (78 очков, 6 первых мест).
В топ-10 также вошли Леонид Тамбиев (64 очка, 6 первых мест), Андрей Разин (26 очков, 2 первых места), Игорь Никитин (14 очков, 1 первое место), Игорь Гришин (11 очков, 1 первое место), Роман Ротенберг (10 очков, 1 первое место), Андрей Мартемьянов (7 очков, 1 первое место) и Дмитрий Квартальнов (5 очков, 1 первое место).
Интересно, что в голове у человека (и человек ли это), поставившего его первым?