Флик о травмах «Барсы»: «Ямаль и Фермин вернулись, но не могут играть все 90 минут. Планируем, что Рафинья будет готов к класико»

Ханс-Дитер Флик высказался о ситуации с травмами в «Барсе».

Сине-гранатовые завтра примут «Жирону» в 9-м туре Ла Лиги .

О потерях из-за травм

«Я ничего не могу с этим поделать. Мы должны искать решения.

Ламин (Ямаль ) и Фермин вернулись, но они не могут сыграть все 90 минут. Если мы покажем хороший уровень, можем обыграть любого соперника. Главное – хорошо начать матч. Мы должны играть на максимуме своих возможностей, и именно этого я жду от команды».

О возможном стартовом составе

«Де Йонг играл в воскресенье и, думаю, успел отдохнуть. Педри отдыхал меньше, но находится в хорошей форме.

Мы всегда это учитываем – нужно беречь игроков. У нас одни из лучших футболистов в мире, и естественно, что мы регулярно отправляем игроков в сборные».

О Рафинье

«Надеемся, что он будет готов к класико. Это наш план. Иногда возникают проблемы в процессе восстановления, но он идет по правильному пути», – сказал главный тренер «Барселоны».