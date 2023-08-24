«Торонто» продлил контракт с Мэттьюсом на 4 года и 53 млн долларов. Кэпхит 13,25 млн – крупнейший в НХЛ

Теги Торонто НХЛ Нэтан Маккиннон Остон Мэттьюс деньги Хоккей

Остон Мэттьюс и «Торонто» подписали новый контракт.

«Лифс» объявили о подписании соглашения с 25-летним форвардом на 4 года. Общая сумма контракта – 53 млн долларов.

Среднегодовая зарплата (кэпхит) в размере 13,25 млн долларов по контракту Мэттьюса – самый высокий показатель в НХЛ. До Остона крупнейший кэпхит был у Нэтана Маккиннона из «Колорадо» – 12,6 млн долларов. Кэпхит Мэттьюса по предыдущему соглашению составлял 11,6 млн долларов.

Мэттьюс набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах регулярного чемпионата прошлого сезона НХЛ. В плей-офф американец отметился 11 (5+6) баллами в 11 играх.

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17 комментариев

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Vancouver_fin
Интересно, каким же тогда будет следующий контракт Макдэвида, 15?
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psa.1207
Смешные суммы по сравнению с баскетболом и амфутом.
+5
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Роман Вредный
ну с учетом срока, роста потолка, вполне неплохие условия
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GOLkipper1995
Мекс, конечно, заслуживает больших денег, но срок плохой, через 5 лет 15-16 попросит. Торонто как будто пытается всегда всем по максимуму насыпать, насыпят Нюландеру 10, потом дадут 13-14 Марнеру, продлят Тавареса и т.д. Ну не строются сейчас так чемпионские команды
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Hlebushik09
Вот и будет Торонто вечно в 1-2 раундах вылетать. История Тампы это ни про них.
+2
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j_jms
Ответ Роман Вредный
ну с учетом срока, роста потолка, вполне неплохие условия
Про рост потолка, есть смысл говорить при контракте на 7-8 лет. Он отнесся к Торонто, как к Аризоне. И правильно сделал.
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j_jms
Ответ Vancouver_fin
Интересно, каким же тогда будет следующий контракт Макдэвида, 15?
А какая разница? Хоть 17.
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столичный ж.и.т.е.л.ь.
а не да#уя ли ????
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Garikus89
Красота. Ждали от 13,5 до 14, даже маленько сэкономили. С учетом потолка, который со следующего сезона 87.7 ожидается, это 15% от кепки на первый сезон, а дальше и того меньше. Текущий контракт на момент подписания занимал чуть больше 14,5%. Главный вопрос в контракте Нюлы, он нынче как чемодан без ручки)
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Jeff Lebowski
Держите меня семеро!
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Максим Макеев
я уж думал 15 будет ибо торонто
но даже 13 для него дофига но таков статус и потолок
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Водяра
Могли бы скинуть балласт но листьям не интересен КС, только бабки для огромнейшей корпорации которая ими владеет.
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j_jms
Уроки Карлсона из Сан. Х Дубаса, не прошли даром- кубки , мухи и котлеты по отдельности.
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Dmitriy Korchagin
Ответ psa.1207
Смешные суммы по сравнению с баскетболом и амфутом.
Да там и бэйз уже лет 30 не дремлет 😂
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MachineGunKelly
Ответ Hlebushik09
Вот и будет Торонто вечно в 1-2 раундах вылетать. История Тампы это ни про них.
факт
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