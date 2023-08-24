«Торонто» продлил контракт с Мэттьюсом на 4 года и 53 млн долларов. Кэпхит 13,25 млн – крупнейший в НХЛ

Остон Мэттьюс и «Торонто» подписали новый контракт.

«Лифс» объявили о подписании соглашения с 25-летним форвардом на 4 года. Общая сумма контракта – 53 млн долларов.

Среднегодовая зарплата (кэпхит) в размере 13,25 млн долларов по контракту Мэттьюса – самый высокий показатель в . До Остона крупнейший кэпхит был у из «Колорадо» – 12,6 млн долларов. Кэпхит Мэттьюса по предыдущему соглашению составлял 11,6 млн долларов.

Мэттьюс набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах регулярного чемпионата прошлого сезона НХЛ. В плей-офф американец отметился 11 (5+6) баллами в 11 играх.