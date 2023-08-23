Чавес вылетел в Москву для подписания контракта с «Динамо»: «Чувствую себя свободным. Смогу осуществить мечту»

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Луис Чавес вылетел в Москву для подписания контракта с «Динамо».

Чавес переходит в «Динамо» из «Пачуки». Полузащитник выплатит мексиканскому клубу компенсацию за расторжение контракта.

Журналист Уго Рамирес опубликовал в сторис видео с Чавесом из аэропорта, откуда полузащитник вылетел в Москву для завершения трансфера.

«Было много препятствий и неуверенности относительно моего будущего, казалось даже, что я останусь без клуба. У нас с агентом была цель, и мы работали над ее достижением.

Чувствую себя свободным, счастлив, что принял решение. Я все решил еще несколько дней назад, сделка задержалась только из-за отступных. Теперь, слава богу, я сажусь в этот самолет, чтобы осуществить эту мечту.

Я постараюсь все сделать правильно, чтобы оставить хорошее впечатление, чтобы приехало больше молодых мексиканских игроков.

[Отъезд в Россию] сделает меня немного взрослее, ведь мне, очевидно, уже не 20. Я говорю всем молодым игрокам, чтобы они усердно трудились и что мечты могут сбываться.

Когда меня представят [в качестве игрока «Динамо»], я почувствую себя немного счастливее, свободным от этой ситуации», – сказал Чавес.

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29 комментариев

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JENNINGS
Очень опасно сейчас летать, особенно через Тверскую область
+59
-9
+50
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Ярик01
Пока второй борт не сядет, не спеши лететь сюда
+27
-2
+25
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Бронислав Каминский
Давай спортс,старайся)))притягивай
+11
0
+11
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Игорь М.
ПВО работают, его предупредили? Певца положили...
+11
-2
+9
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Чавес освобожденный
+10
-1
+9
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Сергей Петахов
Может лучше пароходом и поездом?
+6
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+6
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damondiamond
кто теперь будет новых артистов продюссировать? такого человека потеряли
+6
-1
+5
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Vladvenk
Опасно сегодня возле Москвы летать…
+5
-1
+4
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dafaka13
Очень сочувствую новостникам спортса, притянуть трафик сейчас слишком сложно
+5
-1
+4
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Сергей Молодых
Кстати игроки из Мексики очень редко покидают свою страну. Мексиканский футбол довольно богат по сравнению с другими латинскими лигами. Во всём европейском футболе можно вспомнить считанные единицы. Будет интересно посмотреть.
+4
0
+4
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Machine Head
Добро пожаловать в московское Динамо !
+4
-1
+3
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Артём Гусев
Ответ Pb-SE
А как же Валерия?
Она во втором самолёте
+2
0
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Pb-SE
Ответ Артём Гусев
Пригожина сбили
А как же Валерия?
+2
0
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Vasili Poplove
Класс.
По селекции мексиканский чемпионат нужно тщательно отслеживать в данный момент
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Александр Комиссаров
Ответ Зелёный гопник
Кто-то мечтает перейти в Реал или Барсу. Чавес мечтает перейти в Динамо 😁
причем это тут,он вообще говорит,что мечтал перейти куда нибудь,не только в чемпионате Мексики играть,он не чё не сказал что он мечтал перейти именно в Динамо,лиж бы что нибудь написать, лучше бы молчал
+1
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Viktor Martunov
Ответ Никита Бабкин
аху.ть только увидел
И с ним ещё три пилота и девять пассажир, не ну как это называется?
+1
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Никита Бабкин
Ответ JENNINGS
Очень опасно сейчас летать, особенно через Тверскую область
с чего это вдруг
+3
-2
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Geddy Lee
Ждём, желаю удачи и успехов в Динамо!
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Никита Бабкин
Ответ Артём Гусев
Пригожина сбили
аху.ть только увидел
+2
-2
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Евгений Дмитриченко
в москве аэропорты работают что ли? из-за дронов же не работают.
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Russian Horse
Интересно, как скоро спортс приплетет новость?
Вон юзеры уже справились в комментариях
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Pb-SE
Ответ Артём Гусев
Она во втором самолёте
Первый самолёт М, второй самолёт Ж?
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Артём Гусев
Ответ Pb-SE
Первый самолёт М, второй самолёт Ж?
Просто есть два самолёта у Евгения. Вот я и ответил так. По приколу
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Konstantin_ZV
Ответ Бронислав Каминский
Давай спортс,старайся)))притягивай
у них получилось...
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