Чавес вылетел в Москву для подписания контракта с «Динамо»: «Чувствую себя свободным. Смогу осуществить мечту»

Луис Чавес вылетел в Москву для подписания контракта с «Динамо».

Чавес переходит в «Динамо» из «Пачуки». Полузащитник выплатит мексиканскому клубу компенсацию за расторжение контракта.

Журналист Уго Рамирес опубликовал в сторис видео с из аэропорта, откуда полузащитник вылетел в Москву для завершения трансфера.

«Было много препятствий и неуверенности относительно моего будущего, казалось даже, что я останусь без клуба. У нас с агентом была цель, и мы работали над ее достижением.

Чувствую себя свободным, счастлив, что принял решение. Я все решил еще несколько дней назад, сделка задержалась только из-за отступных. Теперь, слава богу, я сажусь в этот самолет, чтобы осуществить эту мечту.

Я постараюсь все сделать правильно, чтобы оставить хорошее впечатление, чтобы приехало больше молодых мексиканских игроков.

[Отъезд в Россию] сделает меня немного взрослее, ведь мне, очевидно, уже не 20. Я говорю всем молодым игрокам, чтобы они усердно трудились и что мечты могут сбываться.

Когда меня представят [в качестве игрока «Динамо»], я почувствую себя немного счастливее, свободным от этой ситуации», – сказал Чавес.

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