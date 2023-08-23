Чавес вылетел в Москву для подписания контракта с «Динамо»: «Чувствую себя свободным. Смогу осуществить мечту»
Луис Чавес вылетел в Москву для подписания контракта с «Динамо».
Чавес переходит в «Динамо» из «Пачуки». Полузащитник выплатит мексиканскому клубу компенсацию за расторжение контракта.
Журналист Уго Рамирес опубликовал в сторис видео с Чавесом из аэропорта, откуда полузащитник вылетел в Москву для завершения трансфера.
«Было много препятствий и неуверенности относительно моего будущего, казалось даже, что я останусь без клуба. У нас с агентом была цель, и мы работали над ее достижением.
Чувствую себя свободным, счастлив, что принял решение. Я все решил еще несколько дней назад, сделка задержалась только из-за отступных. Теперь, слава богу, я сажусь в этот самолет, чтобы осуществить эту мечту.
Я постараюсь все сделать правильно, чтобы оставить хорошее впечатление, чтобы приехало больше молодых мексиканских игроков.
[Отъезд в Россию] сделает меня немного взрослее, ведь мне, очевидно, уже не 20. Я говорю всем молодым игрокам, чтобы они усердно трудились и что мечты могут сбываться.
Когда меня представят [в качестве игрока «Динамо»], я почувствую себя немного счастливее, свободным от этой ситуации», – сказал Чавес.
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