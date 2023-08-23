Немецкая бегунья уверена, что обгонит Холанда на 400 м: «На 200 м будет сложнее. Я всегда готова. Холанд, я бы хотела узнать, кто из нас быстрее»
Немецкая бегунья уверена, что обогнала бы Эрлинга Холанда на 400 м.
Алиса Шмидт – немецкая бегунья, бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года в эстафете 4 х 400 м.
– Вы бы победили Холанда в беге на 400 метров?
– Ох, я не знаю. Возможно. Думаю, на дистанции 400 метров я бы это сделала. А вот на дистанции 200 метров было бы сложнее.
В любом случае, я была бы рада принять участие в забеге с Холандом. Было бы здорово сравнить себя с таким хорошим футболистом. Это был бы отличный забег. И я была бы рада, если бы победила его.
– Верите, что такой забег мог бы состояться?
– Не знаю. Возможно, мне нужно пригласить Эрлинга. Я всегда готова.
– Так сделайте это сейчас.
– Холанд, если ты готов соревноваться со мной, я бы хотела узнать, кто из нас быстрее, – сказала Шмидт в интервью Dagbladet.
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"– Вы бы победили Холанда в беге на 400 метров?" - это журналист зачем-то спросил.
- Ох, я не знаю. Возможно
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