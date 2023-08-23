Немецкая бегунья уверена, что обгонит Холанда на 400 м: «На 200 м будет сложнее. Я всегда готова. Холанд, я бы хотела узнать, кто из нас быстрее»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Бег сборная Германии жен Эрлинг Холанд Алиса Шмидт Футбол

Немецкая бегунья уверена, что обогнала бы Эрлинга Холанда на 400 м.

Алиса Шмидт – немецкая бегунья, бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года в эстафете 4 х 400 м.

– Вы бы победили Холанда в беге на 400 метров?

– Ох, я не знаю. Возможно. Думаю, на дистанции 400 метров я бы это сделала. А вот на дистанции 200 метров было бы сложнее.

В любом случае, я была бы рада принять участие в забеге с Холандом. Было бы здорово сравнить себя с таким хорошим футболистом. Это был бы отличный забег. И я была бы рада, если бы победила его.

– Верите, что такой забег мог бы состояться?

– Не знаю. Возможно, мне нужно пригласить Эрлинга. Я всегда готова.

– Так сделайте это сейчас.

– Холанд, если ты готов соревноваться со мной, я бы хотела узнать, кто из нас быстрее, – сказала Шмидт в интервью Dagbladet.

Этот забег самой сексуальной спортсменки мира Алисы Шмидт собрал 2 млн просмотров на ютубе (видео)

Алиса Шмидт — самая желанная спортсменка мира. Работала в системе Боруссии: пробежала 400-метровку с Хуммельсом

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70 комментариев

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dr. cage
Холланд так то изи..

Попробуй обогнать Грилиша, который после матча мчит до бара..
+181
-4
+177
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dum dam
Ответ dr. cage
Холланд так то изи.. Попробуй обогнать Грилиша, который после матча мчит до бара..
Джикия - от стадиона до хинкальной, вот где рекорды
+76
-4
+72
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dum dam
Ответ Дмитрий Воронцов
Бегунья, тем более уровня медали ЧЕ, вероятно все же выиграет забег у Холланда на 400м. Только в чем здесь новость? Подготовка у них абсолютно разная, позиция Холланда даже не предусматривает такого рода забегов. Хайп на пустом месте девушка решила для себя поднять.
Вы её видели? Ей хайп особо не нужен
+20
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+18
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Дмитрий Воронцов
Бегунья, тем более уровня медали ЧЕ, вероятно все же выиграет забег у Холланда на 400м. Только в чем здесь новость? Подготовка у них абсолютно разная, позиция Холланда даже не предусматривает такого рода забегов. Хайп на пустом месте девушка решила для себя поднять.
хайп на пустом месте???

так у неё спросили... она вообще то просто ответила на вопрос журналиста, который совсем не блещет находчивостью в интервью.
Лучше б про планы на ЧМ спросил чем начинать интервью с глупого вопроса
+17
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Полуэктов Пётр
Ответ Дмитрий Воронцов
Бегунья, тем более уровня медали ЧЕ, вероятно все же выиграет забег у Холланда на 400м. Только в чем здесь новость? Подготовка у них абсолютно разная, позиция Холланда даже не предусматривает такого рода забегов. Хайп на пустом месте девушка решила для себя поднять.
Ну если до конца быть объективным, то она ничего не решила.
"– Вы бы победили Холанда в беге на 400 метров?" - это журналист зачем-то спросил.
+16
-1
+15
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Дмитрий Воронцов
Бегунья, тем более уровня медали ЧЕ, вероятно все же выиграет забег у Холланда на 400м. Только в чем здесь новость? Подготовка у них абсолютно разная, позиция Холланда даже не предусматривает такого рода забегов. Хайп на пустом месте девушка решила для себя поднять.
+25
-11
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Artuom Batishev
Ответ Zakir Zakir
ладно бы меня или тебя, людей не подготовленных, а проф спортсмена хоть и не борзаковского, она ни за что не обгонит)
А она не проф спортсмен?)
+13
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Эксперт Спортс
Ответ dr. cage
Холланд так то изи.. Попробуй обогнать Грилиша, который после матча мчит до бара..
Лучше Лукаку. У него сперва третья нога линию переходит потом тело
+16
-3
+13
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Так ей не Холланда надо обгонят. Самым быстрым футболистом Европы, в прошлом сезоне, был Кайл Волкер. Его рекордная скорость составила, почти, 38км/ч.
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Mega• Battman
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Так ей не Холланда надо обгонят. Самым быстрым футболистом Европы, в прошлом сезоне, был Кайл Волкер. Его рекордная скорость составила, почти, 38км/ч.
так то он на 30 метров такой скоростью овладел да и пик это было, а так на 400 метров он сдунеться.
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genowayy
- Обгоните Холланда?
- Ох, я не знаю. Возможно
НЕМЕЦКАЯ БЕГУНЬЯ УВЕРЕНА, ЧТО ОБГОНИТ ХОЛЛАНДА
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alireal
Ответ Я всех их сделал
Если уж пишешь ХоЛЛанд, пиши и ГриЛЛиш, будь последователен в своём коверкании фамилий
Грилиш от слова грильяш. Так что одна л как видишь.
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haymaker
Ответ Zakir Zakir
ладно бы меня или тебя, людей не подготовленных, а проф спортсмена хоть и не борзаковского, она ни за что не обгонит)
спринт и 400 метров это вообще два разных вида спорта с точки зрения подготовки спортсмена. Холланд убежит со старта, а метров через 200-300 уже будет позади
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МАГА 123
Ответ Камбоджа Иванов
То есть, профильный бегун предлагает футболисту (где бег вообще может не быть ключевым качеством игрока) пробежать дистанцию, которой отдала всю свою жизнь, по сути?
Ну так и Холанд имеет гендерное превосходство, было бы интересно взглянуть этот забег.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Nemat A
Самый бастрый футболист на сегодняшний день Мбаппе, а не Уолкер. Есть видео где Мбаппе уделывает Кайла.
Самый быстрый футболист в этом году - Волкер. Это подтверждается статистикой. А я видели, как Мбаппе обгоняют защитники из Лиги 1. Что это за показатель такой, где кто-то кого то один раз обогнал в одном матче?
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Любезный Коссутий
Ответ Плеймейкер87
Видел как она бегала 400 метров против Хуммельса на клубном канале Боруссии в ютубе пару лет назад. Изи вин. Но против Холланда будет сложнее
да она любого обгонит. не бегают футболисты 4 поля подряд
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Madyavchik
Ответ Zakir Zakir
ладно бы меня или тебя, людей не подготовленных, а проф спортсмена хоть и не борзаковского, она ни за что не обгонит)
А она не бегунья что ли?
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Великий Алонсо
Эта та самая тп которая в инсте своим фейсом торгует? Так она как бегунья так себе, если уж и сравнивать, то явно спортсменку посильнее надо, эта Алиса без своей внешности вообще никто и звать никак
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Андер Эррера
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Так ей не Холланда надо обгонят. Самым быстрым футболистом Европы, в прошлом сезоне, был Кайл Волкер. Его рекордная скорость составила, почти, 38км/ч.
так хайпа не будет
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St.7
«Я всегда готова»
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Эксперт Спортс
Ответ Barsa! bolshe chem klub
вообще-то помню самым быстрым считается Бейл... 39.9 км/ч
Нет самый быстрый это Эден Азар
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Ronny92
Ответ Эксперт Спортс
Нет самый быстрый это Эден Азар
Разве что в беге до бургер кинга. Скорость никогда у Эдена не была ключевой, вот дриблинг да
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Паровоз19
Ответ Любезный Коссутий
скажите ей, что бежать придется по траве
и с мячом
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Дмитрий Тясин
Ответ Melnikov1968
У Холанда в основном спринтерские рывки от 25 до 40 метров, максимум 50. Ему нет никакого смысла поддерживать высокую скорость даже на отрезке 150-200 метров,просто поле короче. Ясно, что на дистанции 400 метров шансов у него практически нет, да и на 200 тоже. Ну только если он будет специально готовится, хотя бы месяцев 6-8 и то не факт.
с его доходами пробежать в полную силу 400 метров ему никто не даст. Это не та дистанция, с которой шутят.
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Григорий Геник
Одновременно финишируют думаю!
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