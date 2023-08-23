«Рубиалес не может ни минуты оставаться на посту. Премьер-министр должен вмешаться, если он не уйдет». Президент «Хетафе» о том, что глава RFEF поцеловал футболистку
Президент «Хетафе» призвал власти Испании вмешаться в дело Луиса Рубиалеса.
Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0).
Заместитель председателя правительства Испании и министр труда и социальной экономики Йоланда Диас призвала Рубиалеса уйти в отставку из-за поцелуя: «Он подверг женщину харассменту». Премьер-министр Испании Педро Санчес также осудил главу RFEF: «Это неприемлемо. Извинений недостаточно, ему нужно урегулировать ситуацию».
«После этого эпизода он назвал нас всех придурками. Его нужно уволить, он не может оставаться на своем посту ни минуты!
Если он не уйдет в отставку, Педро Санчес должен вмешаться», – сказал Анхель Торрес.
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Даже из победы сборной страны они нашли, где устроить фемсрач. У футболисток сборной спрашивают, не про участие и выигрыш чемпионства, а про этот злоебу4ий поцелуй. При этом испанская традиция женщин и мужчин, даже незнакомых, приветствовать друг друга двойным чмоком(в щёчку, правда) как бы норм.
Боюсь, что вместо чемпионок мира они останутся в памяти как "ну те, где одну ещё схарастил глава федерации прям перед камерами".