«Рубиалес не может ни минуты оставаться на посту. Премьер-министр должен вмешаться, если он не уйдет». Президент «Хетафе» о том, что глава RFEF поцеловал футболистку

Президент «Хетафе» призвал власти Испании вмешаться в дело Луиса Рубиалеса.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0).

Заместитель председателя правительства Испании и министр труда и социальной экономики Йоланда Диас призвала Рубиалеса уйти в отставку из-за поцелуя: «Он подверг женщину харассменту». Премьер-министр Испании Педро Санчес также осудил главу RFEF: «Это неприемлемо. Извинений недостаточно, ему нужно урегулировать ситуацию».

«После этого эпизода он назвал нас всех придурками. Его нужно уволить, он не может оставаться на своем посту ни минуты!

Если он не уйдет в отставку, Педро Санчес должен вмешаться», – сказал Анхель Торрес.

Против босса испанского футбола уже премьер-министр – из-за скандала с поцелуем в губы игрока женской сборной

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