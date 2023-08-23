«Рубиалес не может ни минуты оставаться на посту. Премьер-министр должен вмешаться, если он не уйдет». Президент «Хетафе» о том, что глава RFEF поцеловал футболистку

Теги Хетафе Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании Анхель Торрес Санчес сборная Испании жен Футбол

Президент «Хетафе» призвал власти Испании вмешаться в дело Луиса Рубиалеса.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0).

Заместитель председателя правительства Испании и министр труда и социальной экономики Йоланда Диас призвала Рубиалеса уйти в отставку из-за поцелуя: «Он подверг женщину харассменту». Премьер-министр Испании Педро Санчес также осудил главу RFEF: «Это неприемлемо. Извинений недостаточно, ему нужно урегулировать ситуацию».

«После этого эпизода он назвал нас всех придурками. Его нужно уволить, он не может оставаться на своем посту ни минуты!

Если он не уйдет в отставку, Педро Санчес должен вмешаться», – сказал Анхель Торрес.

Против босса испанского футбола уже премьер-министр – из-за скандала с поцелуем в губы игрока женской сборной

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28 комментариев

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mars
Сейчас Испанию забанят за вмешательство властей в футбольные дела, если чиновника отстранят
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Экспертное мнение
Мда уж, вот это отпраздновали чемпионство называется. То есть его не убрали за провал мужской сборной на ЧМ-18 после увольнения Лопетеги, при котором Испания котировалась как фаворит. Но уберут после победного турнира женской сборной, из-за поцелуя)
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Блуждающий странник
Спортс, это уже ненормалньно. Никакого отношения к спорту это не имеет. Уже двадцатый или тридцатый пост.. мы поняли. Да, мужик сделал дикуху и должен быть уволен. Тут даже ЛГБТ повестку так не обсуждают как этого лысого альфача
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Metalloid
Ответ mars
Сейчас Испанию забанят за вмешательство властей в футбольные дела, если чиновника отстранят
Это другое, тут женщину поцеловали, ПОНИМАТЬ НАДО!!!
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Блуждающий странник
Спортс, это уже ненормалньно. Никакого отношения к спорту это не имеет. Уже двадцатый или тридцатый пост.. мы поняли. Да, мужик сделал дикуху и должен быть уволен. Тут даже ЛГБТ повестку так не обсуждают как этого лысого альфача
Автор постов редактор сайта Игорь Новиков.
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Клирик
Мужикам баб целовать нельзя, в паху почесать тоже. Как страшно жить.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
оей! а че, про новости от Новикова писать нельзя? Заспамил весь сайт с этой темой. Смотри ка всё поудалял.
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Дима Костылев
Мир просто сошёл с ума!!!
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a.akhtimenko97@icloud.com
Идиоты…
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Охота на ведьм.
Колдунов. Рубиалес же мужчина
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Metalloid
Ответ Клирик
Мужикам баб целовать нельзя, в паху почесать тоже. Как страшно жить.
А ведь было время, целый тренер сборной Германии чесал, и не только...
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Колдунов. Рубиалес же мужчина
Эт я так. Инквизицию вспомнил.)
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ljolik888
Ответ GuruFutbola
По сути футболистки бы и без него взяли этот чм, там костяк игроков Барсы взявший требл, на чм чисто отдыхали в пол силы)
Костяк Барселоны там даже не играл . Из основного состава там было пару девочек . Остальные как раз и не хотят играть из-за лысого шарлотка. Как помню декларация , которую они написали против него до сих пор существует . А там , если захочешь найдёшь сам .
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Блуждающий странник
Ответ Metalloid
Ничего плохого он не сделал.
Ничего плохого? То есть если твою жену или дочку или маму поцелует рандомный лысый мужик, то это нормально. Понял. Ещё представь ситуацию где какая-нибудь толстая фемка подойдет и смачно тебя поцелует в губы. Такое поведение ненормально
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Metalloid
Ответ Блуждающий странник
Спортс, это уже ненормалньно. Никакого отношения к спорту это не имеет. Уже двадцатый или тридцатый пост.. мы поняли. Да, мужик сделал дикуху и должен быть уволен. Тут даже ЛГБТ повестку так не обсуждают как этого лысого альфача
Ничего плохого он не сделал.
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ljolik888
Ответ BaldFraud
А кому будет лучше, если его уволят? Найдут управленца получше? Если он опасен, то может лучше запретить с людьми работать или в тюрьму посадить? Просто не понимаю сути многих увольнений.
Ты не понимаешь . На этой новости можно словить много хайпа @ И поэтому все взялись из ничего делать куш для себя . Сейчас поорут - сделают шумиха , ну а потом все забудется и все будет хорошо . Уволят или не уволят здесь не проблема- главное вставить свое слово !
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Йозеф Блаттер
Все проблемы из за баб. Не хаатало ещё что бы сборную забанили, из за виесательства провительства ))
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Pablo Rodrigues
Кто ещё сомневался, что Испания страна победившего феменизма?!
Даже из победы сборной страны они нашли, где устроить фемсрач. У футболисток сборной спрашивают, не про участие и выигрыш чемпионства, а про этот злоебу4ий поцелуй. При этом испанская традиция женщин и мужчин, даже незнакомых, приветствовать друг друга двойным чмоком(в щёчку, правда) как бы норм.
Боюсь, что вместо чемпионок мира они останутся в памяти как "ну те, где одну ещё схарастил глава федерации прям перед камерами".
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EminenceGrise
Президенту Хетафе отвратительны поцелуи. Ему гораздо ближе и понятнее звуки хруста ломания костей и возмущенных воплей его футболистов, которые потом недовольны, что это оказывается фол.
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igoryachko@yahoo.com
они в эвропе этой охренели совсем что бабы что мужики
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XavIniesta2008-2015
А министр спорта и премьер-министр Испании могут вмешаться в ситуацию с качеством работы арбитров Ла Лиги ? Хотя, о чём это я, президента Хетафе всё явно устраивает
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Охота на ведьм.
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Причёска Бэйла
Ладно фемки или просто бабы взбунтовались, но остальным не все равно ли?
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