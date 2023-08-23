Рапино о том, что Рубиалес поцеловал футболистку: «Это женоненавистничество и сексизм, физическое насилие. После матча он схватился за пах – в каком перевернутом мире мы живем?»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол сборная США жен Федерация футбола Испании сборная Испании жен Меган Рапино ЧМ по футболу среди женщин дискриминация Футбол

Меган Рапино раскритиковала Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки без согласия.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0).

– Один из самых неприятных моментов, которые я когда-либо видел в спорте: глава испанской федерации футбола поцеловал футболистку в губы, поздравляя ее.

– Это заставило меня задуматься о том, как много нам приходится терпеть.

Вы только подумайте, сколько всего пришлось перенести испанской команде. Некоторые футболистки, которые еще в прошлом году выражали протест [против плохого обращения со стороны тренера и RFEF], до сих пор не в команде. Может, все это их подхлестнуло, но это вовсе не обязательно.

Был еще один эпизод, который сигнализирует о таком глубоком уровне женоненавистничества и сексизма в этой федерации и в этом человеке [Луисе Рубиалесе]. После финального свистка он просто схватился за пах.

В каком же перевернутом мире мы живем? На самой главной сцене, там, где положено праздновать, Дженни вынуждена была подвергнуться физическому насилию со стороны этого парня, – сказала футболистка сборной США.

Против босса испанского футбола уже премьер-министр – из-за скандала с поцелуем в губы игрока женской сборной

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67 комментариев

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JohnnyMulka
Судя современной повестке Брежнев был бы с отрывом Человек года и иконой для всех ЛГБТ активистов из за своей манеры здороваться
+73
-3
+70
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Антимосковский
редактор спортса перевел «cringed» как «кринжовый»… мда
+49
-4
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wadwill13
можно уже в новостях эту билеберду не печатать? отсутствие новостей или это? я выберу первое
+43
-6
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Дмитрий Максимов
Что-то она долго на повестку реагировала) теряет хватку)
+24
-1
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Антон Фалафель
Мир действительно перевернулся, если прислушиваются к такому персонажу как Рапина.
+18
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S1rAlex
Поцеловать женщину = ненавидеть женщину? У этой крашеной совсем кукуха поехала.
Что, впрочем, не отменяет того, что без спросу целовать человека - это быдлячество.
+17
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+13
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Антимосковский
Ответ JohnnyMulka
Судя современной повестке Брежнев был бы с отрывом Человек года и иконой для всех ЛГБТ активистов из за своей манеры здороваться
а ежов был бы героем западных гей-комиксов)
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Рашпель793
Ответ wadwill13
можно уже в новостях эту билеберду не печатать? отсутствие новостей или это? я выберу первое
СпортСру живёт такими новостями.
+16
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.ru
В каком перевернутом мире мы живем?..
и не говори, Меган...
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JohnnyMulka
Ответ Антимосковский
а ежов был бы героем западных гей-комиксов)
Тогда уж и Сталин - герой аниме для комплекта)
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nikitosdaipoltos
Ответ Дмитрий Максимов
Что-то она долго на повестку реагировала) теряет хватку)
отходила от раннего вылета
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unreality
Чужие губы её ласкают...
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okkervil
Ужас, что же творится в их головах, как они живут во всём этом дерьме, в абсолютно извращённых представлениях о нормальных людских отношениях, во всём подозревая оскорбления и унижения. Кошмар, больные люди.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Новиков за Рапино и ЛГБТ! 😁
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Красная стрела
А вообще, так возбудились, потому что футбол женский - это сборище лесбиянок. Они видимо просто мужиков ненавидят. 🤷🏿‍♂️
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Melnikov1968
Да ты сама перевернута несколько раз. Женственности в тебе ноль.
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mr_simpson
Кого интересует мнение этого мужика?
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Shadow1882
А если бы поцеловал мужчину, это было бы женоненавистничеством и сексизмом?
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Дамир Айчараков
Просто таких как она никто не целует. Вот и бесятся.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ andr d
Если бы мужика никто и слова бы не сказал
Был бы восторг, аплодисменты и,, как мило,,.))
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JBa
Ответ wadwill13
можно уже в новостях эту билеберду не печатать? отсутствие новостей или это? я выберу первое
тогда не заходи на сайт, кто тебе мешает.

новости пишут не для тебя. ты открываешь новости, которые тебе интересны.

другие люди делают то же самое
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Сибирский литовец
Ответ Shadow1882
А если бы поцеловал мужчину, это было бы женоненавистничеством и сексизмом?
Это стало бы шедевром
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GuruFutbola
Эстонец наверняка передергивает печатая эти новости)
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
зачем он ее поцеловал вообще??
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Block Head
Ответ Игорь Новиков
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Образцовая цитата из методички.
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