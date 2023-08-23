Рапино о том, что Рубиалес поцеловал футболистку: «Это женоненавистничество и сексизм, физическое насилие. После матча он схватился за пах – в каком перевернутом мире мы живем?»
Меган Рапино раскритиковала Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки без согласия.
Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0).
– Один из самых неприятных моментов, которые я когда-либо видел в спорте: глава испанской федерации футбола поцеловал футболистку в губы, поздравляя ее.
– Это заставило меня задуматься о том, как много нам приходится терпеть.
Вы только подумайте, сколько всего пришлось перенести испанской команде. Некоторые футболистки, которые еще в прошлом году выражали протест [против плохого обращения со стороны тренера и RFEF], до сих пор не в команде. Может, все это их подхлестнуло, но это вовсе не обязательно.
Был еще один эпизод, который сигнализирует о таком глубоком уровне женоненавистничества и сексизма в этой федерации и в этом человеке [Луисе Рубиалесе]. После финального свистка он просто схватился за пах.
В каком же перевернутом мире мы живем? На самой главной сцене, там, где положено праздновать, Дженни вынуждена была подвергнуться физическому насилию со стороны этого парня, – сказала футболистка сборной США.
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Что, впрочем, не отменяет того, что без спросу целовать человека - это быдлячество.
и не говори, Меган...
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