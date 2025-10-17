Ферран не сыграет с «Жироной» – это мера предосторожности. У форварда «Барсы» перегруз задней поверхности бедра

Ферран Торрес не сыграет с «Жироной» из-за дискомфорта в бедре.

Встреча «Барселоны» в рамках 9-го тура Ла Лиги пройдет завтра и начнется в 17:15 по московскому времени.

Как сообщает пресс-служба «Барсы», Торрес пропустит матч с «Жироной» в качестве меры предосторожности из-за дискомфорта, вызванного перегрузкой задней поверхности бедра левой ноги, полученной во время паузы на матчи сборных.

