Кучеров – лауреат премии «Лучший хоккеист России», Бобровский занял 2-е место, Сорокин – 3-е, Овечкин – 5-е

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Никита Кучеров стал лауреатом премии «Лучший хоккеист России».

В опросе «Спорт-Экспресса» приняли участие 60 человек. В список голосовавших вошли журналисты «СЭ», «КХЛ ТВ», «Матч ТВ», «Чемпионата», Sports.ru, Sport24, ТАСС, «РИА Новости», «Известий», «РБ Спорт», Metaratings, Allhockey.ru, «Бизнес Online», YouTube-канала «Скользкий лед», а также белорусского издания Belarushockey.com.

Каждый участник опроса мог назвать топ-5 в номинации «Лучший хоккеист», голоса распределялись по системе 10-7-4-2-1. Единственным критерием было гражданство РФ.

Нападающий «Тампы» Кучеров занял первое место, набрав 321 очко (22 первых места).

Вторым стал Сергей Бобровский (180 очков, 7 первых мест), третье место занял Илья Сорокин (171 очко, 7 первых мест).

В топ-10 также вошли Иван Барбашев (165 очков, 8 первых мест), Александр Овечкин (103 очка, 4 первых места), Александр Радулов (96 очков, 6 первых мест), Кирилл Капризов (76 очков, 2 первых места), Артемий Панарин (70 очков), Андрей Кузьменко (34 очков) и Игорь Шестеркин (30 очков, 2 первых места).

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2 комментария

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artem klishin
странно, что не Овечкина выбрали
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Bartez1986
Ротенберг вне конкурса? Сразу в новый зал хоккейной славы?
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