«Рейнджерс» и Лафреньер продлили контракт на 2 года. Кэпхит первого номера драфта-2020 – 2,325 млн долларов

Теги Рейнджерс НХЛ Алексис Лафреньер Хоккей

«Рейнджерс» подписали новый контракт с Алексисом Лафреньером.

Соглашение рассчитано на 2 года, зарплата канадца на весь срок контракта – 4,65 млн долларов (кэпхит – 2,325 млн).

Первый номер драфта-2020 до подписания нового договора находился в статусе ограниченно свободного агента после завершения трехлетнего контракта новичка.

Лафреньер набрал 39 (16+23) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне. В плей-офф у 21-летнего форварда было 0 очков в 7 играх.

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