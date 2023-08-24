«Рейнджерс» и Лафреньер продлили контракт на 2 года. Кэпхит первого номера драфта-2020 – 2,325 млн долларов

«Рейнджерс» подписали новый контракт с Алексисом Лафреньером.

Соглашение рассчитано на 2 года, зарплата канадца на весь срок контракта – 4,65 млн долларов (кэпхит – 2,325 млн).

Первый номер драфта-2020 до подписания нового договора находился в статусе ограниченно свободного агента после завершения трехлетнего контракта новичка.

набрал 39 (16+23) очков в 81 матче регулярного чемпионата в прошлом сезоне. В плей-офф у 21-летнего форварда было 0 очков в 7 играх.