Месси забивал во всех трех выигранных сериях пенальти этим летом. Он бил первым каждый раз

Лионель Месси помог «Интер Майами» выиграть уже три серии пенальти.

Команда аргентинца этим летом не смогла обеспечить себе победу в игровое время в матчах с « » (4:4, по пенальти – 5:3), « » (1:1, по пенальти – 10:9) и « » (3:3, по пенальти – 5:4), но в сериях одиннадцатиметровых ударов флоридский клуб добивался успеха.

забивал во всех трех сериях пенальти этим летом. Каждый раз он подходил к точке первым из числа игроков флоридской команды.

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