Месси забивал во всех трех выигранных сериях пенальти этим летом. Он бил первым каждый раз

Теги МЛС Кубок США ФК Даллас Лионель Месси Интер Майами Цинциннати ФК Нэшвилл Футбол

Лионель Месси помог «Интер Майами» выиграть уже три серии пенальти.

Команда аргентинца этим летом не смогла обеспечить себе победу в игровое время в матчах с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3), «Нэшвиллом» (1:1, по пенальти – 10:9) и «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4), но в сериях одиннадцатиметровых ударов флоридский клуб добивался успеха.

Месси забивал во всех трех сериях пенальти этим летом. Каждый раз он подходил к точке первым из числа игроков флоридской команды.

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10 комментариев

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Robert Oganyan
У него в целом за всю карьеру 1 промах в серии пенальти на Копе 2016. Причем бьет первым. Стальные нервы
+8
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Отец Абду
Интересный факт: Месси никогда не проигрывал свои матчи в основное время на территории США ( только 1 раз в серии пенальти в финале Копа Америки):)

В общей сложности он провел более 20 матчей за Аргентину и Интер Майами в США и пока что ни одного поражения...
+6
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+6
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Azamat Abdukadyroff
Эффект Месси конечно впечатляет
+7
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Barsa! bolshe chem klub
походу "Интер Маями" с Месси действует по принципу:
неважно сколько вы забьёте, мы забьём на одну больше!
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AF007
Ответ Отец Абду
Интересный факт: Месси никогда не проигрывал свои матчи в основное время на территории США ( только 1 раз в серии пенальти в финале Копа Америки):) В общей сложности он провел более 20 матчей за Аргентину и Интер Майами в США и пока что ни одного поражения...
Действительно интересный в преддверии следующих КА и ЧМ
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Михаил1970
Рекордсмен мира по послематчевым пенальти. Роналду тихо завидует.
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Azamat Abdukadyroff
У кого-то опять будет истерика )
+2
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AF007
Величайший даже пенки под конец карьеры освоил лучше криштика - главного сэнсэя в этом труднейшем деле. Что за зверь этот зверь
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hompos
Ответ Отец Абду
Интересный факт: Месси никогда не проигрывал свои матчи в основное время на территории США ( только 1 раз в серии пенальти в финале Копа Америки):) В общей сложности он провел более 20 матчей за Аргентину и Интер Майами в США и пока что ни одного поражения...
пару матчей и серии не будет зачем это писать
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Greatest Of All Time
Ответ Azamat Abdukadyroff
У кого-то опять будет истерика )
У 🐫)))
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