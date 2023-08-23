Эрмосо из-за поцелуя Рубиалеса с ней через профсоюз призвала принять меры: «Ведется работа, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными»

Профсоюз Дженни Эрмосо осудил Луиса Рубиалеса за поцелуй с футболисткой.

Профсоюз FUTPRO, в котором состоит Эрмосо, сделал заявление от имени футболистки, которую глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0).

Организация призвала к санкциям в отношении главы RFEF и принятию мер по защите спортсменок от домогательств.

«Мой профсоюз FUTPRO совместно с моим агентством TMJ берет на себя ответственность за защиту моих интересов. Они выступают посредниками по этому вопросу», – приводится цитата Эрмосо перед заявлением.

«От имени нашей ассоциации мы просим Королевскую федерацию футбола Испании привести в исполнение необходимые протоколы, защитить права наших игроков и принять меры.

Важно, чтобы нашу сборную представляли люди, демонстрирующие ценности равенства и уважения во всех областях. Необходимо продолжать двигаться вперед в борьбе за равенство, которую решительно вели наши игроки, ведя нас к тому, что мы имеем сегодня.

Мы также призываем Высший спортивный совет активно поддерживать и продвигать в пределах компетенции предотвращение и борьбу с сексуальными домогательствами, мачизмом и сексизмом. Профсоюз отвергает любые формы нарушения прав футболисток.

Со стороны профсоюза мы работаем над тем, чтобы подобные действия никогда не оставались безнаказанными и карались санкциями, а также над принятием соответствующих мер для защиты футболисток от действий, которые мы считаем неприемлемыми», – говорится в заявлении профсоюза от имени Эрмосо.

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