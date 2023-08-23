Эрмосо из-за поцелуя Рубиалеса с ней через профсоюз призвала принять меры: «Ведется работа, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными»
Профсоюз Дженни Эрмосо осудил Луиса Рубиалеса за поцелуй с футболисткой.
Профсоюз FUTPRO, в котором состоит Эрмосо, сделал заявление от имени футболистки, которую глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0).
Организация призвала к санкциям в отношении главы RFEF и принятию мер по защите спортсменок от домогательств.
«Мой профсоюз FUTPRO совместно с моим агентством TMJ берет на себя ответственность за защиту моих интересов. Они выступают посредниками по этому вопросу», – приводится цитата Эрмосо перед заявлением.
«От имени нашей ассоциации мы просим Королевскую федерацию футбола Испании привести в исполнение необходимые протоколы, защитить права наших игроков и принять меры.
Важно, чтобы нашу сборную представляли люди, демонстрирующие ценности равенства и уважения во всех областях. Необходимо продолжать двигаться вперед в борьбе за равенство, которую решительно вели наши игроки, ведя нас к тому, что мы имеем сегодня.
Мы также призываем Высший спортивный совет активно поддерживать и продвигать в пределах компетенции предотвращение и борьбу с сексуальными домогательствами, мачизмом и сексизмом. Профсоюз отвергает любые формы нарушения прав футболисток.
Со стороны профсоюза мы работаем над тем, чтобы подобные действия никогда не оставались безнаказанными и карались санкциями, а также над принятием соответствующих мер для защиты футболисток от действий, которые мы считаем неприемлемыми», – говорится в заявлении профсоюза от имени Эрмосо.
Рубиалес в самолете уговаривал Эрмосо подготовить совместное обращение насчет поцелуя – футболистка отказалась. RFEF выпустила заявление от лица девушки без ее согласия (Relevo)
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встречался мне один социальный инвалид, который насмотревшись фильмов и наслушавшись про мачо, пытался насильно целовать девчонок, считая, что они ломаются для вида, а он должен быть настойчивым. одна девчонка делилась, в шоке была, хоть и дала утырку по морде.
раньше таким приматам проще было - ударил дубиной, изнасиловал, надеешься, что выжила и забеременела. в современном мире надо что-то из себя представлять, чтобы нравиться девушкам. иначе остаётся на спортсе писать, как эти толерасты задолбали своей культурой отмены.
а вот что надоело, так это свинское отношение к женщинам большого числа мужчин. но радует, что в некоторых местах это не спускается на тормозах.
Сначала даже мама Дженни и она сама отшутились по этому поводу,пока не начали раздаваться голоса со всех концов света.
ну чистая совдепия... с той только разницей что оступившегося Рубилеса на поруки теперь точно никто не возьмёт
Рабиалес же нарушил личные границы другого человека и плевать, при каких обстоятельствах это произошло.