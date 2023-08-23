Эрмосо из-за поцелуя Рубиалеса с ней через профсоюз призвала принять меры: «Ведется работа, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол происшествия Федерация футбола Испании сборная Испании жен Футбол

Профсоюз Дженни Эрмосо осудил Луиса Рубиалеса за поцелуй с футболисткой.

Профсоюз FUTPRO, в котором состоит Эрмосо, сделал заявление от имени футболистки, которую глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0).

Организация призвала к санкциям в отношении главы RFEF и принятию мер по защите спортсменок от домогательств.

«Мой профсоюз FUTPRO совместно с моим агентством TMJ берет на себя ответственность за защиту моих интересов. Они выступают посредниками по этому вопросу», – приводится цитата Эрмосо перед заявлением.

«От имени нашей ассоциации мы просим Королевскую федерацию футбола Испании привести в исполнение необходимые протоколы, защитить права наших игроков и принять меры.

Важно, чтобы нашу сборную представляли люди, демонстрирующие ценности равенства и уважения во всех областях. Необходимо продолжать двигаться вперед в борьбе за равенство, которую решительно вели наши игроки, ведя нас к тому, что мы имеем сегодня.

Мы также призываем Высший спортивный совет активно поддерживать и продвигать в пределах компетенции предотвращение и борьбу с сексуальными домогательствами, мачизмом и сексизмом. Профсоюз отвергает любые формы нарушения прав футболисток.

Со стороны профсоюза мы работаем над тем, чтобы подобные действия никогда не оставались безнаказанными и карались санкциями, а также над принятием соответствующих мер для защиты футболисток от действий, которые мы считаем неприемлемыми», – говорится в заявлении профсоюза от имени Эрмосо.

Рубиалес в самолете уговаривал Эрмосо подготовить совместное обращение насчет поцелуя – футболистка отказалась. RFEF выпустила заявление от лица девушки без ее согласия (Relevo)

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86 комментариев

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<~Inter~>
прикольно, что главным оправданием местных пользователей было то, что она якобы была не против поцелуя. Как оказалось всё было не так и федерация сделала заявления от её имени без разрешения, но виновата для всех по прежнему футболистка
+68
-20
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sintenced
Ответ Иван Иванов
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Жалко Валерию
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-5
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Отец Абду
И вот наконец то интересный сериал... А то надоел ваш скучный сериал с участием Мбаппе:)
+16
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Adeen
Ответ Go-go-love
Перестаньте заходить и кликать эти новости. Остановите этот поток.
Это невозможно. Новости тут кликают только ради комментов. Всем интересен прежде всего срач под новостями.
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Олег Пирожков
Ответ <~Inter~>
прикольно, что главным оправданием местных пользователей было то, что она якобы была не против поцелуя. Как оказалось всё было не так и федерация сделала заявления от её имени без разрешения, но виновата для всех по прежнему футболистка
Посмотрел бы я на них, если бы кто-то поцеловал его жену/девушку/сестру без разрешения , мимо проходящий чел с улицы)
+16
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Go-go-love
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Redhead One
Ответ Azik Mahsudov
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Если сестре или жене твоей такой же лысый болван пристанет с поцелуем в губы, ты стерпишь за хороший гонорар? Рубиалес - полный идиот.
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vulturecrow
Ответ <~Inter~>
прикольно, что главным оправданием местных пользователей было то, что она якобы была не против поцелуя. Как оказалось всё было не так и федерация сделала заявления от её имени без разрешения, но виновата для всех по прежнему футболистка
оправдывающие этот поступок имеют серьёзные проблемы в отношениях с женщинами в целом.
встречался мне один социальный инвалид, который насмотревшись фильмов и наслушавшись про мачо, пытался насильно целовать девчонок, считая, что они ломаются для вида, а он должен быть настойчивым. одна девчонка делилась, в шоке была, хоть и дала утырку по морде.
раньше таким приматам проще было - ударил дубиной, изнасиловал, надеешься, что выжила и забеременела. в современном мире надо что-то из себя представлять, чтобы нравиться девушкам. иначе остаётся на спортсе писать, как эти толерасты задолбали своей культурой отмены.
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Назар Игорь
Только принудительная кастрация Рубиалеса может успокоить возмущëнное общественное мнение. Желательно сделать это публично, с продажей билетов.
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vulturecrow
Ответ Вадим flanec
А что, так и есть, задолбали уже про жён, сестёр, матерей писать. Бабушек и прабабушек ещё упомянули бы. Самим то не надоело, одно и тоже 4й день кряду строчить.
спасибо за хороший вопрос. ответ очевиден (но, видимо, не всем): не надоело, потому и строчим.
а вот что надоело, так это свинское отношение к женщинам большого числа мужчин. но радует, что в некоторых местах это не спускается на тормозах.
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Вадим flanec
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
В знак протеста надо всем футболисткам побриться наголо и сбрить брови! 😁
А также сделать шугаринг зоны бикини 😃
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lalique
Я абсолютно уверен ,что на неё надавили сделать такое заявление.
Сначала даже мама Дженни и она сама отшутились по этому поводу,пока не начали раздаваться голоса со всех концов света.
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.ru
Профсоюз осудил...
ну чистая совдепия... с той только разницей что оступившегося Рубилеса на поруки теперь точно никто не возьмёт
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Денис Давыдов
Ответ Олег Пирожков
Посмотрел бы я на них, если бы кто-то поцеловал его жену/девушку/сестру без разрешения , мимо проходящий чел с улицы)
они бы ток рады были, главное не парня же 🤣
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Экспертное мнение
А если бы та самая президент Хорватии поцеловала Модрича после финала ЧМ? Все бы ему завидовали
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Вадим flanec
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Здоров! Пусть бы жив был. Но слабо верится. Скоро узнаем.
Согласен 🤝
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R Air
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
В знак протеста надо всем футболисткам побриться наголо и сбрить брови! 😁
и перестать играть в футбол
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vulturecrow
Ответ Гамарджоба Генацвале
Придумай уже новый пример,а? Эти все сестры, жены, матери. Почему акцент делается именно на поцелуе, а не на событии , когда это произошло. А это награждение чемпионов мира по футболу если что. Много из местных имеют сестёр, жен, девушек, которые являются чемпионами мира? Если приводить пример, то он должен быть корректен, а не сравнивать бытовуху с награждением и эмоциями во время финала ЧМ. У людей срывает башню в такие эмоциональные моменты. Мартинес при награждении тоже на эмоциях перчатку к паху приложил. Потом объяснил ,что крышу сорвало в этот момент.
ты привёл замечательный пример - один из самых идиотских и быдлячьих поступков за последнее время, за который Мартинес получил море критики даже от партнёров по команде. и при этом Мартинес не вовлекал в свою гнусь других людей.
Рабиалес же нарушил личные границы другого человека и плевать, при каких обстоятельствах это произошло.
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Эрнандес Эрнандес
Пусть каталонцы и дальше голосуют за Рубиалеса 😆
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Вадим flanec
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в ЧВК «Вагнер» ему подтвердили гибель бизнесмена Евгения Пригожина. RT новости.
Здорово дед. Официальные заявления, должны делать те кто, непосредственно видел тела погибших. А на месте катастрофы находятся только те, кто имеет право там находиться, а именно следаки из СК, я так думаю.
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vulturecrow
Ответ justbored
час занимательных историй (из феминистского паблика)
уважение к женщинам появилось задолго до феминизма.
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Гамарджоба Генацвале
unreality, ты максимально странный чел. Написал мне сам и в чс добавил. Ну идешь туда же в таком случае.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
В знак протеста надо всем футболисткам побриться наголо и сбрить брови! 😁
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Вадим flanec
Здорово дед. Официальные заявления, должны делать те кто, непосредственно видел тела погибших. А на месте катастрофы находятся только те, кто имеет право там находиться, а именно следаки из СК, я так думаю.
Здоров! Пусть бы жив был. Но слабо верится. Скоро узнаем.
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Рамос
Рубиалес - всё. Это уже вопрос времени. Мужик должен сдерживать свои эмоции, а он по-видимому вообще с ними не совладает. Ещё показательный пример - когда он на эмоциях оставил сборную без главного (успешного) тренера перед ЧМ. Такой человек не должен работать на ответственных должностях.
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