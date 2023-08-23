FIFPro о поцелуе Рубиалеса с Эрмосо: «Призываем к расследованию в соответствии с кодексом этики ФИФА. Физический контакт с футболистками против их воли неприемлем»

FIFPro призвал ФИФА расследовать поцелуй Луиса Рубиалеса с Дженни Эрмосо.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0). Футболистка через профсоюз призвала принять меры в отношении Рубиалеса и обеспечить защиту прав спортсменок.

« полностью поддерживает заявление испанского профсоюза игроков AFE с призывом к немедленным действиям в связи с поведением президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса и призывает провести расследование его действий в соответствии с кодексом этики .

Печально, что такой особенный момент для игроков сборной Испании, случившийся на глазах телезрителей всего мира, омрачило неподобающее поведение человека, на которого возложена такая большая ответственность.

Физические контакты с футболистками против их воли неуместны и неприемлемы ни в каком контексте, особенно когда игроки поставлены в уязвимое положение человеком, который имеет над ними власть на рабочем месте», – говорится в заявлении профсоюза.

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