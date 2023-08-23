FIFPro о поцелуе Рубиалеса с Эрмосо: «Призываем к расследованию в соответствии с кодексом этики ФИФА. Физический контакт с футболистками против их воли неприемлем»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол ФИФА Федерация футбола Испании сборная Испании жен FIFPro Футбол

FIFPro призвал ФИФА расследовать поцелуй Луиса Рубиалеса с Дженни Эрмосо.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0). Футболистка через профсоюз призвала принять меры в отношении Рубиалеса и обеспечить защиту прав спортсменок.

«FIFPro полностью поддерживает заявление испанского профсоюза игроков AFE с призывом к немедленным действиям в связи с поведением президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса и призывает провести расследование его действий в соответствии с кодексом этики ФИФА.

Печально, что такой особенный момент для игроков сборной Испании, случившийся на глазах телезрителей всего мира, омрачило неподобающее поведение человека, на которого возложена такая большая ответственность.

Физические контакты с футболистками против их воли неуместны и неприемлемы ни в каком контексте, особенно когда игроки поставлены в уязвимое положение человеком, который имеет над ними власть на рабочем месте», – говорится в заявлении профсоюза.

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33 комментария

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Гамарджоба Генацвале
Поцелуй был! Расследование завершено!
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Фут.Боль
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Рубиалеса заказали. И к бабке не ходи.
Конечно не надо) Бабка скажет, что он до нее домогался)
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Нейтральный критик
Ответ Andrei Bandalak
Какие ошибки? Эмоции? Мы все эти повержены. Это как сказал оратор с выше "из мухи слона"
Спонтанно целовать в губы незнакомую женщину перед камерами? Глупо даже на эмоциях.
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bqf4gydtsb
Хоть это и произошло спонтанно,надо его убрать мне кажется,так как на такой должности нельзя допускать такие ошибки
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sashka.loker
А у футболистов ещё принято друг друга по жопе хлопать. С этим ещё поборитесь ))
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CHELSEA_2008
Ответ карабашка
Ну всё,главная тема в мировом футболе.Надо было сразу в другие губы целовать,результат всё равно один)
Надо было и вдуть по самые помидоры 🤣. Всё равно на пенсию уже, принудительно 🤷🏻‍♂️
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Фут.Боль
Конечно не надо) Бабка скажет, что он до нее домогался)
🤣👍
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.ru
Ответ Yujanin
и заодно руководство ООН
согласен... пора вывести на чистую воду всю так сказать цепочку
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CHELSEA_2008
Ответ sashka.loker
А у футболистов ещё принято друг друга по жопе хлопать. С этим ещё поборитесь ))
Кстати чёт ни у кого к этому нет дела. Интересно почему? 🤔 Всё равно ведь мнение предполагаемой "жертвы" никого не интересует. Или по отношению к мужчинам не считается, и их личное пространство никто не готов отстаивать?🤷🏻‍♂️
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Дед Щукарь порожняк не гонит
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карабашка
Ну всё,главная тема в мировом футболе.Надо было сразу в другие губы целовать,результат всё равно один)
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nugoboss
Мужик был в шоке от радости, и скорее всего без плохих намерениях, не контролировал себя, поцеловали от души за победу и не думал что будут проблемы.
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deimon7.7
Ответ Ives
тебе ж виднее куда там тебе вставляли
Я не Дженни Эрмосо. А вот ты такой же глупый, как и Рубиалес. Это очевидно 🤷
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Yujanin
Ответ .ru
провести расследование его действий в соответствии с кодексом этики ФИФА... этого недостаточно... предлагаю не перекладывать ответственность на персоналии... и подать в отставку всей команде Инфантино и правительству премьера Санчеса
и заодно руководство ООН
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