Миранчукам исполнилось 30 лет. Сборная России поздравила братьев: «83 матча и 17 голов за национальную команду на двоих»
Алексей и Антон Миранчук сегодня отмечают юбилей.
Полузащитникам 17 октября исполнилось 30 лет.
«Миранчукам – 3️⃣0️⃣🎂. Поздравляем Алексея и Антона с днем рождения 🥳.
83 матча и 17 голов за национальную команду на двоих 🤝. Желаем братьям счастья, исполнения всех желаний, новых побед и почаще видеться в сборной», – говорится в сообщении сборной России.
Алексей Миранчук выступает за клуб МЛС «Атланта Юнайтед», Антон – игрок московского «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал сборной России
