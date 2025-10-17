Миранчукам исполнилось 30 лет. Сборная России поздравила братьев: «83 матча и 17 голов за национальную команду на двоих»

Алексей и Антон Миранчук сегодня отмечают юбилей.

Полузащитникам 17 октября исполнилось 30 лет.

«Миранчукам – 3️⃣0️⃣🎂. Поздравляем Алексея и Антона с днем рождения 🥳.

83 матча и 17 голов за национальную команду на двоих 🤝. Желаем братьям счастья, исполнения всех желаний, новых побед и почаще видеться в сборной», – говорится в сообщении сборной России.

Алексей Миранчук выступает за клуб МЛС «Атланта Юнайтед », Антон – игрок московского «Динамо ».