  • Футболисты разгневаны из-за матча Ла Лиги в США – капитаны обсуждают протест в ближайшем туре. Игры могут останавливать на 20-30 секунд (COPE)
Футболисты разгневаны из-за матча Ла Лиги в США – капитаны обсуждают протест в ближайшем туре. Игры могут останавливать на 20-30 секунд (COPE)

Футболисты Ла Лиги могут начать протестовать из-за матча в США.

УЕФА ранее в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу» сыграть матч в рамках Ла Лиги в Майами. Игра пройдет 20 декабря.

По информации Cadena COPE, футболисты испытывают огромный гнев по поводу матча в США.

Сообщается, что капитаны 20 клубов лиги обсуждают возможность акции в знак протеста против игры в Майами.

Если лидеры команд придут к согласию, то матчи предстоящего тура будут останавливаться на 20-30 секунд, чтобы, как отмечается в сообщении издания, «продемонстрировать единство игроков и послать сигнал всему футбольному миру».

Официально: матч Ла Лиги в Майами в декабре – «Барса» против «Вильярреала»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Cadena COPE
