  • Семак о 8-м месте Соболева в мире по игре головой: «Не понимаю критерии оценки, команды и чемпионаты разные. То же самое, что xG, глядя на матч, нужно смотреть по-другому»
2

Семак о 8-м месте Соболева в мире по игре головой: «Не понимаю критерии оценки, команды и чемпионаты разные. То же самое, что xG, глядя на матч, нужно смотреть по-другому»

Сергей Семак высказался о статистике Александра Соболева.

Сергей Богданович, на днях стало известно, что международный центр спортивных исследований включил Александра Соболева в десятку лучших игроков мира по атаке в воздухе. Для вас это приятная неожиданность или, наоборот, ожидаемое заслуженное достижение?

– Сложно комментировать, потому что я не понимаю критерии оценки. Команды разные, чемпионаты разные. В каком компоненте и исходя из каких определенных качеств? То есть, любые цифры, которые есть, они должны восприниматься сквозь призму тех задач, которые ставятся. Везде есть свои плюсы и минусы.

Думаю, нет никакой идеальной статистики. То же самое, как и xG. Привыкли судить по этому компоненту, но если игрок выходит один в один, обыграл и упал, момента нет – это будет ноль. А если заблокированные рикошет, где забить невозможно, но удар был с семи метров – это -0,3 или -0,4. То есть, глядя на матч, нужно смотреть совсем по-другому.

Бывает, можно провести параллель, бывает, что статистика далека от реалий, происходящих на поле. И в оценке нынешнего «Зенита», конечно, всегда приятно, когда наши игроки появляются в каких-то положительных отчетах или статистических данных. Но здесь ничего пока не могу сказать, потому что не понимаю те критерии оценки, которые есть в определении именно этих составляющих, – сказал главный тренер «Зенита». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Зенита»
Материалы по теме
